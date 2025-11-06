user icon
Jos Verstappen ergert zich aan McLaren: "Heel apart wat daar gebeurt"
  • Gepubliceerd op 06 nov 2025 09:26
  • comments 14
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen vecht dit seizoen met de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri om de wereldtitel. De Nederlander kwam terug van een grote achterstand, en hoopt in Brazilië weer een slag te slaan. Jos Verstappen zal zijn zoon bijstaan, en hij verbaast zich over de situatie bij McLaren.

Max Verstappen had een flinke achterstand op de McLarens toen het F1-circus Zandvoort verliet. Na de Nederlandse Grand Prix had hij een achterstand van ruim honderd punten, maar in de weken daarna wist hij die achterstand te verkleinen naar 36 punten. Met nog vier raceweekenden te gaan is alles nog mogelijk, en een sterke prestatie op het circuit van Interlagos kan hem helpen.

Op Interlagos wordt er dit weekend weer gewerkt met het sprintformat. Op zaterdag wordt de sprintrace verreden, en het is de verwachting dat het dan zal gaan regenen. Voor Verstappen is het de uitgelezen kans om een klap uit te delen aan zijn concurrenten Norris en Piastri.

Jos Verstappen mist mogelijke titelrace

Verstappen zal dit weekend in Brazilië worden gesteund door zijn vader Jos. Het lijkt erop dat Verstappen senior de mogelijke titelrace van zijn zoon in Abu Dhabi moet missen, omdat hij in dat weekend deelneemt aan de East African Safari Classic Rally in Kenia.

Met de vuist op tafel slaan

Jos Verstappen kijkt met stijgende verbazing naar de situatie bij McLaren, zo laat hij weten in een interview met De Telegraaf: "Ik vind het best wel apart wat er bij McLaren gebeurt. Piastri zal het rijden toch niet opeens verleerd zijn? Als ik hem was, of zijn manager, zou ik intern een keer met de vuist op tafel slaan. Want nu vraagt iedereen zich af of hij de druk wel aankan. En dan is voor je eigen naam, die van Piastri in dit geval, ook niet goed."

Trekt McLaren Norris voor?

Volgens de geruchten zou McLaren Norris voortrekken, al stelt de top van het team dat dit niet klopt. Jos Verstappen heeft er zo zijn mening over: "Daar riekt het misschien automatisch naar, maar ik heb daar geen zicht op. Maar als Piastri zijnde zou ik nu wel van me afbijten. Iedereen ging er vanuit dat hij kampioen zou worden en dat beeld is nu heel snel gedraaid."

M@ximumOverdrive

Posts: 7.149

Nou ja , Jos praat in deze totaal geen onzin , het is ook heel bijzonder dat Piastri ineens een stuk langzamer is .

  • 22
  • 6 nov 2025 - 09:48
Max Verstappen Jos Verstappen Oscar Piastri McLaren Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (14)

Login om te reageren
  • HermanInDeZon

    Posts: 296

    Nu Horner weg is neemt Jos naadloos het spelletje psychologische oorlogsvoering en proberen ruzie te stoken bij Red Bull over - erg doorzichtige tactiek dit

    • + 7
    • 6 nov 2025 - 09:32
    • M@ximumOverdrive

      Posts: 7.149

      Nou ja , Jos praat in deze totaal geen onzin , het is ook heel bijzonder dat Piastri ineens een stuk langzamer is .

      • + 22
      • 6 nov 2025 - 09:48
    • HermanInDeZon

      Posts: 296

      Het is geen onzin, maar de enige reden waarom hij het zegt is natuurlijk om McLaren te destabiliseren ... hem interesseert hem verder niks

      • + 4
      • 6 nov 2025 - 10:02
    • Wim Groothoff

      Posts: 29

      Zeker weten kunnen we het niet maar de best betaalde coureur moet winnen en is ook nog Engels 🤔 en hoe simpel is het om de auto van Piastri wat minder vermogen te geven 🤷

      • + 7
      • 6 nov 2025 - 10:09
    • F1jos

      Posts: 4.786

      Jos praat zeker geen onzin, wel als je te lang in De Zon hebt gezeten.

      • + 10
      • 6 nov 2025 - 10:55
    • hupholland

      Posts: 9.356

      of juist wat meer vermogen zodat ie 3x op rij de muur inrijdt.. t is wel mooi dat je iets ziet wat je niet verwacht had en er dan nog gekkere dingen over gaat verzinnen. De meeste coureurs zijn vrij grillig, niet iedereen is een Verstappen en een auto kan je goed liggen en na een update misschien iets minder. Ik denk dat vooral het matige presteren van Norris in de 1e seizoenshelft opvallend was en wat we nu zien lijkt weer wat meer op de 2 jaar ervoor. Hoe dan ook is het nog niet voorbij voor Piastri, als hij het probleem gewoon bij zichzelf gaat zoeken dan heeft ie zeker nog een goede kans. Ook in zn mindere periode's had hij er vaak wel 1 of 2 verrassend goede resultaten tussen zitten. Dat kan nu ook zo maar weer gebeuren.

      • + 0
      • 6 nov 2025 - 11:11
    • arone

      Posts: 1.150

      Want? Bij McLaren lezen ze dagelijks de telegraaf?

      • + 2
      • 6 nov 2025 - 11:35
    • HermanInDeZon

      Posts: 296

      En berichten van de Telegraaf worden door geen enkel ander medium ( zoals dit ) overgenomen denk je?

      • + 1
      • 6 nov 2025 - 11:57
    • gridiron

      Posts: 2.921

      @Herman
      Je kon nu ook niet echt zeggen dat "Dit" een referentiemedium is met betrouwbare artiekelen.

      • + 1
      • 6 nov 2025 - 12:24
  • John6

    Posts: 11.241

    Ik zou zeggen waar maak je druk om, laat ze het ff lekker zelf uitzoeken bij McLaren.

    • + 2
    • 6 nov 2025 - 09:34
  • NicoS

    Posts: 19.593

    Ik lees nergens dat Jos zich ergert aan McLaren, hij zet, net als velen, z’n vraagtekens bij het feit dat Piastri ineens zoveel langzamer is dan Norris.
    Het is ook heel vreemd, die gasten waren het hele seizoen aan elkaar gewaagd, en nu is er ineens een groot verschil….

    • + 14
    • 6 nov 2025 - 09:38
    • OfficialPradero

      Posts: 1.451

      Piastri heeft hier zelf het volgende over gezegt...:


      Het team heeft een poosje geleden een nieuwe ophanging geintroduceerd, ik heb bij de introductie hiervan vermeld dat ik liever met de oude reed, omdat ik me daar prettiger bij voelde. Toen Lando een aantal races liet zien sneller te zijn met die ophanging heeft het team deze als "standaard" ingevoerd. Ik kan er niet zo goed mee overweg als Lando, en moet dus zoeken naar een andere manier van rijden.


      Je kan die manier van handelen wel degelijk als " voortrekken"bestempelen...

      • + 18
      • 6 nov 2025 - 09:42
    • NicoS

      Posts: 19.593

      Dus de auto wordt volledig om Norris heen gebouwd…..;)

      • + 18
      • 6 nov 2025 - 09:44
    • Freek-Willem

      Posts: 6.389

      Net als bij RBR is het niet voortrekken of een auto om iemand heen bouwen. Maar gewoon de auto zo snel mogelijk maken. En dat lijkt me ook wat je wilt als team. Het is alleen altijd de vraag of wat je denkt dat het snelste is ook daadwerkelijk het snelste is.

      • + 1
      • 6 nov 2025 - 12:39

