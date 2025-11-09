user icon
icon

Verstappen is er klaar mee: "Niet meer over schrijven!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen is er klaar mee: "Niet meer over schrijven!"
  • Gepubliceerd op 09 nov 2025 11:22
  • comments 15
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen kent tot nu toe geen goed weekend in Brazilië. In de sprintrace wist hij de schade nog te beperken, maar in de kwalificatie kwam hij niet verder dan de zestiende tijd. De teleurstelling was enorm, en Verstappen heeft dan ook een welgemeend advies voor de media.

Wereldwijd keken er miljoenen fans reikhalzend uit naar het raceweekend op het circuit van Interlagos. Op het circuit in Sao Paulo zou er een sprintrace worden afgewerkt, en met regen in de lucht zou het voor Verstappen een goede kans zijn om zijn achterstand in het wereldkampioenschap goed te maken. Inmiddels kunnen die verwachtingen de ijskast in.

Meer over Max Verstappen FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt
 Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

2 nov

Verstappen kwam op zaterdag als vierde over de streep in de sprintrace, en profiteerde van de uitvalbeurt van titelrivaal Oscar Piastri. Lando Norris wist de race te winnen, en breidde zijn voorsprong op Verstappen uit. Bij Red Bull namen ze na de sprint de auto van Verstappen onder handen, maar ze zijn de verkeerde kant opgegaan. Verstappen kende een rampzalige kwalificatie, en hij kwam niet verder dan de zestiende tijd. Voor het eerst sinds Sotsji 2021 kwam hij niet door Q1 heen.

'Niet meer over schrijven'

Verstappens achterstand op de McLarens lijkt dan ook te zijn gegroeid. Tegenover de internationale media liet Verstappen dan ook weten dat dit wat hem betreft geen onderwerp meer is: "Daar hoeven jullie ook niet meer over te schrijven. Dat is wel duidelijk."

Teleurstelling bij Verstappen

Als Verstappen daarna wordt gevraagd of hij nu baalt, is zijn antwoord zeer nuchter: "Het is natuurlijk een paar keer heel erg goed gegaan en dan krijgen mensen hoop. Maar het is belangrijk om daar neutraal in te blijven staan, dan voorkom je dat je opeens heel erg teleurgesteld in de auto stapt."

Vertekend beeld?

Als Verstappen wordt gevraagd of het in de voorgaande, succesvolle, races misschien ook zo was dat de concurrentie steekjes liet vallen, is hij duidelijk: "Voor ons voelde dat allemaal wel wat beter aan, ook al zijn er altijd beperkingen waar je aan wil werken."

"Maar het kan zijn dat je het soms het ene weekend wat beter voor elkaar hebt en soms weer wat minder. Nu hebben we het even slecht... Nee, heel slecht voor elkaar. Na Zandvoort stonden we meer dan honderd punten achter. Bij ons zat alles even mee en bij McLaren misschien een beetje tegen. Misschien is er wat valse hoop gecreëerd."

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.747

Oei, we mogen er niet meer over schrijven.
Max heeft ons allemaal 'n spreek en schrijf verbod opgelegd.
Zullen we ons daaraan houden?? Of toch niet.

  • 5
  • 9 nov 2025 - 11:24
F1 Nieuws Max Verstappen McLaren Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (15)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.746

    Oei, we mogen er niet meer over schrijven.
    Max heeft ons allemaal 'n spreek en schrijf verbod opgelegd.
    Zullen we ons daaraan houden?? Of toch niet.

    • + 5
    • 9 nov 2025 - 11:24
    • HarryLam

      Posts: 4.991

      Er valt niets meer te zeggen...het is klaar.

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 11:29
    • VER

      Posts: 579

      Zelfs Max is klaar met het eindeloos uitkauwen van “nieuws” op deze sait! 😅

      • + 2
      • 9 nov 2025 - 11:29
    • schwantz34

      Posts: 41.306

      Geef je bek maar een d-Ouw!

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 11:38
    • Larry Perkins

      Posts: 61.356

      Omdat het niet meer mag:
      De verschillen na de vermaledijde sprintrace op Interlagos...

      In het WK leidt Norris met 9 punten voorsprong op Piastri, terwijl Verstappen op 39 punten volgt.
      De man uit het Engelse Bristol heeft 365 punten, de man uit het Australische Melbourne staat nu op 356 punten, de man uit Nederland heeft 326 punten bij elkaar gereden en de loeilelijke man uit het Britse King’s Lynn moet het met 264 punten doen.
      De strijd is rekenkundig nog niet helemaal gestreden dit seizoen.

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 11:41
    • De Vogel is Geland

      Posts: 635

      Dat zou in jou geval een bevrijding zijn

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 11:50
    • Larry Perkins

      Posts: 61.356

      Wie heeft jouw kooi open laten staan?

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 11:55
    • F1jos

      Posts: 4.795

      Je kunt nog altijd voor sommige onder ons over natte Nel schrijven.

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 12:18
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.746

      Senior of junior Jos?

      • + 1
      • 9 nov 2025 - 13:24
  • meister

    Posts: 4.110

    Knap staaltje sandbagging.
    Hij is gewoon op een regen afstelling gezet en rijdt zometeen iedereen de moeder.

    • + 5
    • 9 nov 2025 - 11:28
    • VER

      Posts: 579

      Ja, dan mot et wel gaan regenen natuurlijk…

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 11:30
    • OfficialPradero

      Posts: 1.456

      Als alle Max fans daar nou ff op de tribunes gaan zitten, is er traanvocht genoeg om regen na te bootsen.

      • + 5
      • 9 nov 2025 - 11:32
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.746

      Zul je net zien dat Max zijn auto geprepareerd word voor droog weer Pradero en uit de pits moet starten....

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 11:43
  • Maximo

    Posts: 9.575

    Vreemd dat je nu bij RB niemand meer hoort over dat ze meer op Max zijn aanwijzingen zijn gaan afstellen.

    • + 2
    • 9 nov 2025 - 12:01
    • Pietje Bell

      Posts: 31.835

      Weet je hoe dat komt? Omdat Mekies VOOR die tijd zei dat ze SAMEN
      zouden proberen een betere afstelling te vinden, Waché, Max, Mekies en
      Ben Waterhouse.
      Jammer hè?!

      • + 0
      • 9 nov 2025 - 12:10

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
721
2
Mercedes
366
3
Ferrari
362
4
Red Bull Racing
351
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
21
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar