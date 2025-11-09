user icon
Piastri zit er helemaal doorheen: "Dingen zijn heel zwaar op dit moment"

Piastri zit er helemaal doorheen: "Dingen zijn heel zwaar op dit moment"
  Gepubliceerd op 09 nov 2025 20:23
  comments 12
  Door: Jeroen Immink

Oscar Piastri beleefde een regelrechte ramp in Brazilië. Op Interlagos ging werkelijk alles mis voor de Australiër, die zijn wereldtitelkansen steeds verder ziet verdampen. Teamgenoot en rivaal Lando Norris was opnieuw ongenaakbaar, terwijl Piastri crashte, een tijdstraf opliep en met hangende schouders het weekend afsloot.

Piastri’s vormdip lijkt na het dramatische weekend in São Paulo compleet. In de sprintrace verloor hij al de controle over zijn McLaren, en in de hoofdrace maakte hij het nog erger. De Australiër tikte Andrea Kimi Antonelli aan, die op zijn beurt Charles Leclerc raakte – met een uitvalbeurt voor de Ferrari-coureur als gevolg. De wedstrijdleiding gaf Piastri een tijdstraf van tien seconden en voegde daar ook nog twee strafpunten aan zijn licentie aan toe.

Piastri in zak en as na afloop

Dat laatste betekent dat de McLaren-coureur dicht tegen een schorsing aanzit. Bij tien strafpunten moet Piastri een Grand Prix missen. “Het is wat het is”, verzuchtte hij na afloop bij Viaplay. “Ik dacht dat ik mezelf in een goede positie had gemanoeuvreerd om de schade te beperken, maar dat bleek niet zo te zijn. Een zware middag, een zwaar weekend. Op dit moment lijken er gewoon veel dingen zwaar te zijn.”

Ook over de straf was Piastri niet te spreken. “Ik had een hele goede herstart, remde misschien iets te laat, maar ik bleef binnen de lijnen en kon nergens heen. De beslissing is wat hij is.”

Norris loopt uit op Piastri

De teleurstelling droop van zijn gezicht. Waar hij voor de zomerstop nog het klassement aanvoerde, lijkt de droom van zijn eerste wereldtitel in rook op te gaan. Door de overwinning van Norris in Brazilië is de kloof inmiddels opgelopen tot 24 punten. Met nog drie races te gaan heeft Norris het momentum stevig in handen – terwijl Piastri wanhopig op zoek moet naar een ommekeer.

De man rijdt toch ook als een natte krant. Wat is dat nou? Werd meteen kampioen in alles waar hij instapte, toonde ballen tegenover Alpine, kenden een steile leercurve bij McLaren en leidde het WK dik in de zomerstop. Maar van de ene op de andere dag rijdt hij als Jarno Trulli tijdens de ongestel...

Reacties (12)

  • Totalia

    Posts: 1.773

    Tja dat is F1 niets komt makkelijk

    • + 0
    • 9 nov 2025 - 20:25
    • Taures

      Posts: 1.523

      Jammer het is hem wel gegund, wie weet komt het wel goed.

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 21:08
  • ILMOP

    Posts: 1.186

    Ik blijf erbij dat Oscar Piastri niet de juiste begeleiding heeft gekregen. Daardoor is hij niet goed met de druk omgegaan. Je ziet aan hem dat hij er mentaal doorheen zit. Hij lijkt niet meer de zelfverzekerde coureur die hij een paar maanden geleden was. Er is iets veranderd in zijn houding en uitstraling. Alsof hij zijn vertrouwen kwijt is. Misschien heeft hij te veel verwachtingen op zijn schouders gekregen en te weinig steun om daarmee om te gaan. Wie het weet mag het zeggen🤔

    • + 3
    • 9 nov 2025 - 20:32
  • Rimmer

    Posts: 12.985

    De man rijdt toch ook als een natte krant. Wat is dat nou? Werd meteen kampioen in alles waar hij instapte, toonde ballen tegenover Alpine, kenden een steile leercurve bij McLaren en leidde het WK dik in de zomerstop. Maar van de ene op de andere dag rijdt hij als Jarno Trulli tijdens de ongesteldheidsperiode van zijn vrouw. Of Bottas in zijn blote billen periode. Kansloos. Die gaat nog maandenlang wakker liggen van deze gemiste kans.

    • + 7
    • 9 nov 2025 - 20:34
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.333

      “Maar van de ene op de andere dag rijdt hij als Jarno Trulli tijdens de ongesteldheidsperiode van zijn vrouw”


      Woowww 😅

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 20:46
    • Rimmer

      Posts: 12.985

      Ja dat hakte er bij Jarno altijd vreselijk in. Weet je dat niet meer? Ach man wat een ellende. Die zogenaamde Trulli train? Je kon de klok er op gelijk zetten. Die trein reed altijd op tijd.

      • + 4
      • 9 nov 2025 - 20:50
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.074

      Dat heb je nou mooi verwoord @Rimmer.

      Ik snap er ook helemaal niets meer van. Ik dacht en F1 kenner te zijn na al die jaren maar ik ben af.

      Ik snap er niks meer van hoe dingen verlopen anno nu.

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 21:08
    • dutchiceman

      Posts: 5.479

      Hahaah jarno Trulli.
      Kennen we die man nog

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 21:15
    • F1jos

      Posts: 4.799

      Er staan meer achter waar we geen weet van.

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 21:17
  • Psykosis

    Posts: 69

    Dan word er geschreven over zijn strafpunten ''maar niet hoeveel hij er heeft'' en dan schrijven ze ook nog:....... ''Dat laatste betekent dat de McLaren-coureur dicht tegen een schorsing aanzit. Bij tien strafpunten moet Piastri een Grand Prix missen''


    Het is namelijk 12 ''lees'' Wanneer een coureur in een jaar tijd twaalf strafpunten heeft gekregen, wordt hij geschorst voor de volgende race. Dus niet bij 10 @Jeroen
    En op hoeveel strafpunten Piastri zit weet ik 'nog' niet.
    Op 'n racing site staat voorlopig nog (6)

    • + 4
    • 9 nov 2025 - 20:55
  • schwantz34

    Posts: 41.326

    Oscar is door het ophouden van zijn "coole kikker imago" keihard door het ijs gezakt, zoiets kost ook gewoon energie als je niet jezelf durft te zijn. Kijk maar naar Lando die zich altijd (soms zelfs te) kwetsbaar durft op te stellen, en daardoor alleen maar zijn focus op het racen heeft gehouden wat zich nu volledig aan het uitbetalen is.

    • + 2
    • 9 nov 2025 - 20:57
  • core2duo

    Posts: 1.696

    Dat Piastri in een enorme vormdip zit, daar hoef je geen Sherlock Holmes voor te zijn. Natuurlijk, hij zit zelf achter het stuur en maakt fouten, van te vroeg starten in Baku tot domme incidenten op de baan, maar het is te makkelijk om het daar alleen op af te schuiven. Waar is de begeleiding vanuit het team? In het eerste deel van het seizoen was Piastri juist brutaler, scherper en op sommige momenten zelfs sneller dan Norris. Nu lijkt werkelijk niets meer te lukken voor de jonge Australiër.

    Je krijgt steeds meer het gevoel dat de kaarten binnen McLaren duidelijk geschud zijn. Kleine momenten, zoals dat ‘grapje’ met het teruggeven van posities, wekken sterk de indruk dat de prioriteit bij Norris ligt. Misschien niet openlijk uitgesproken, maar alles ademt de richting van één doel: Lando Norris naar het wereldkampioenschap helpen.

    En eerlijk is eerlijk, het zou niet de eerste keer zijn dat McLaren moeite heeft om twee coureurs gelijk te behandelen. Tradities moet je tenslotte in ere houden, zeker als het gaat om het breken van je tweede rijder.

    • + 4
    • 9 nov 2025 - 20:59

