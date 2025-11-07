McLaren was een klasse apart tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Brazilië. Lando Norris en Oscar Piastri domineerden op Interlagos en sloegen een gigantisch gat met de rest van het veld. Volgens voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle heeft Piastri, die wekenlang worstelde met zijn vorm, zich eindelijk herpakt.

De Australiër kende een ijzersterke eerste seizoenshelft, met liefst zeven zeges in de eerste vijftien races. Na de Grand Prix van Nederland op Zandvoort ging het echter mis. Piastri crashte tweemaal in Azerbeidzjan en verloor terrein op zowel Norris als Max Verstappen. Inmiddels heeft zijn Britse teamgenoot de leiding in het WK overgenomen, met nog vier raceweekenden te gaan.

Piastri weer terug in vorm

In Brazilië lijkt Piastri echter weer helemaal terug. Tijdens de eerste vrije training kwam hij tot op slechts 23 duizendsten van Norris. Een van de twee McLaren-coureurs lijkt dan ook de topfavoriet voor de zege op Interlagos. Brundle ziet Piastri weer als serieuze kanshebber. “Oscar Piastri heeft zich ongetwijfeld herpakt”, aldus de Sky Sports-analist. “Hij leek weer helemaal in vorm te zijn en zich op het circuit te hebben gesetteld.”

Voor Verstappen verliep de sessie minder rooskleurig. De Red Bull Racing-coureur kwam niet verder dan een zeventiende tijd en moest de McLarens ruim voor zich dulden. Brundle acht een overwinning voor Verstappen dit weekend zelfs uitgesloten. “Het gaat nek aan nek tussen Norris en Verstappen, maar Piastri is zonder twijfel weer helemaal in vorm.”

Titelstrijd bereikt kookpunt

De titelstrijd nadert zijn kookpunt. Norris leidt het wereldkampioenschap na zijn masterclass in Mexico met één punt voorsprong op Piastri. Verstappen volgt op 36 punten en kan zich in Brazilië geen misstap permitteren.

Met een sprintrace op het programma zijn er dit weekend maar liefst 33 punten te verdienen. En met de dreiging van regen boven Interlagos, lijkt het decor klaar te staan voor een nieuw Formule 1-spektakel in São Paulo.