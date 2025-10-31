user icon
Coureurs halen uit naar FIA: “Het lijkt wel grasmaaierracen

Coureurs halen uit naar FIA: “Het lijkt wel grasmaaierracen
  • Gepubliceerd op 31 okt 2025 06:02
  • Door: Bob Plaizier

De Grand Prix van Mexico leverde niet alleen spektakel op, maar ook frustratie. Meerdere coureurs, waaronder George Russell, Lewis Hamilton en Fernando Alonso, uitten na afloop kritiek op de FIA. Volgens hen wordt het toezicht steeds inconsequenter. “Het lijkt soms alsof we aan grasmaaierracen doen,” sneerde Russell. 

De kritiek richtte zich op de eerste ronde van de race, waar Verstappen, Hamilton en Leclerc naast de baan belandden in de openingsbocht. Volgens Russell en Alonso werden de regels niet gelijk toegepast. “Als iemand de bocht afsnijdt, krijgt hij voordeel. De ene keer volgt er een straf, de andere keer niet. Dat is frustrerend,” zei Russell. 

Hamilton en Alonso sluiten zich aan 

Ook Hamilton was duidelijk. “We moeten allemaal onder dezelfde regels rijden. Soms wordt een incident onderzocht, soms niet, en dat is niet hoe dit hoort te werken.” Alonso vulde aan: “Het probleem is niet dat er regels zijn, maar dat ze elke week anders worden toegepast.” 

De FIA heeft nog niet gereageerd op de kritiek, maar insiders melden dat er achter de schermen wordt gesproken over een herziening van het strafprotocol. 

Vertrouwen in de FIA brokkelt af 

De coureurs voelen zich steeds minder serieus genomen door de raceleiding. “Het is niet de eerste keer dat we hier over klagen,” aldus Russell. “We geven feedback, maar de beslissingen blijven inconsistent. Dat ondermijnt het vertrouwen in de sport.”

Volgens Sky-analist Karun Chandhok ligt het probleem bij de structuur van de FIA. “Er is te weinig continuïteit. Elke raceweek is er een ander panel, en dat leidt tot willekeur. Coureurs hebben behoefte aan voorspelbaarheid.” 

Wat kan er veranderen? 

Een veelgehoorde oplossing is de introductie van een vaste kern van stewards die het hele seizoen aanwezig zijn. Daarmee zou de FIA consistentie kunnen waarborgen. Tot die tijd lijkt de onvrede op de grid alleen maar toe te nemen.

show sidebar