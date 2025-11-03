Ferrari heeft besloten om minder wijzigingen aan te brengen aan de Formule 1-auto van 2026 dan oorspronkelijk gepland. Na de bemoedigende prestaties in de Verenigde Staten en Mexico ziet de Scuderia voldoende reden om vast te houden aan de huidige koers. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft het team daardoor meer vertrouwen gekregen in het technische pad richting het zogeheten Project 678, de bolide waarmee Charles Leclerc en Lewis Hamilton volgend seizoen gaan rijden.

Ferrari kende een teleurstellend 2025-seizoen. De Italiaanse renstal wacht nog altijd op de eerste overwinning van het jaar en kampte in de eerste seizoenshelft met serieuze problemen aan de SF-25, vooral met de rijhoogte. Dat leverde zelfs een diskwalificatie op voor Hamilton tijdens zijn tweede race in China. Door de auto hoger af te stellen ging snelheid verloren, maar Ferrari lijkt dat probleem nu eindelijk onder controle te hebben.

Vertrouwen groeit in Maranello

De dubbele podiumplaatsen van Leclerc in Austin en Mexico hebben het vertrouwen binnen de fabriek in Maranello doen groeien. Vooral de derde plek op het hobbelige Circuit of the Americas werd intern gezien als een doorbraak. “Die race toonde aan dat de auto nu stabieler is onder zware omstandigheden,” aldus bronnen binnen het team tegenover de Italiaanse sportkrant.

Oorspronkelijk was Ferrari van plan om voor 2026 ingrijpende veranderingen door te voeren aan de ophanging, maar dat plan is inmiddels afgezwakt. De recente vooruitgang heeft veel twijfels weggenomen, waardoor het team kiest voor een evolutie van het huidige concept. Alleen kleine aanpassingen aan componenten als torsiestaven en dempers worden nog doorgevoerd.

Wat kan Ferrari in 2026?

De komende auto, Project 678, zal bovendien profiteren van een compleet nieuwe krachtbron. De Italiaanse media meldden eerder dat Ferrari werkt aan een revolutionaire motor met een aluminium cilinderkop en een geheim inlaatsysteem. Daarmee neemt het team afscheid van een eerder ontwerp met een stalen cilinderkop, dat te complex en te onbetrouwbaar bleek.

De verwachting is dat de nieuwe Formule 1-reglementen van 2026, met 50 procent elektrificatie en actieve aerodynamica, Ferrari goed uit zullen komen. De grootste zwaktes van de SF-25 – stabiliteit en efficiëntie – lijken daarmee eindelijk verleden tijd.