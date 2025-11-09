Max Verstappen kent tot nu toe geen goed weekend in Brazilië. In de sprintrace wist hij de schade nog te beperken, maar in de kwalificatie kwam hij niet verder dan de zestiende tijd. De teleurstelling was enorm, en Verstappen heeft dan ook een welgemeend advies voor de media.

Wereldwijd keken er miljoenen fans reikhalzend uit naar het raceweekend op het circuit van Interlagos. Op het circuit in Sao Paulo zou er een sprintrace worden afgewerkt, en met regen in de lucht zou het voor Verstappen een goede kans zijn om zijn achterstand in het wereldkampioenschap goed te maken. Inmiddels kunnen die verwachtingen de ijskast in.

Verstappen kwam op zaterdag als vierde over de streep in de sprintrace, en profiteerde van de uitvalbeurt van titelrivaal Oscar Piastri. Lando Norris wist de race te winnen, en breidde zijn voorsprong op Verstappen uit. Bij Red Bull namen ze na de sprint de auto van Verstappen onder handen, maar ze zijn de verkeerde kant opgegaan. Verstappen kende een rampzalige kwalificatie, en hij kwam niet verder dan de zestiende tijd. Voor het eerst sinds Sotsji 2021 kwam hij niet door Q1 heen.

'Niet meer over schrijven'

Verstappens achterstand op de McLarens lijkt dan ook te zijn gegroeid. Tegenover de internationale media liet Verstappen dan ook weten dat dit wat hem betreft geen onderwerp meer is: "Daar hoeven jullie ook niet meer over te schrijven. Dat is wel duidelijk."

Teleurstelling bij Verstappen

Als Verstappen daarna wordt gevraagd of hij nu baalt, is zijn antwoord zeer nuchter: "Het is natuurlijk een paar keer heel erg goed gegaan en dan krijgen mensen hoop. Maar het is belangrijk om daar neutraal in te blijven staan, dan voorkom je dat je opeens heel erg teleurgesteld in de auto stapt."

Vertekend beeld?

Als Verstappen wordt gevraagd of het in de voorgaande, succesvolle, races misschien ook zo was dat de concurrentie steekjes liet vallen, is hij duidelijk: "Voor ons voelde dat allemaal wel wat beter aan, ook al zijn er altijd beperkingen waar je aan wil werken."

"Maar het kan zijn dat je het soms het ene weekend wat beter voor elkaar hebt en soms weer wat minder. Nu hebben we het even slecht... Nee, heel slecht voor elkaar. Na Zandvoort stonden we meer dan honderd punten achter. Bij ons zat alles even mee en bij McLaren misschien een beetje tegen. Misschien is er wat valse hoop gecreëerd."