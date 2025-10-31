Chaos bij FIA: Lawson krijgt schuld na gevaarlijk marshal-incident

De FIA is opnieuw in opspraak geraakt na een gevaarlijk incident tijdens de Grand Prix van Mexico. Liam Lawson moest in de openingsfase van de race twee marshals op het nippertje ontwijken toen hij na een pitstop de baan op kwam. De Nieuw-Zeelander was zichtbaar geschrokken, maar tot verbazing van velen wees de FIA na afloop juist in zijn richting. Volgens de autosportbond zou Lawson “te vroeg” zijn teruggekeerd op het circuit.

Tijdens de derde ronde van de race kreeg het team van Racing Bulls toestemming om Lawson de pits uit te sturen. Wat volgde, was een angstaanjagend moment. Op de herhaling was te zien dat twee marshals zich nog op de baan bevonden, klaar om brokstukken van een eerder incident te verwijderen. De coureur moest uitwijken en miste de mannen op enkele meters.

FIA reageert defensief

De FIA verklaarde dat het incident “een menselijke miscommunicatie” betrof, maar legde opvallend genoeg de verantwoordelijkheid deels bij Lawson neer. “De marshals werden gealarmeerd dat de baan veilig was. Lawson verliet de pitstraat eerder dan voorzien,” luidde het statement.

Die uitleg schoot bij velen in het verkeerde keelgat. Oud-coureur Damon Hill noemde de verklaring “een afleidingsmanoeuvre”, terwijl F1-journalist Albert Fabrega sprak van “een pijnlijk voorbeeld van hoe slecht de communicatie op de pitmuur momenteel is”.

Veiligheidsprotocol opnieuw onderwerp van debat

Het incident bracht herinneringen terug aan eerdere controverses, waaronder de tragische crash van Jules Bianchi in 2014 en het gevaarlijke moment met Pierre Gasly in Japan in 2022. Toen beloofde de FIA verbeteringen aan te brengen in het marshall- en communicatiesysteem. Het voorval in Mexico laat zien dat die verbeteringen nog altijd niet waterdicht zijn.

Lawson zelf bleef na afloop kalm. “Ik ben blij dat niemand gewond is geraakt. Dit mag gewoon niet gebeuren,” zei hij. Zijn team liet weten een officieel verzoek te doen tot evaluatie van het veiligheidsprotocol.

Reputatieschade voor de FIA

Het imago van de FIA krijgt door dit incident opnieuw een deuk. De autosportbond staat al langer onder druk vanwege inconsistent optreden en gebrekkige communicatie. Dit keer was de kritiek unaniem: veiligheid mag nooit ondergeschikt zijn aan procedures.