Max Verstappen heeft een vrij weekend zonder Formule 1 — al lijkt hij daar zelf weinig van te merken. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing is dit weekend namelijk al gesignaleerd in Brazilië, waar hij een bezoek bracht aan het Internationale Speedway in Brasília. Daar werd hij vergezeld door niemand minder dan zijn schoonvader: drievoudig F1-kampioen Nelson Piquet.

Verstappen bewijst opnieuw dat racen door zijn bloed stroomt. Waar veel coureurs hun vrije dagen gebruiken om te ontspannen, trok de Nederlander richting een van de meest legendarische circuits van Brazilië. Op het Speedway wordt al twaalf jaar niet meer geracet, maar er wordt volop gewerkt aan een grootscheepse renovatie, zodat het binnenkort weer in gebruik kan worden genomen.

Verstappen wederom op bezoek bij racebaan

Het officiële Instagram-account van de organisatie schreef trots over het bezoek: “Op doorreis door Brasília, voor de Formule 1-race in São Paulo, bezocht viervoudig wereldkampioen Max Verstappen vandaag samen met zijn schoonvader Nelson Piquet de International Speedway. De baan, twaalf jaar geleden gesloten en sinds 2022 onder BRB-bestuur, wordt volledig verbouwd voor de StockCar-race. De Super Kampioenen hebben de site al goedgekeurd. Verstappen vond de baan snel, breed en veilig. Niet lang meer te gaan, Brasília!”

Het is niet de eerste keer dat Verstappen tijdens een racevrije week het gaspedaal niet kan laten rusten. Eerder dit seizoen stapte hij al twee keer in een GT-bolide op de Nürburgring. Tijdens zijn tweede bezoek schreef hij zelfs de NSL9-race op zijn naam.

Volgende week gaat Verstappen weer vol aan de bak in de Formule 1. Op Interlagos wacht de Grand Prix van Brazilië, waar hij zijn jacht op een vijfde wereldtitel voortzet. De Nederlander staat momenteel 36 punten achter op Lando Norris en 37 op Oscar Piastri.