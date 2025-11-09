user icon
Klapper met Lawson heeft gevolgen: Bearman hangt schorsing boven het hoofd

  Gepubliceerd op 09 nov 2025 10:09
  • comments 6
  Door: Jeroen Immink

Oliver Bearman kwam er niet zonder kleerscheuren vanaf na de Sprint Grand Prix van São Paulo. De jonge Haas-coureur kreeg een strafpunt op zijn superlicentie én een tijdstraf van vijf seconden voor gevaarlijk rijgedrag in de openingsronde van de race. De wedstrijdleiding vond dat Bearman bij het duel met Liam Lawson onnodig veel risico nam.

Op het rechte stuk richting bocht 4 raakte Bearman verwikkeld in een fel gevecht met de Racing Bulls-coureur. Volgens de stewards liet hij Lawson te weinig ruimte, waardoor beide auto’s elkaar raakten. Het tweetal ging zij aan zij de bocht in, waarna het misging: Lawson tikte de Haas van Bearman aan en liet de Brit spinnen.

Schorsing hangt in de lucht voor Bearman

Na het incident volgde een kort onderzoek, waarna beide coureurs een tijdstraf van vijf seconden kregen. Voor Bearman had dat weinig gevolgen — hij eindigde als twaalfde — en ook Lawson bleef steken op de zestiende plaats. Toch kan de straf wél grote gevolgen hebben voor de jonge Brit.

Door het nieuwe strafpunt komt Bearman steeds dichter bij een mogelijke schorsing. Coureurs die twaalf strafpunten verzamelen binnen twaalf maanden worden automatisch uitgesloten voor één Grand Prix. Bearman zit daar nog niet direct tegenaan, maar de waarschuwing is duidelijk. “Hij zal moeten opletten,” klonk het vanuit de paddock. “Een paar incidenten erbij en hij kijkt ineens tegen een weekend aan de kant aan.”

Bearman kan schorsing niet gebruiken

Voor Haas zou dat een flinke klap zijn. Bearman verkeert namelijk in uitstekende vorm. In Mexico verraste hij iedereen door als vierde over de finish te komen, waarmee hij de beste prestatie van Haas in maanden neerzette. Een schorsing zou dus het slechtst mogelijke moment komen voor Bearman — net nu hij zijn doorbraak in de Formule 1 lijkt te beleven.

