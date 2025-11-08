Max Verstappen heeft een dramatische kwalificatie achter de rug in Brazilië. Op het circuit van Interlagos kwam hij niet verder dan de zestiende (!) tijd. De teleurstelling was groot, en Verstappen maakt definitief een einde aan zijn titeldroom. Hij wil dat Red Bull zich nu focust op de huidige problemen.

Verstappen liet in de afgelopen weken de harten van de raceliefhebbers harder kloppen. Sinds de Grand Prix van Nederland in Zandvoort stond hij in elke race op het podium, en wist hij zijn achterstand in het wereldkampioenschap te verkleinen. Bij McLaren begonnen ze zich zorgen te maken, en veel mensen stelden dat de dubbel in gevaar kwam. Lando Norris en Oscar Piastri probeerden koel te blijven, maar elke keer als ze een foutje maakten, stond Verstappen klaar.

In Brazilië was dat vandaag een ander geval. Verstappen wist in de sprintrace de schade nog enigszins te beperken met de vierde plaats. In de kwalificatie had hij veel problemen met het vinden van grip, en kwam hij op geen enkel moment in de buurt van Q2. De zestiende tijd was dan ook een enorme teleurstelling.

Titel definitief uit het hoofd

Na afloop van de kwalificatie liet Verstappen aan Motorsport.com weten dat hij de titel kan vergeten: "We moeten eerst zien te begrijpen wat er precies aan de hand is. Het was gewoon niet goed, ik had echt núl grip. Het lijkt erop dat we niet begrijpen waarom het zo gaat. We hebben wel dingen aan de auto veranderd, maar die werken niet. Dat moeten we eerst uit zien te vogelen. Niks lijkt te werken, dus we begrijpen het niet."

Spelen de updates uit Mexico een rol?

De updates uit Mexico spelen in ieder geval geen rol, want Verstappen rijdt met de specificaties uit Austin. De problemen zijn dan ook groot: "Het is duidelijk dat er iets niet werkt voor ons. Als je de afstelling aanpast, dan moet je normaal wel iets van een reactie voelen. Maar de auto reageert totaal niet, dus er is iets echt iets behoorlijk mis."