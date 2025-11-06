user icon
Gelooft Verstappen nog in de titel? "We hebben wel geluk nodig"

Gelooft Verstappen nog in de titel? "We hebben wel geluk nodig"
  • Gepubliceerd op 06 nov 2025 19:24
  • comments 1
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen weet dat hij dit Formule 1-seizoen alles perfect moet doen om nog kans te maken op zijn vijfde wereldtitel. De Nederlander kijkt met vertrouwen vooruit naar het slot van het seizoen, maar beseft ook dat hij een beetje hulp van het toeval goed kan gebruiken.

Met nog vier Grands Prix en twee sprintraces te gaan, bedraagt de achterstand van Verstappen op WK-leider Lando Norris 36 punten. Een flinke kloof, maar wie terugkijkt naar Zandvoort – toen het gat nog 104 punten was – ziet dat de Red Bull-coureur al een indrukwekkende inhaalrace heeft ingezet. Toch weet Verstappen dat de titel niet volledig in zijn eigen handen ligt.

Verstappen weet wat hem te doen staat

“Vanaf nu moeten we elk weekend beter presteren dan McLaren,” vertelde hij tijdens de mediadag op Interlagos. “We hebben een paar sterke weekenden gehad, maar het verschil is nog altijd groot. We moeten écht veel punten goedmaken, en dat is tegen een team in topvorm natuurlijk lastig. Alles moet gewoon kloppen.”

Verstappen erkent dat het in Mexico niet liep zoals gehoopt. “Nee, daar ging het niet zoals we wilden,” zei hij nuchter. “We waren niet snel genoeg en maakten te veel kleine fouten. Dat mag niet meer gebeuren.”

'We moeten geluk hebben'

Toch houdt hij de moed erin. “Als je me het seizoen van vorig jaar zou geven en zegt dat ik 36 punten moet goedmaken in vier races, dan had ik gezegd: 'geen probleem.' Maar dit jaar is alles veel dichter bij elkaar. We moeten elk detail benutten en misschien ook een beetje geluk hebben onderweg. We gaan er in elk geval vol voor. Of dat genoeg zal zijn? Geen idee. Maar we hebben niks te verliezen. In het slechtste geval worden we derde, in het beste geval kampioen – dat is geen slecht vooruitzicht.”

Volgens Verstappen ligt de druk inmiddels bij McLaren. “Voor mij is er geen echte druk meer,” benadrukte hij. “Zelfs als ik de titel niet win, heb ik nog steeds een heel goed seizoen gereden. Ik denk dat het niet eenvoudig is om dit jaar te evenaren, met alle ups en downs die we gehad hebben. Dat we überhaupt nog over het kampioenschap praten, is al bijzonder. Dat zegt veel over de mentaliteit van het team. We hebben nooit opgegeven, en dat is iets waar ik trots op ben.”

Verstappen en Red Bull gaan 'all-in'

Een mogelijk voordeel in de titelstrijd is dat McLaren twee rijders heeft die elkaar punten afsnoepen. Oscar Piastri en Norris vechten nog altijd onderling om de kroon, en dat zorgt volgens Verstappen soms voor extra afleiding binnen het team.

“Wij kunnen all-in gaan nu er nog een kans is,” zei hij met een glimlach. “Misschien is er bij McLaren wat afleiding omdat ze met twee coureurs om de titel vechten, maar tegelijk hebben ze gewoon een razendsnelle auto. Als je mij zou vragen wat ik liever heb – een beetje onrust of de snelste wagen – dan kies ik honderd procent voor die auto. Geef mij die snelheid maar, dan zorg ik wel dat ik ermee win.”

Reacties (1)

  • Mick34

    Posts: 1.267

    De Mclarens gaan geen punten meer van elkaar afsnoepen. Dat hebben Andrea en Zak al op een creatieve manier opgelost.

    • + 0
    • 6 nov 2025 - 20:13

