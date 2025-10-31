Hamilton in het nauw: Ferrari verliest vertrouwen in Britse superster

Lewis Hamilton lijkt zijn glans bij Ferrari langzaam te verliezen. De zevenvoudig wereldkampioen, die begin 2025 overstapte van Mercedes naar de Scuderia, heeft moeite om te overtuigen. Waar zijn komst aanvankelijk voor enthousiasme zorgde, klinkt binnen het team nu vooral twijfel over zijn toekomst. Volgens bronnen uit de Formule 1-paddock overweegt Ferrari zelfs om zijn contract na 2026 niet te verlengen.

De verwachtingen waren hooggespannen toen Hamilton in het iconische rood stapte. Een droomcombinatie, zo leek het. Maar waar Charles Leclerc week na week punten pakt en Ferrari in de titelstrijd houdt, blijft Hamilton wisselvallig presteren. Zijn race in Mexico, waar hij als vierde eindigde na een reeks kleine fouten, illustreerde dat beeld.

Bronnen: “Ferrari evalueert de situatie”

ESPN meldt dat meerdere invloedrijke figuren binnen de paddock de situatie nauwlettend volgen. “Wat betreft Hamilton hebben hooggeplaatste mensen aangegeven dat hij mogelijk geen nieuw contract krijgt als zijn huidige overeenkomst afloopt,” schrijft het medium. Ferrari zou de prestaties van Hamilton kritisch evalueren in aanloop naar de nieuwe motorreglementen van 2026.

Binnen de renstal ligt de nadruk op vernieuwing. Het team hoopt met het oog op de nieuwe regelgeving opnieuw aansluiting te vinden bij de top. De vraag is of Hamilton, die volgend jaar 41 wordt, nog in dat toekomstplan past.

Druk op Hamilton neemt toe

Hamilton zelf blijft strijdbaar. Na de race in Austin benadrukte hij dat hij “nog lang niet klaar is” met racen. Toch erkent hij dat het seizoen moeizaam verloopt. “Ik leer nog elke dag. De auto is anders dan wat ik gewend ben, maar ik voel dat het de goede kant op gaat,” aldus de Brit.

Ferrari lijkt echter steeds meer te kijken naar de lange termijn, waarin Leclerc het speerpunt wordt. De komende maanden worden daarom cruciaal: als Hamilton niet snel de aansluiting vindt, dreigt zijn avontuur bij Ferrari korter te duren dan verwacht.