Lando Norris heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij schreef de sprintrace op het circuit van Interlagos op zijn naam, en profiteerde van de crash van zijn teamgenoot en titelrivaal Oscar Piastri. Norris was na afloop een blij man.

Norris startte de sprintrace op het halfdroge circuit van Interlagos vanaf de pole position. Hij had ervoor gekozen om op de mediumbanden te starten, terwijl de Mercedessen en Max Verstappen achter hem op de zachte banden stonden. Ze probeerden aan te vallen in de eerste bocht, maar Norris hield het hoofd koel en behield de leiding.

Norris zag daarna dat hij een gaatje sloeg, maar kon niet wegrijden bij de rest. Dat kwam mede door een crash van zijn teamgenoot Oscar Piastri die er in de derde bocht hard afvloog. Hij was over wat water gereden, dat van de kerbstones af de baan op was geworpen. Piastri zag hoe ook Nico Hülkenberg en Franco Colapinto op dit punt van de baan vlogen. De rode vlag werd gezwaaid, en bij de herstart wist Norris de leiding te behouden ondanks een paar aanvallen van Antonelli.

Hoe kijkt Norris naar zijn sprintrace?

Norris was tevreden met zijn zege, en sprak zich direct na de sprintrace uit bij interviewer van dienst James Hinchcliffe: "Het was zwaar! Het voelt veel fijner om te winnen als je zo'n race hebt gehad. Kimi reed vlak achter me en hij ging mij het leven niet makkelijk maken. Het is één van die races waarin je moet pushen, want je weet dat die gozer achter je harder gaat pushen!"

Een moeilijke middag

Norris leek vrij simpel te winnen, maar hij vond het zelf geen makkelijke dag. De Brit haalde opgelucht adem: "Het was sketchy! Met de wind en de bandendegradatie was het niet makkelijk. Het was geen makkelijke race, maar het is nooit makkelijk in Brazilië. Mercedes was ook snel. Ik had verwacht dat we wel wat beter waren, maar dat was dus niet het geval. Ik weet niet of dat aan de banden lag, of dat Mercedes gewoon goed werk heeft geleverd."