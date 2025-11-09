Max Verstappen heeft een onwaarschijnlijke Braziliaanse Grand Prix achter de rug. De Nederlander startte de race vanuit de pitlane, maar kwam als derde over de streep. Terwijl zijn concurrenten zich afvroegen waar Verstappen vandaan kwam, reageerde hij zelf zeer kalmpjes.

Verstappen kende tot en met zaterdag een rampzalig weekend. Op de vrijdag had hij het niet makkelijk, waarna hij de schade in de sprintrace nog enigszins wist te beperken met de vierde plaats. In de kwalificatie had Verstappen het lastig, had hij geen grip en kwam hij niet verder dan de zestiende tijd. Red Bull besloot zijn set-up aan te passen en hem een nieuwe motor te geven, waardoor hij vanuit de pitlane aan de race moest beginnen.

Verstappen begon goed, maar liep tijdens de Virtual Safety Car een lekke band op. Hij maakte snel een pitstop, en mocht daarna aan een inhaalrace beginnen. Verstappen profiteerde door zijn vroege pitstop van de strategieën van andere coureurs, en sneed als een mes door de boter door het veld heen. Verstappen had zelfs kortstondig de leiding in handen.

Verstappen heeft genoten

Na een extra pitstop wist Verstappen zich op te werken naar de derde plek, en haalde hij bijna Andrea Kimi Antonelli in. De Italiaan vroeg zich af waar Verstappen vandaan kwam, waarna Verstappen zijn mening over de race gaf: "Het was een vrij drukke race, heel veel actie. Ik moest veel auto's inhalen, aangezien ik in de pitlane startte."

"Onze pace was over het algemeen heel sterk tijdens alle stints. Ik had echt niet verwacht dat ik op het podium zou staan. Ik had aan het begin van de race zelfs een lekke band, daarom moest ik nog een pitstop maken."

'Enorm trots op het team'

Verstappen is dan ook heel erg blij met dit resultaat: "Het is een geweldig resultaat voor ons. Ik ben er heel erg blij mee, en ik ben heel erg trots op iedereen. Gisteren was echt zwaar, maar we geven nooit op. We proberen ons altijd te verbeteren en meer rondetijd te vinden, en gelukkig lukte dat vandaag. Dat we slechts tien seconden achter de leider zijn gefinisht, is geweldig."