user icon
icon

Verstappen doet regendans en ruikt kansen in Brazilië

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen doet regendans en ruikt kansen in Brazilië
  • Gepubliceerd op 04 nov 2025 07:36
  • comments 21
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen gaat aankomend weekend in Brazilië verder met zijn jacht op de wereldtitel. Op het circuit van Interlagos liggen er kans, en wordt er weer een sprintrace verreden. Verstappen heeft er dan ook heel veel zin in om weer te gaan racen.

Verstappen is bezig met een ijzersterke tweede seizoenshelft in de Formule 1. De Red Bull-coureur heeft sinds de Nederlandse Grand Prix in Zandvoort in elke race op het podium gestaan. Hij schreef de Grands Prix van Italië, Azerbeidzjan en de Verenigde Staten op zijn naam, en wist ook één sprintrace te winnen. Hij profiteerde van de problemen bij McLaren, en heeft zijn achterstand flink weten te verkleinen.

Meer over Max Verstappen FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt
 Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

Regen dreigt in São Paulo: Verstappen hoopt op nat weekend in Brazilië

2 nov

Verstappen staat nu nog maar 36 punten achter WK-leider Norris, en met nog vier raceweekenden te gaan is alles nog mogelijk. In Brazilië staat er aankomend weekend weer een sprintrace op het programma, en dat betekent dat Verstappen het gat flink kan verkleinen.

Wat is er mogelijk?

Verstappen schreef vorig jaar de race op heroïsche wijze op zijn naam. Hij is al een aantal dagen in Brazilië bij zijn schoonfamilie, en hij heeft er zin in. In zijn preview klinkt hij enthousiast: "Brazilië is een bijzondere plek voor mij, niet alleen vanwege de geweldige races en momenten die we daar hebben meegemaakt, maar ook omdat mijn schoonfamilie uit Brazilië komt."

"Het kan er altijd hard regenen, dus je kunt er behoorlijk gekke races hebben, vooral die van vorig jaar, waar we na P17 in de kwalificatie alsnog de race wonnen. Dat was een emotionele overwinning en een belangrijk moment in het kampioenschap."

Eerbetoon voor Brazilië

Verstappen eert in Sao Paulo het land met een speciale helm, en daar is hij heel blij mee: "Ik zal een speciale Braziliaanse helm dragen tijdens de race. Het is een plek met veel geschiedenis en een geweldige historie, maar ook met zoveel mooie herinneringen."

"Ik heb gekozen voor traditionele kleuren op de helm die echt opvallen. Ik vind het ontwerp er super gaaf uitzien en ik kijk ernaar uit om hem op het circuit te dragen. De fans zijn super gepassioneerd en ik vind het geweldig om op zo'n old skool circuit te racen. Die sfeer zien en er deel van uitmaken is geweldig."

nr 76

Posts: 7.106

Da's gek, hier nog steeds 50% kans

  • 5
  • 4 nov 2025 - 12:08
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (21)

Login om te reageren
  • Knookie.nl

    Posts: 1.083

    Ik heb de moeder van Norris even gebeld. Had geen insta nodig.

    Het blijft droog, heeft ze me verzekerd.

    • + 0
    • 4 nov 2025 - 07:40
  • LEPPIE

    Posts: 115

    Je moet je niet gelijk rijk regenen.....

    • + 2
    • 4 nov 2025 - 08:03
  • John6

    Posts: 11.233

    Vrijdag is er denk ik wel meer te zeggen over de verwachtingen of er regen zal vallen in het weekend, op dit moment zeggen ze op zondag geen regen, dus.

    • + 0
    • 4 nov 2025 - 08:26
    • Remco_F1

      Posts: 3.224

      K*T

      • + 0
      • 4 nov 2025 - 08:34
    • SEN1

      Posts: 2.671

      Idd. Regenrace zou de spanning alleen maar ten goede komen.

      • + 0
      • 4 nov 2025 - 08:42
    • Robin

      Posts: 2.893

      De spanning ? Je bedoelt de kansen van Max denk ik….
      Als het regent is de kans namelijk 95% dat hij wint dus spanning…. Neuh

      • + 0
      • 4 nov 2025 - 10:37
    • Larry Perkins

      Posts: 61.197

      Maandag kan ik je exact vertellen wat voor weer het is geweest...

      • + 3
      • 4 nov 2025 - 11:26
    • SEN1

      Posts: 2.671

      Spanning in t WK.

      • + 0
      • 4 nov 2025 - 11:46
  • nr 76

    Posts: 7.106

    Ik zie net dat er nog steeds 50% kans op neerslag is!

    • + 2
    • 4 nov 2025 - 09:18
    • Pietje Bell

      Posts: 31.742

      Alle weersites die ik tot dusver bekeken heb geven een droge zondag aan, ook de Braziliaanse weersites.
      Dit is van gisteren van weerman Rodolfo die in Sao Paulo woont. Hij doet altijd voor elke F! en WEC race de voorspellingen.

      pbs.twimg.com/medi(...)tYJ9?format=png&;name=900x900

      x.com/Rodolfoar07

      • + 1
      • 4 nov 2025 - 09:27
    • nr 76

      Posts: 7.106

      Da's gek, hier nog steeds 50% kans

      • + 5
      • 4 nov 2025 - 12:08
    • Pietje Bell

      Posts: 31.742

      Waar is "hier"? Welke site?

      • + 0
      • 4 nov 2025 - 12:28
    • Raye34

      Posts: 1.134

      @ nr 76
      🤣👌

      • + 1
      • 4 nov 2025 - 12:36
    • NicoS

      Posts: 19.589

      Het is altijd 50% kans…..het regent wel, of het regent niet….;)

      • + 1
      • 4 nov 2025 - 12:37
    • Pietje Bell

      Posts: 31.742

      Dat klopt @Nico, maar @nr 76 schreef: "Ik zie net dat ...........".

      • + 0
      • 4 nov 2025 - 12:46
  • NicoS

    Posts: 19.589

    Laat het maar lekker droog zijn, heb geen zin in Spa taferelen….

    • + 1
    • 4 nov 2025 - 10:23
    • Robin

      Posts: 2.893

      Precies wat ik ook dacht 👌🏻

      • + 0
      • 4 nov 2025 - 10:38
  • F1jos

    Posts: 4.777

    In de regen doet Max gewoon wat hij moet doen. Simply lovely!

    • + 0
    • 4 nov 2025 - 10:49
  • Larry Perkins

    Posts: 61.197

    "Brazilië is een bijzondere plek voor mij, ook omdat mijn schoonfamilie uit Brazilië komt."

    Na het inspreken van de preview door Max keerde de tevreden favoriete huurmoordenaar van papa Piquet weer huiswaarts...

    • + 0
    • 4 nov 2025 - 11:34
    • Pietje Bell

      Posts: 31.742

      Morgen mag Piquet bij zijn beste vriend Bolsaro op bezoek die onder huisarrest in zijn woning verblijft.
      Het hoger beroep is uiteraard afgewezen en de komende 27 jaar mag hij
      logeren in het Papuda prison complex Federal Penitentiary in Brasilia
      op 9 km afstand van de oude Piquet zijn landgoed. Kunnen ze gezellig wekelijks koffiedrinken tijdens de bezoekuurtjes.

      • + 0
      • 4 nov 2025 - 11:50
  • Pietje Bell

    Posts: 31.742

    "Max doet regendans".

    Is dat zo?

    x.com/taurinadeRiv(...)1985465067643494760


    Dit werd me net toegestuurd. Een foto hoe Max onder het toeziend oog
    van Victoria zijn eerste F1 contract tekende:

    pbs.twimg.com/medi(...)Tifp?format=jpg&;name=large

    • + 0
    • 4 nov 2025 - 12:31

BR Grand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    18:00 - 20:00

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    18:00 - 20:00

BRGrand Prix van Brazilië

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    15:30 - 16:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    18:00 - 20:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    19:30 - 20:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    18:00 - 20:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.345
  • Podiums 123
  • Grand Prix 229
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar