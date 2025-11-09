Oscar Piastri beleefde een regelrechte ramp in Brazilië. Op Interlagos ging werkelijk alles mis voor de Australiër, die zijn wereldtitelkansen steeds verder ziet verdampen. Teamgenoot en rivaal Lando Norris was opnieuw ongenaakbaar, terwijl Piastri crashte, een tijdstraf opliep en met hangende schouders het weekend afsloot.

Piastri’s vormdip lijkt na het dramatische weekend in São Paulo compleet. In de sprintrace verloor hij al de controle over zijn McLaren, en in de hoofdrace maakte hij het nog erger. De Australiër tikte Andrea Kimi Antonelli aan, die op zijn beurt Charles Leclerc raakte – met een uitvalbeurt voor de Ferrari-coureur als gevolg. De wedstrijdleiding gaf Piastri een tijdstraf van tien seconden en voegde daar ook nog twee strafpunten aan zijn licentie aan toe.

Piastri in zak en as na afloop

Dat laatste betekent dat de McLaren-coureur dicht tegen een schorsing aanzit. Bij tien strafpunten moet Piastri een Grand Prix missen. “Het is wat het is”, verzuchtte hij na afloop bij Viaplay. “Ik dacht dat ik mezelf in een goede positie had gemanoeuvreerd om de schade te beperken, maar dat bleek niet zo te zijn. Een zware middag, een zwaar weekend. Op dit moment lijken er gewoon veel dingen zwaar te zijn.”

Ook over de straf was Piastri niet te spreken. “Ik had een hele goede herstart, remde misschien iets te laat, maar ik bleef binnen de lijnen en kon nergens heen. De beslissing is wat hij is.”

Norris loopt uit op Piastri

De teleurstelling droop van zijn gezicht. Waar hij voor de zomerstop nog het klassement aanvoerde, lijkt de droom van zijn eerste wereldtitel in rook op te gaan. Door de overwinning van Norris in Brazilië is de kloof inmiddels opgelopen tot 24 punten. Met nog drie races te gaan heeft Norris het momentum stevig in handen – terwijl Piastri wanhopig op zoek moet naar een ommekeer.