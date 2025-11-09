user icon
Verstappen verrast zichzelf met briljante inhaalrace: "Geweldig resultaat!"

Verstappen verrast zichzelf met briljante inhaalrace: "Geweldig resultaat!"
  • Gepubliceerd op 09 nov 2025 19:57
  • comments 16
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft een onwaarschijnlijke Braziliaanse Grand Prix achter de rug. De Nederlander startte de race vanuit de pitlane, maar kwam als derde over de streep. Terwijl zijn concurrenten zich afvroegen waar Verstappen vandaan kwam, reageerde hij zelf zeer kalmpjes.

Verstappen kende tot en met zaterdag een rampzalig weekend. Op de vrijdag had hij het niet makkelijk, waarna hij de schade in de sprintrace nog enigszins wist te beperken met de vierde plaats. In de kwalificatie had Verstappen het lastig, had hij geen grip en kwam hij niet verder dan de zestiende tijd. Red Bull besloot zijn set-up aan te passen en hem een nieuwe motor te geven, waardoor hij vanuit de pitlane aan de race moest beginnen.

Verstappen begon goed, maar liep tijdens de Virtual Safety Car een lekke band op. Hij maakte snel een pitstop, en mocht daarna aan een inhaalrace beginnen. Verstappen profiteerde door zijn vroege pitstop van de strategieën van andere coureurs, en sneed als een mes door de boter door het veld heen. Verstappen had zelfs kortstondig de leiding in handen.

Verstappen heeft genoten

Na een extra pitstop wist Verstappen zich op te werken naar de derde plek, en haalde hij bijna Andrea Kimi Antonelli in. De Italiaan vroeg zich af waar Verstappen vandaan kwam, waarna Verstappen zijn mening over de race gaf: "Het was een vrij drukke race, heel veel actie. Ik moest veel auto's inhalen, aangezien ik in de pitlane startte."

"Onze pace was over het algemeen heel sterk tijdens alle stints. Ik had echt niet verwacht dat ik op het podium zou staan. Ik had aan het begin van de race zelfs een lekke band, daarom moest ik nog een pitstop maken."

'Enorm trots op het team'

Verstappen is dan ook heel erg blij met dit resultaat: "Het is een geweldig resultaat voor ons. Ik ben er heel erg blij mee, en ik ben heel erg trots op iedereen. Gisteren was echt zwaar, maar we geven nooit op. We proberen ons altijd te verbeteren en meer rondetijd te vinden, en gelukkig lukte dat vandaag. Dat we slechts tien seconden achter de leider zijn gefinisht, is geweldig."

schwantz34

Posts: 41.326

Na een zeer frustrerend verlopen weekend, today Max unleashed the beast, en reed hij ff volle gas al zijn frustraties van zich af. Wat een racer!

  • 5
  • 9 nov 2025 - 20:04
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.078

    Na vorig jaar nu weer een maxterclass

    Jammer dat WDC uit zicht is

    • + 2
    • 9 nov 2025 - 20:02
    • elflitso

      Posts: 1.585

      Weet ik zo net nog niet. Voor Mexico waren er al speculaties wie wanneer nog wat gaat vervangen. Ondanks Max zijn voortreffelijke rijvaardigheid vandaag weer en de strategie van RBR denk ik dat ze hier een slag hebben geslagen. Goed het zal op de laatste race aankomen dan. Maar ik vlak de kansen nog niet uit.

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 20:34
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.078

      Ik laat me graag positief verrassen!

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 20:40
    • elflitso

      Posts: 1.585

      @Viggen, kijk en Las Vegas is zoal geen McLaren circuit. Dan ook nog eens druk en fouten maken. Ik voorzie alle kansen voor het WDC.

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 20:46
  • schwantz34

    Posts: 41.328

    Na een zeer frustrerend verlopen weekend, today Max unleashed the beast, en reed hij ff volle gas al zijn frustraties van zich af. Wat een racer!

    • + 5
    • 9 nov 2025 - 20:04
  • This Guy 33

    Posts: 311

    Held.

    Mooie race, veel gevechten, maar Verstappen maakt het er wederom een prachtige show van.
    F1 zou hem dik geld moeten betalen voor de hoge kijkcijfers.

    • + 4
    • 9 nov 2025 - 20:08
    • hupholland

      Posts: 9.375

      typische Interlagos inhaalrace. Zet een topper achteraan en je krijgt dit. En Interlagos moet gewoon betalen om op de kalender te staan. Natuurlijk ook een geweldige race van Verstappen, maar je weet ook dat hij dat hier kan. Jammer dat ze gisteren de fout in zijn gegaan, anders had je hier misschien wel kunnen winnen.

      • + 4
      • 9 nov 2025 - 20:14
    • Patrace

      Posts: 6.308

      Met de snelheid die hij vandaag liet zien, had hij zeker mee kunnen doen om de overwinning als hij in de top 3/4 had gekwalificeerd. Ik denk dat Norris niet echt veel sneller was dan Verstappen.
      Het beeld zal wellicht wel een beetje vertekend zijn omdat Norris natuurlijk niet voluit hoefde te gaan.

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 21:32
  • Ambudriver

    Posts: 303

    Verstappen, simply the best ever.

    • + 5
    • 9 nov 2025 - 20:09
  • NicoS

    Posts: 19.630

    Leuke race…

    • + 4
    • 9 nov 2025 - 20:10
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.755

      En spannend ook nog.

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 20:15
    • schwantz34

      Posts: 41.328

      Bwoah, z-Ouw Kimi zeggen.

      • + 3
      • 9 nov 2025 - 20:18
    • ILMOP

      Posts: 1.186

      Het was inderdaad spannend vanaf het begin tot het einde. Wat een fantastische old school circuit zeg.

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 20:22
    • Larry Perkins

      Posts: 61.372

      Max deed het niet onaardig...

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 20:31
    • Snork

      Posts: 22.059

      En Bearman ook. Geweldig wat hij met die Haas voor elkaar krijgt. Talent.

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 21:10
  • De Vogel is Geland

    Posts: 641

    Fenomeen deze flying dutchman. Petje af

    • + 1
    • 9 nov 2025 - 20:22

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
721
2
Mercedes
366
3
Ferrari
362
4
Red Bull Racing
351
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
21
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

