Max Verstappen vecht dit seizoen met de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri om de wereldtitel. De Nederlander kwam terug van een grote achterstand, en hoopt in Brazilië weer een slag te slaan. Jos Verstappen zal zijn zoon bijstaan, en hij verbaast zich over de situatie bij McLaren.

Max Verstappen had een flinke achterstand op de McLarens toen het F1-circus Zandvoort verliet. Na de Nederlandse Grand Prix had hij een achterstand van ruim honderd punten, maar in de weken daarna wist hij die achterstand te verkleinen naar 36 punten. Met nog vier raceweekenden te gaan is alles nog mogelijk, en een sterke prestatie op het circuit van Interlagos kan hem helpen.

Op Interlagos wordt er dit weekend weer gewerkt met het sprintformat. Op zaterdag wordt de sprintrace verreden, en het is de verwachting dat het dan zal gaan regenen. Voor Verstappen is het de uitgelezen kans om een klap uit te delen aan zijn concurrenten Norris en Piastri.

Jos Verstappen mist mogelijke titelrace

Verstappen zal dit weekend in Brazilië worden gesteund door zijn vader Jos. Het lijkt erop dat Verstappen senior de mogelijke titelrace van zijn zoon in Abu Dhabi moet missen, omdat hij in dat weekend deelneemt aan de East African Safari Classic Rally in Kenia.

Met de vuist op tafel slaan

Jos Verstappen kijkt met stijgende verbazing naar de situatie bij McLaren, zo laat hij weten in een interview met De Telegraaf: "Ik vind het best wel apart wat er bij McLaren gebeurt. Piastri zal het rijden toch niet opeens verleerd zijn? Als ik hem was, of zijn manager, zou ik intern een keer met de vuist op tafel slaan. Want nu vraagt iedereen zich af of hij de druk wel aankan. En dan is voor je eigen naam, die van Piastri in dit geval, ook niet goed."

Trekt McLaren Norris voor?

Volgens de geruchten zou McLaren Norris voortrekken, al stelt de top van het team dat dit niet klopt. Jos Verstappen heeft er zo zijn mening over: "Daar riekt het misschien automatisch naar, maar ik heb daar geen zicht op. Maar als Piastri zijnde zou ik nu wel van me afbijten. Iedereen ging er vanuit dat hij kampioen zou worden en dat beeld is nu heel snel gedraaid."