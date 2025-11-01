user icon
FIA deelt bijzonder statement na zware beschuldigingen Lawson

FIA deelt bijzonder statement na zware beschuldigingen Lawson
  • Gepubliceerd op 01 nov 2025 08:37
  • Door: Bob Plaizier

Autosportfederatie FIA is met een statement naar buitengekomen over de beschuldigingen aan het adres van Liam Lawson. Hij raakte in Mexico betrokken bij een incident met overstekende marshalls, en de lokale autosportbond gaf hem de schuld van de bijna-crash. Volgens de FIA is daar echter niets van waar.

Lawson raakte in de openingsronde van de Mexicaanse Grand Prix betrokken bij een incident waarbij zijn Racing Bull schade opliep. De Nieuw-Zeelander zocht de pitlane op, en werd weer de baan opgestuurd. Toen hij aankwam in bocht een, liepen daar echter twee marshalls op de baan. Vol verbazing meldde hij zich op de boordradio, en riep hij geschrokken dat hij ze bijna dood had gereden.

De FIA opende direct na de race een onderzoek, maar de Mexicaanse autosportbond OMDAI kwam met een eigen conclusie. Ze stelden dat Lawson de schuld had aan het incident, en ze beweerden dat hij gele vlaggen had genegeerd. Veel coureurs en kenners reageerden verbaasd op sociale media, en ze kozen de kant van Lawson.

FIA komt met opvallend statement

De FIA voelde zich ook genoodzaakt om een statement te delen: "Hoewel het onderzoek nog loopt, erkennen we dat elke situatie waarin marshalls zich op het circuit bevinden terwijl er auto's op hen afkomen, iets wat we nooit willen zien. Het is dan ook normaal dat zo'n incident zorgen en veel reacties oproept. Het is een geluk dat dit incident niet tot ernstige gevolgen heeft geleid, maar we voeren een intern onderzoek uit om precies te begrijpen wat er is gebeurd en om te bepalen op welke punten de procedures kunnen worden verbeterd."

Ze zijn dan ook duidelijk: "Hiervoor werken we open en transparant samen met de OMDAI en met Racing Bulls, met als uiteindelijke doel ons gemeenschappelijke streven te verwezenlijken: de veiligheid van onze sport voortdurend te verbeteren."

Heeft Lawson schuld?

De FIA laat weten dat er een volledige analyse zal worden gemaakt, en ze wijzen naar Lawson: "Na analyse van de telemetrie van het incident kunnen we bevestigen dat de coureur van auto 30, correct heeft gereageerd op de dubbele gele vlaggen die in die zone werden getoond."

"Hij remde eerder dan in andere ronden en ging met aanzienlijk lagere snelheid dan de racesnelheid in de eerste bocht in. Hij treft geen blaam voor dit incident. Tot slot willen we onze oprechte dank uitspreken en de vrijwilligers en baancommissarissen voor hun professionaliteit en toewijding: zonder hen zou de sport niet veilig kunnen functioneren."

