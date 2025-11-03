user icon
Hoop voor Hamilton en Leclerc: 'Ferrari hakt belangrijke knopen door voor 2026'
  • Gepubliceerd op 03 nov 2025 13:22
  • comments 2
  • Door: Jeroen Immink

Ferrari heeft besloten om minder wijzigingen aan te brengen aan de Formule 1-auto van 2026 dan oorspronkelijk gepland. Na de bemoedigende prestaties in de Verenigde Staten en Mexico ziet de Scuderia voldoende reden om vast te houden aan de huidige koers. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft het team daardoor meer vertrouwen gekregen in het technische pad richting het zogeheten Project 678, de bolide waarmee Charles Leclerc en Lewis Hamilton volgend seizoen gaan rijden.

Ferrari kende een teleurstellend 2025-seizoen. De Italiaanse renstal wacht nog altijd op de eerste overwinning van het jaar en kampte in de eerste seizoenshelft met serieuze problemen aan de SF-25, vooral met de rijhoogte. Dat leverde zelfs een diskwalificatie op voor Hamilton tijdens zijn tweede race in China. Door de auto hoger af te stellen ging snelheid verloren, maar Ferrari lijkt dat probleem nu eindelijk onder controle te hebben.

Vertrouwen groeit in Maranello 

De dubbele podiumplaatsen van Leclerc in Austin en Mexico hebben het vertrouwen binnen de fabriek in Maranello doen groeien. Vooral de derde plek op het hobbelige Circuit of the Americas werd intern gezien als een doorbraak. “Die race toonde aan dat de auto nu stabieler is onder zware omstandigheden,” aldus bronnen binnen het team tegenover de Italiaanse sportkrant.

Oorspronkelijk was Ferrari van plan om voor 2026 ingrijpende veranderingen door te voeren aan de ophanging, maar dat plan is inmiddels afgezwakt. De recente vooruitgang heeft veel twijfels weggenomen, waardoor het team kiest voor een evolutie van het huidige concept. Alleen kleine aanpassingen aan componenten als torsiestaven en dempers worden nog doorgevoerd.

Wat kan Ferrari in 2026?

De komende auto, Project 678, zal bovendien profiteren van een compleet nieuwe krachtbron. De Italiaanse media meldden eerder dat Ferrari werkt aan een revolutionaire motor met een aluminium cilinderkop en een geheim inlaatsysteem. Daarmee neemt het team afscheid van een eerder ontwerp met een stalen cilinderkop, dat te complex en te onbetrouwbaar bleek.

De verwachting is dat de nieuwe Formule 1-reglementen van 2026, met 50 procent elektrificatie en actieve aerodynamica, Ferrari goed uit zullen komen. De grootste zwaktes van de SF-25 – stabiliteit en efficiëntie – lijken daarmee eindelijk verleden tijd.

 

Larry Perkins

Posts: 61.173

De hoop en verwachtingen zullen aan het begin van het nieuwe seizoen bij Ferrari en de Tifosi weer naar ongekende hoogte stijgen!

  • 1
  • 3 nov 2025 - 14:49
Reacties (2)

Login om te reageren
  • FerrariRules

    Posts: 3.128

    Zou fijn zijn als ze echt mee kunnen doen. Hopelijk gaat het nu echt werken.

    • + 0
    • 3 nov 2025 - 14:46
  • Larry Perkins

    Posts: 61.173

    De hoop en verwachtingen zullen aan het begin van het nieuwe seizoen bij Ferrari en de Tifosi weer naar ongekende hoogte stijgen!

    • + 1
    • 3 nov 2025 - 14:49

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

