Het team van McLaren maakt dit seizoen nog altijd kans op de dubbel in de Formule 1. Hun coureurs Lando Norris en Oscar Piastri vechten met Max Verstappen om de wereldtitel. Volgens Juan Pablo Montoya is het voor McLaren niet mogelijk om één coureur aan te wijzen als kopman.

McLaren-coureurs Norris en Piastri leken lange tijd af te stevenen op een tweestrijd voor de wereldtitel. Na de zomerstop verdween hun voorsprong als sneeuw voor de zon, en wist Verstappen zich goed naar voren te vechten. Hij eindigde in elke race op het podium, en wist drie Grands Prix en één sprintrace te winnen. Hierdoor bedraagt zijn achterstand op WK-leider Norris nog maar 36 punten, en dat betekent dat er nog van alles kan gaan gebeuren.

Bij McLaren moeten Norris en Piastri zich aan de zogenaamde 'Papaja Rules' houden, maar mogen de coureurs wel vrij met elkaar vechten. In de afgelopen weken opperden meerdere kenners dat het voor McLaren misschien beter is om één coureur aan te wijzen als kopman. Norris en Piastri moeten hun positie immers ook verdedigen ten opzichte van de aanstormende Verstappen.

Wat staat er in de contracten van de coureurs?

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya suggereert dat dit niet mag. De Colombiaan doet in zijn podcast MontoyAS een opmerkelijke onthulling over de contractsituatie bij McLaren: "Dat kunnen ze niet, omdat in de contracten van de coureurs staat dat ze, zolang ze mathematisch kans maken op het kampioenschap, geen teamorders mogen geven om de andere coureur te helpen. Ze mogen wel teamorders geven die goed kunnen uitpakken voor het team zelf."

Hoe gaat McLaren dit aanpakken?

Montoya sluit dus uit dat er in de komende vier raceweekenden teamorders zullen worden ingezet door McLaren. De Colombiaanse oud-coureur van McLaren gaat verder met zijn beweringen: "Wat ik dus bedoel te zeggen, is dat ze moeten kijken hoe ze dat intern op politiek gebied gaan aanpakken."