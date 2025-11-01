user icon
icon

Verstappen al in Brazilië: Nederlander op bezoek bij schoonfamilie op circuit

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen al in Brazilië: Nederlander op bezoek bij schoonfamilie op circuit
  • Gepubliceerd op 01 nov 2025 17:41
  • comments 13
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen heeft een vrij weekend zonder Formule 1 — al lijkt hij daar zelf weinig van te merken. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing is dit weekend namelijk al gesignaleerd in Brazilië, waar hij een bezoek bracht aan het Internationale Speedway in Brasília. Daar werd hij vergezeld door niemand minder dan zijn schoonvader: drievoudig F1-kampioen Nelson Piquet.

Verstappen bewijst opnieuw dat racen door zijn bloed stroomt. Waar veel coureurs hun vrije dagen gebruiken om te ontspannen, trok de Nederlander richting een van de meest legendarische circuits van Brazilië. Op het Speedway wordt al twaalf jaar niet meer geracet, maar er wordt volop gewerkt aan een grootscheepse renovatie, zodat het binnenkort weer in gebruik kan worden genomen.

Meer over Max Verstappen FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt
 Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

19 okt

Verstappen wederom op bezoek bij racebaan 

Het officiële Instagram-account van de organisatie schreef trots over het bezoek: “Op doorreis door Brasília, voor de Formule 1-race in São Paulo, bezocht viervoudig wereldkampioen Max Verstappen vandaag samen met zijn schoonvader Nelson Piquet de International Speedway. De baan, twaalf jaar geleden gesloten en sinds 2022 onder BRB-bestuur, wordt volledig verbouwd voor de StockCar-race. De Super Kampioenen hebben de site al goedgekeurd. Verstappen vond de baan snel, breed en veilig. Niet lang meer te gaan, Brasília!”

Het is niet de eerste keer dat Verstappen tijdens een racevrije week het gaspedaal niet kan laten rusten. Eerder dit seizoen stapte hij al twee keer in een GT-bolide op de Nürburgring. Tijdens zijn tweede bezoek schreef hij zelfs de NSL9-race op zijn naam.

Volgende week gaat Verstappen weer vol aan de bak in de Formule 1. Op Interlagos wacht de Grand Prix van Brazilië, waar hij zijn jacht op een vijfde wereldtitel voortzet. De Nederlander staat momenteel 36 punten achter op Lando Norris en 37 op Oscar Piastri.

 

 

Runningupthathill

Posts: 18.459

Een regenboogbaby heeft niets te maken met een risicozwangerschap, enkel dat je eerder als eens een kindje verloren hebt. Een verlies van een kind wil niet zeggen dat er daarom een meer of minder risico is bij een volgende baby.

Je wil iets niet zeggen, maar wat wil je dan eigenlijk wel zeggen?... [Lees verder]

  • 2
  • 2 nov 2025 - 00:03
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Brazilië 2025

Reacties (13)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 61.153

    Dit keer geen huurmoordenaar tussen Nelson en Max in op de foto @Pietje, zou die bezig zijn met een nieuw klusje voor de ouwe Nelson?

    • + 0
    • 1 nov 2025 - 18:24
    • Pietje Bell

      Posts: 31.712

      Geen idee. Max is sinds 14:00u lokale tijd al in Sao Paulo.


      Ondertussen heeft Kelly 3 foto's gepost. Lily is nu 6 maanden, M en K
      hebben vandaag 5 jaar een relatie en een foto van hun regenboog baby, want
      Lily schijnt een regenboog baby te zijn schrijft ze.
      "A year ago we found out our rainbow baby was going to be a girl."
      Opmerkelijk, je zou denken dat je dan super voorzichtig bent bij de
      volgende zwangerschap, omdat het weer mis kan gaan. Waarmee ik niet
      wil zeggen dat het niet waar is, maar dit zag ik net op haar IG, niet bepaald voorzichtig:

      Eind augustus GP Zandvoort, september Monza GP, 4 dagen met haar vriendinnen en mannen en Penelope naar Parijs en daarna Milaan FW, om in oktober weer naar de Paris Fashion Week te gaan.
      Vervolgens eind oktober naar de Austin GP en weekje Miami en in november naar de Sao Paulo GP en een weekje Brasilia en december naar de Abu Dhabi GP en FIA uitreiking in Kigali (5 maanden zwanger).
      Daarna 2 weken op wintersport, eind januari naar Parijs en 3 dagen naar de Berlijn FW en weer naar Parijs voor een andere FW.
      Half februari 2 weken met vriendinnen naar Miami en vervolgens naar
      Bahrein, testdagen. Vlak voor de GP weer naar Parijs voor de volgende
      Fashion Week en een week met vriendinnen, inmiddels 36 weken zwanger.
      Bron: haar eigen IG.
      Geen 2 weken aan één stuk thuis doorgebracht en dat als je een risicovolle zwangerschap hebt volgens eigen zeggen van een "Rainbow baby".

      • + 0
      • 1 nov 2025 - 22:23
    • Runningupthathill

      Posts: 18.459

      Een regenboogbaby heeft niets te maken met een risicozwangerschap, enkel dat je eerder als eens een kindje verloren hebt. Een verlies van een kind wil niet zeggen dat er daarom een meer of minder risico is bij een volgende baby.

      Je wil iets niet zeggen, maar wat wil je dan eigenlijk wel zeggen? Niemand heeft daar een boodschap aan.

      En dat zeg ik als ongewild ervaringsdeskundige.

      • + 2
      • 2 nov 2025 - 00:03
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.691

    Nelson Piquet.....de redneck van zuid-Amerika.....het gruis van Brazilië.

    • + 1
    • 1 nov 2025 - 18:57
  • koppie toe

    Posts: 4.723

    Is er nog een papaya race geweest?
    Piastri is Norris weer voorbij gestoken en heeft een puntje meer
    Spannend gevecht waar wij geen getuige van waren.

    • + 0
    • 1 nov 2025 - 19:28
    • Larry Perkins

      Posts: 61.153

      Geef toe @koppie toe dat het ook nauwelijks is bij te houden...

      Heb het zelf nog eens nagerekend en kom op het volgende uit:
      In het WK leidt Norris met 1 punt voorsprong op Piastri, terwijl Verstappen op 36 punten volgt. De man uit het Engelse Bristol heeft 357 punten, de man uit het Australische Melbourne staat nu op 356 punten, de man uit Nederland heeft 321 punten bij elkaar gereden en de loeilelijke man uit het Britse King’s Lynn moet het met 258 punten doen. De strijd is nog allesbehalve gestreden dit seizoen.

      Check je ff of het zo klopt?

      • + 1
      • 1 nov 2025 - 21:04
    • koppie toe

      Posts: 4.723

      Ik geloof jou eerder dan deze sait!
      Dus bij deze laat ik je weten dat ik volledig vertrouw op jouw rekenkundige talent. ;)
      Waarvoor dank ook.

      • + 1
      • 1 nov 2025 - 21:25
  • monzaron

    Posts: 672

    Zag al een filmpje voorbij komen op insta, Verstappen gespot in het verkeer in Brazilie…….in een blauwe Ferrari, of dat waar is? 🤔

    • + 0
    • 1 nov 2025 - 21:05
    • Pietje Bell

      Posts: 31.712

      Heb dat filmpje hier gisteren gepost. Ouwe Piquet zat achter het stuur en Max er naast. Heb ook een close-up foto gezien waarop ze duidelijk herkenbaar waren. Max rijdt nooit graag zelf als hij de openbare weg op moet vertelde hij eens. Hij zit er liever naast.

      • + 1
      • 1 nov 2025 - 21:11
    • monzaron

      Posts: 672

      Dank je Pietje 😊, was trouwens een grijs-atraciete ferrari👌

      • + 1
      • 1 nov 2025 - 21:22
  • Larry Perkins

    Posts: 61.153

    De 'ideale' podcast met Hill en Herbert, vast heel gezellig maar heb 'm zelf nog niet bekeken...

    Stay on Track - New F1 Podcast with Damon Hill and Johnny Herbert!
    (56,21 minuten)

    https://youtu.be/2Z_VASmUPi0

    • + 0
    • 1 nov 2025 - 22:11
    • John6

      Posts: 11.219

      Ik lees het later wel hoe het was, ik ga zeker niet kijken. 😃

      • + 0
      • 1 nov 2025 - 23:34
    • Larry Perkins

      Posts: 61.153

      Ben er nu vlotjes door heen gegaan en je hebt gelijk, het is blablabla-prut...

      • + 0
      • 1 nov 2025 - 23:42

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.345
  • Podiums 123
  • Grand Prix 229
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar