Max Verstappen gaat aankomend weekend in Brazilië verder met zijn jacht op de wereldtitel. Op het circuit van Interlagos liggen er kans, en wordt er weer een sprintrace verreden. Verstappen heeft er dan ook heel veel zin in om weer te gaan racen.

Verstappen is bezig met een ijzersterke tweede seizoenshelft in de Formule 1. De Red Bull-coureur heeft sinds de Nederlandse Grand Prix in Zandvoort in elke race op het podium gestaan. Hij schreef de Grands Prix van Italië, Azerbeidzjan en de Verenigde Staten op zijn naam, en wist ook één sprintrace te winnen. Hij profiteerde van de problemen bij McLaren, en heeft zijn achterstand flink weten te verkleinen.

Verstappen staat nu nog maar 36 punten achter WK-leider Norris, en met nog vier raceweekenden te gaan is alles nog mogelijk. In Brazilië staat er aankomend weekend weer een sprintrace op het programma, en dat betekent dat Verstappen het gat flink kan verkleinen.

Wat is er mogelijk?

Verstappen schreef vorig jaar de race op heroïsche wijze op zijn naam. Hij is al een aantal dagen in Brazilië bij zijn schoonfamilie, en hij heeft er zin in. In zijn preview klinkt hij enthousiast: "Brazilië is een bijzondere plek voor mij, niet alleen vanwege de geweldige races en momenten die we daar hebben meegemaakt, maar ook omdat mijn schoonfamilie uit Brazilië komt."

"Het kan er altijd hard regenen, dus je kunt er behoorlijk gekke races hebben, vooral die van vorig jaar, waar we na P17 in de kwalificatie alsnog de race wonnen. Dat was een emotionele overwinning en een belangrijk moment in het kampioenschap."

Eerbetoon voor Brazilië

Verstappen eert in Sao Paulo het land met een speciale helm, en daar is hij heel blij mee: "Ik zal een speciale Braziliaanse helm dragen tijdens de race. Het is een plek met veel geschiedenis en een geweldige historie, maar ook met zoveel mooie herinneringen."

"Ik heb gekozen voor traditionele kleuren op de helm die echt opvallen. Ik vind het ontwerp er super gaaf uitzien en ik kijk ernaar uit om hem op het circuit te dragen. De fans zijn super gepassioneerd en ik vind het geweldig om op zo'n old skool circuit te racen. Die sfeer zien en er deel van uitmaken is geweldig."