Verstappen maakt indruk: "Niemand is zo gedreven als hij"
  • Gepubliceerd op 01 nov 2025 16:45
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen blijft verder jagen op zijn mogelijke nieuwe wereldtitel. De Nederlander heeft een achterstand van 36 WK-punten op kampioenschapsleider Lando Norris, en de verwachtingen zijn hoog. Voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas legt uit hoe goed Verstappen echt is.

Verstappen leek lange tijd kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. De concurrentie van McLaren was simpelweg sneller, en bij Red Bull liep het niet. Na twee zeges in de eerste helft van het seizoen zakte Verstappen ver weg, en bedroeg zijn achterstand op McLaren zelfs ruim honderd punten. Na de zomerstop lieten Norris en Oscar Piastri de nodige steken vallen, en wist Verstappen drie keer te winnen.

Verstappen zal nu het beste uit zichzelf naar boven moeten halen in de komende races. De Nederlandse Red Bull-coureur heeft nog vier raceweekenden te gaan waar hij kan scoren. Als Verstappen het wonder voor elkaar krijgt, dan zal dat de geschiedenisboekjes ingaan.

'Niemand is zo gedreven als Verstappen'

Calum Nicholas was tot en met vorig jaar één van de monteurs van Verstappen bij Red Bull. De Brit stond versteld van de houding van Verstappen en legt dat uit in The Line met Dr. Kristen Holmes: "Ik denk dat Max heel bijzonder is in de zin dat... Ik heb in mijn loopbaan met veel geweldige coureurs gewerkt. Maar ik denk niet dat ik ooit iemand heb ontmoet die zo gedreven is als hij is."

Wat maakt Verstappen bijzonder?

Nicholas verklaart dat Verstappen op de eerste plaats vooral een liefhebber is. Hij omschrijft Verstappen als iemand die echt leeft voor de sport: "Als het gaat om racen, dan is Max net zo als wij. Hij houdt echt van racen. Maar wat hem echt zo bijzonder maakt, vooral in de jaren 2021, 2022 en 2023, is dat we hebben gezien dat Max altijd het beste uit ons weet te halen."

Reacties (2)

  • Larry Perkins

    Posts: 61.142

    Speciaal voor @Redcarsmatter weer een paar quotes over Max uit het interview met Calum Nicholas...

    Even diep ademhalen @RCM en geniet dan van een flesje grappa...

    • + 0
    • 1 nov 2025 - 17:07
    • Larry Perkins

      Posts: 61.142

      Calum Nicholas: What I Learned From F1 Champion Max Verstappen & 10 Years With Red Bull!
      (The Line with Dr Kristen Holmes, 1:28:54)

      https://youtu.be/xsR8fk5M1ys

      * herhaalde plaatsing

      • + 0
      • 1 nov 2025 - 17:10

