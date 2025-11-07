George Russell was na de Grand Prix van Mexico opvallend uitgesproken over de chaotische openingsronde. De Mercedes-coureur pleitte voor automatische tijdsverlieszones, zodat coureurs die afsnijden of te wijd gaan direct tijd verliezen in plaats van te hopen op een straf achteraf. Het klinkt eenvoudig, maar achter zijn voorstel schuilt een complexe balans tussen veiligheid, circuitontwerp en raceflow.

De bron van de frustratie

In Mexico zagen we opnieuw het bekende probleem: bij de start schoten meerdere coureurs rechtdoor bij bocht 1 en wonnen daardoor posities. Sommige gaven die later terug, anderen niet. De wedstrijdleiding had er de handen vol aan om te bepalen wie precies voordeel had behaald.

Russell vond dat onacceptabel. “We hebben genoeg technologie om dit automatisch te meten,” zei hij. “Als je van de baan gaat, moet je meteen tijd verliezen. Dan verdwijnt de discussie.”

Zijn verwijzing naar Monza was niet toevallig. Daar werd vorig jaar geëxperimenteerd met piepschuimblokken en kleine slaloms die coureurs verplichten vaart te minderen zonder dat er schade ontstaat.

Slimme oplossingen in plaats van straffen

Het idee achter Russells pleidooi is simpel: zorg dat de baan zelf het probleem oplost. In plaats van handmatige strafbeslissingen zouden circuits kunnen werken met gekalibreerde tijdsverlieszones. Zodra een auto buiten de baan raakt, activeert een sensor of tijdelijke chicane een verplicht verlies van bijvoorbeeld 1,5 seconde.

Sommige banen hebben al varianten getest. In Oostenrijk werd een klein grindpad toegevoegd aan de uitloopstrook van bocht 9, waardoor rijders automatisch tijd verliezen zonder dat de raceleiding hoeft in te grijpen.

“Het gaat niet om straffen, maar om consequentie,” zei Russell. “Je wilt dat coureurs weten wat er gebeurt als ze te wijd gaan. Dat maakt het eerlijker en veiliger.”

Simulaties voor Interlagos

Wat als dat principe ook bij Interlagos zou gelden? FIA-ingenieurs berekenden dat een licht verhoogde kerb met ruwe oppervlakte bij bocht 1 de gemiddelde snelheid met 12 km/u zou verlagen bij het heraanvangen van de baan. In de Sprint, waar de startdruk groot is, zou dat voldoende zijn om chaos te voorkomen zonder de racelijn te beïnvloeden.

Ook bij bocht 4 – waar vaak duels op de limiet plaatsvinden – kan een snelheidsbeperkende slalom van drie meter breed helpen om voordeel automatisch te neutraliseren. Zulke aanpassingen zijn goedkoop, herbruikbaar en beïnvloeden het karakter van het circuit nauwelijks.

De realiteit van FIA-processen

Toch is implementatie niet eenvoudig. Elk circuit heeft zijn eigen veiligheidsclassificatie, waardoor kleine lay-outwijzigingen door meerdere commissies moeten worden goedgekeurd. Bovendien vreest de FIA dat automatische sensoren of tijdverliesmodules nieuwe discussies kunnen oproepen, bijvoorbeeld bij contact of uitwijkacties.

“Het idee is technisch haalbaar, maar we moeten de foutmarge nul maken,” zei een FIA-woordvoerder. “Een verkeerde activatie tijdens een gevecht zou de uitkomst van een race beïnvloeden, en dat mogen we niet riskeren.”

Daarom wordt gedacht aan een hybride oplossing: fysieke obstakels die tijd kosten, gecombineerd met software die de snelheid op de herintreedzone monitort.

Van straf naar preventie

Russells oproep raakt aan een bredere verschuiving binnen de Formule 1. In plaats van achteraf straffen uitdelen, zoekt de sport naar manieren om gedrag op het circuit proactief te sturen. De trend richting 2026 lijkt duidelijk: minder menselijke interpretatie, meer objectieve correctie via ontwerp en technologie.

Of dat lukt, hangt af van de durf van de FIA om standaardrichtlijnen te maken. Als die er komen, zou Mexico 2025 wel eens de laatste race kunnen zijn waarin de startchaos nog via de stewards wordt beslist.