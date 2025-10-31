user icon
icon

Hamilton in het nauw: Ferrari verliest vertrouwen in Britse superster

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton in het nauw: Ferrari verliest vertrouwen in Britse superster
  • Gepubliceerd op 31 okt 2025 08:23
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton lijkt zijn glans bij Ferrari langzaam te verliezen. De zevenvoudig wereldkampioen, die begin 2025 overstapte van Mercedes naar de Scuderia, heeft moeite om te overtuigen. Waar zijn komst aanvankelijk voor enthousiasme zorgde, klinkt binnen het team nu vooral twijfel over zijn toekomst. Volgens bronnen uit de Formule 1-paddock overweegt Ferrari zelfs om zijn contract na 2026 niet te verlengen. 

De verwachtingen waren hooggespannen toen Hamilton in het iconische rood stapte. Een droomcombinatie, zo leek het. Maar waar Charles Leclerc week na week punten pakt en Ferrari in de titelstrijd houdt, blijft Hamilton wisselvallig presteren. Zijn race in Mexico, waar hij als vierde eindigde na een reeks kleine fouten, illustreerde dat beeld. 

Meer over Ferrari Bom barst bij Alonso: woede-uitbarsting richting Hamilton

Bom barst bij Alonso: woede-uitbarsting richting Hamilton

25 okt
 Opvallend: Leclerc smeekt om straf voor Verstappen

Opvallend: Leclerc smeekt om straf voor Verstappen

27 okt

Bronnen: “Ferrari evalueert de situatie” 

ESPN meldt dat meerdere invloedrijke figuren binnen de paddock de situatie nauwlettend volgen. “Wat betreft Hamilton hebben hooggeplaatste mensen aangegeven dat hij mogelijk geen nieuw contract krijgt als zijn huidige overeenkomst afloopt,” schrijft het medium. Ferrari zou de prestaties van Hamilton kritisch evalueren in aanloop naar de nieuwe motorreglementen van 2026. 

Binnen de renstal ligt de nadruk op vernieuwing. Het team hoopt met het oog op de nieuwe regelgeving opnieuw aansluiting te vinden bij de top. De vraag is of Hamilton, die volgend jaar 41 wordt, nog in dat toekomstplan past. 

Druk op Hamilton neemt toe 

Hamilton zelf blijft strijdbaar. Na de race in Austin benadrukte hij dat hij “nog lang niet klaar is” met racen. Toch erkent hij dat het seizoen moeizaam verloopt. “Ik leer nog elke dag. De auto is anders dan wat ik gewend ben, maar ik voel dat het de goede kant op gaat,” aldus de Brit. 

Ferrari lijkt echter steeds meer te kijken naar de lange termijn, waarin Leclerc het speerpunt wordt. De komende maanden worden daarom cruciaal: als Hamilton niet snel de aansluiting vindt, dreigt zijn avontuur bij Ferrari korter te duren dan verwacht.

F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (0)

Login om te reageren

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.523
  • Podiums 132
  • Grand Prix 228
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar