Max Verstappen doet nog altijd volop mee in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. Hij neemt het op tegen de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri, die nog altijd vrij met elkaar mogen vechten. Volgens Günther Steiner werken deze Papaja Rules in het voordeel van Verstappen.

Lange tijd leek het er niet op dat Verstappen in aanmerking zou komen voor de wereldtitel. Na een tegenvallende eerste seizoenshelft, hadden weinig mensen verwacht dat hij nog kon vechten om de zeges. Toch won hij in de tweede seizoenshelft al drie races, één sprintrace en stond hij in elke Grand Prix op het podium. Het zorgt ervoor dat hij nog maar 36 punten achterstaat op WK-leider Norris.

Norris moet niet alleen rekening houden met Verstappen, maar ook met zijn eigen McLaren-teamgenoot Piastri. Ze mogen vrij met elkaar vechten, maar het is niet de bedoeling dat ze elkaar raken. Dit zorgt voor twijfel, want het lijkt er niet op dat dit voordelig is in de strijd met de sluwe vos Verstappen.

'McLaren helpt Verstappen'

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner is er nogal kritisch op. Hij stelt in de Red Flags Podcast dat McLaren per ongeluk Verstappen aan het helpen is: "Die Papaja Rules zijn er voor Max. Door niet één rijder de leiding te geven, krijg je dit patroon. De ene wint, de andere wordt zesde of zevende; dan wint de ander weer, en eindigt de eerste als vierde of vijfde. Het gaat op en neer bij McLaren, terwijl Max doorgaans sterk weet te finishen."

Kan Norris dit wel aan?

Norris nam vorig weekend in Mexico de leiding in het wereldkampioenschap over van Piastri. Steiner denkt echter niet dat dit hem kan helpen: "We weten allemaal dat Lando niet de meest solide man is als het gaat om het scoren van punten, toch? Dus waarom zou hij ineens altijd de beste zijn?"

Volgens Steiner is het vooral Verstappen die het verschil weet te maken: "Max maakt zelden een foutje. Je weet gewoon dat hij, als hij niet wint, tweede of derde wordt. Hij presteert simpelweg altijd."