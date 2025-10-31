user icon
Opmerkelijk: 'McLaren mag geen teamorders uitvoeren door F1-contracten'

Opmerkelijk: 'McLaren mag geen teamorders uitvoeren door F1-contracten'
  Gepubliceerd op 31 okt 2025 12:46
  5
  Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren maakt dit seizoen nog altijd kans op de dubbel in de Formule 1. Hun coureurs Lando Norris en Oscar Piastri vechten met Max Verstappen om de wereldtitel. Volgens Juan Pablo Montoya is het voor McLaren niet mogelijk om één coureur aan te wijzen als kopman.

McLaren-coureurs Norris en Piastri leken lange tijd af te stevenen op een tweestrijd voor de wereldtitel. Na de zomerstop verdween hun voorsprong als sneeuw voor de zon, en wist Verstappen zich goed naar voren te vechten. Hij eindigde in elke race op het podium, en wist drie Grands Prix en één sprintrace te winnen. Hierdoor bedraagt zijn achterstand op WK-leider Norris nog maar 36 punten, en dat betekent dat er nog van alles kan gaan gebeuren.

Bij McLaren moeten Norris en Piastri zich aan de zogenaamde 'Papaja Rules' houden, maar mogen de coureurs wel vrij met elkaar vechten. In de afgelopen weken opperden meerdere kenners dat het voor McLaren misschien beter is om één coureur aan te wijzen als kopman. Norris en Piastri moeten hun positie immers ook verdedigen ten opzichte van de aanstormende Verstappen.

Wat staat er in de contracten van de coureurs?

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya suggereert dat dit niet mag. De Colombiaan doet in zijn podcast MontoyAS een opmerkelijke onthulling over de contractsituatie bij McLaren: "Dat kunnen ze niet, omdat in de contracten van de coureurs staat dat ze, zolang ze mathematisch kans maken op het kampioenschap, geen teamorders mogen geven om de andere coureur te helpen. Ze mogen wel teamorders geven die goed kunnen uitpakken voor het team zelf."

Hoe gaat McLaren dit aanpakken?

Montoya sluit dus uit dat er in de komende vier raceweekenden teamorders zullen worden ingezet door McLaren. De Colombiaanse oud-coureur van McLaren gaat verder met zijn beweringen: "Wat ik dus bedoel te zeggen, is dat ze moeten kijken hoe ze dat intern op politiek gebied gaan aanpakken."

Larry Perkins

Posts: 61.109

Zag Pablo laatst al met een koffer vol papierwerk rondlopen, blijkbaar zaten daar de contracten van alle F1-coureurs in.
Ben benieuwd wie de contracten aan hem heeft voorgelezen en uitgelegd...

  • 4
  • 31 okt 2025 - 13:07
Reacties (5)

  • Larry Perkins

    Posts: 61.109

    Zag Pablo laatst al met een koffer vol papierwerk rondlopen, blijkbaar zaten daar de contracten van alle F1-coureurs in.
    Ben benieuwd wie de contracten aan hem heeft voorgelezen en uitgelegd...

    • + 4
    • 31 okt 2025 - 13:07
    • DenniSNL1980

      Posts: 349

      😂, exact wat ik dacht toen ik het aan het lezen was

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 13:26
    • HarryLam

      Posts: 4.969

      Schijnbaar was dat in zijn tijd bij Mclaren ook al zo.

      • + 1
      • 31 okt 2025 - 14:56
    • Aquarius72

      Posts: 720

      Toch eens vragen aan JP of er misschien wat verdwaalde info over de PK's van de motoren van volgend jaar tussen zit. Weten we meteen of die 31 pk uit het bericht van gisteren "Problemen voor Audi? 'Motor ligt achter op de concurrentie'" een beetje te vertrouwen is.

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 15:04
  • Totalia

    Posts: 1.757

    Pablo is een vriend van Mark Webber, dus wellicht is er wat waar aan deze uitspraak
    “Dat kunnen ze niet, omdat in de contracten van de coureurs staat dat ze, zolang ze mathematisch gezien nog kans maken op het kampioenschap, geen teamorders mogen geven om de andere coureur te helpen. Ze mogen wel teamorders geven die het team ten goede komen", aldus Montoya”

    • + 0
    • 31 okt 2025 - 14:25

