Verstappen prijst Piquet en Penelope: “Het familieleven houdt me in balans”

Max Verstappen staat bekend als een meedogenloze coureur op het circuit, maar naast de baan laat hij zich steeds vaker van zijn zachte kant zien. In een interview met De Telegraaf sprak hij openhartig over zijn leven met Kelly Piquet en haar dochter Penelope, en hoe dat zijn blik op de wereld heeft veranderd.

De Red Bull-coureur, die dit seizoen opnieuw meestrijdt om de wereldtitel, vertelt dat het gezinsleven hem rust geeft. “We hebben het gezellig thuis. Kelly is een geweldige moeder en Penelope brengt altijd leven in huis. Ze plakt mijn telefoon vol met stickers, vooral met katten. Ik laat het lekker zo. Het hoort erbij,” zegt Verstappen lachend.

Thuis in Monaco

In hun woning in Monaco is het zelden stil. Begin dit jaar kreeg het stel er een hond bij, de teckel Nino, naast de drie katten die al rondliepen. Verstappen geniet zichtbaar van die huiselijke drukte. “Het is echt een dierentuin, maar ik vind het heerlijk. Ik laat de hond zelf uit, meestal ’s avonds als het rustiger is. Dan kan ik even ontspannen zonder dat mensen me aanspreken.”

Niet te streng als stiefvader

Over zijn rol als bonusvader is Verstappen nuchter. “Ik ben niet haar vader, dus ik probeer niet te streng te zijn. Kelly neemt die rol. Penelope is vrolijk, nieuwsgierig en vol energie. Ik probeer vooral een goed voorbeeld te zijn.”

De drievoudig wereldkampioen benadrukt dat dit gezinsleven hem helpt om gefocust te blijven in de Formule 1. “Racen is intens, maar thuiskomen bij hen brengt alles weer in perspectief. Dat geeft me de balans die ik nodig heb.”