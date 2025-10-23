user icon
McLaren is het kwijt: "Verstappen blijft een uitzonderlijke coureur!"

McLaren is het kwijt: "Verstappen blijft een uitzonderlijke coureur!"
  • Gepubliceerd op 23 okt 2025 07:36
  • comments 7
  • Door: Jesse Jansen

Voormalig Formule 1-coureur Christian Danner denkt dat McLaren zwaar onder druk staat door de naderende Max Verstappen. Nu de Nederlander de voorsprong van McLaren van 104 punten naar 40 punten heeft verkleind, wordt het spannend voor de laatste vijf races. 

In gesprek met Sport.de vertelt Danner hoe McLaren met de druk omgaat ten opzichte van Max Verstappen. De Duitse oud-coureur ziet Verstappen namelijk de druk opleggen bij zowel Lando Norris als Oscar Piastri.

'Er zijn veel zenuwen'

Het gehele team van McLaren staat onder druk, zo merkt Danner op: "De zenuwen staan ​​al gespannen; dat zie je bijvoorbeeld aan de manier waarop Zak Brown zich opwond over Nico Hulkenberg – volkomen onnodig na de botsing in de sprintrace."

Max Verstappen moet gemiddeld acht punten per Grand Prix-weekend inhalen op het McLaren-duo, mocht hij wereldkampioen willen worden. Met nog vijf races te gaan en twee sprintraces is dit niet geheel onwaarschijnlijk. Ook McLaren beseft zich dat maar al te goed. 

'Verstappen was al afgeschreven'

Als Verstappen wereldkampioen zou worden, dan kwam dit uit de dode hoek. Veel media en fans hadden de Nederlander al afgeschreven en dachten dat er na vier jaar tijd een nieuwe wereldkampioen zou komen aanzetten. Toch lijkt Max Verstappen weer op koers te liggen voor zijn vijfde wereldkampioenschap. De Nederlander zou dan een gedeeld record hebben met Michael Schumacher

"Hij werd door velen in de pers praktisch afgeschreven. De algemene mening was: als hij niet de beste auto heeft, wint hij niet. Ik heb me daar altijd tegen verzet, want Max Verstappen is en blijft een uitzonderlijke, topklasse." Verstappen heeft in de afgelopen vijf races drie keer gewonnen. De andere winnaars waren Oscar Piastri en George Russell. Als de Nederlander zo door blijft gaan, maakt hij een enorme kans op de wereldtitel van 2025.

Komend weekend komt de Formule 1 naar Mexico. De Nederlandse wereldkampioen heeft hier al vijf keer gewonnen, dus ook dit seizoen is daar een mogelijkheid voor. Als Verstappen hier een goede prestatie levert, komt hij nog dichter bij de McLarens.

schwantz34

Posts: 41.128

Piastri is het sinds Baku door de druk allemaal teveel geworden, en die paar p.ntjes op Lando maakt een Max in bloedvorm sowieso binnen een paar races al wel goed. Dus ik schat de kans op 5 titels op een rij simply lovely op pakkumbeet 75,33 %

  • 1
  • 23 okt 2025 - 08:28
Reacties (7)

  Cicero

    Posts: 1.553

    Ach het is race voor race bekijken. Kan hij komend weekend weer een punt of 10 in lopen op Piastri, dan gaat de kans echt groot worden. Maar weet Piastri te winnen, dan is het eigenlijk wel weer over. Wat dat betreft heeft max gewoon een nadeel.
    Plus is gewoon dat het weer realistisch is dat max wereldkampioen kan worden, maar de kans is echt nog maar 20-25%

    • + 0
    • 23 okt 2025 - 08:03
    Rimmer

      Posts: 12.914

      Met de start van de zomerstop leek het een oersaaie tweede helft van het seizoen te worden met McLaren dat ongenaakbaar was en Max die voor P6 zou vechten in de races.
      Dat we na de zomer elke race een prachtige strijd zouden zien en dat de dominantie van McLaren dankzij twee zeer matig presterende rijders niet uitgebuit kon worden is een enorme verrassing!
      Of Max nou kampioen wordt of niet (kans is idd nog steeds heel klein) , we hebben toch weer een geweldig seizoen gekregen met Max die eindelijk weer kan knokken. Dat was meer dan ik durfde te hopen dus voor mij is het seizoen al geslaagd. Als het Oscar of Lando lukt om die titel over de eindstreep te sleuren dan hebben ze het net zo goed verdiend als wanneer Max daarin slaagt. Maar dan moet het wel eerlijk gebeuren.
      Ik hoef geen Max of Lando te zien die met vuile tikjes op het achterwiel de strijd willen beslissen. Gewoon knokken maar wel door te racen a.u.b.

      • + 0
      • 23 okt 2025 - 08:26
    schwantz34

      Posts: 41.128

      Piastri is het sinds Baku door de druk allemaal teveel geworden, en die paar p.ntjes op Lando maakt een Max in bloedvorm sowieso binnen een paar races al wel goed. Dus ik schat de kans op 5 titels op een rij simply lovely op pakkumbeet 75,33 %

      • + 1
      • 23 okt 2025 - 08:28
    John6

      Posts: 11.168

      Of Oscar nog steeds de weg kwijt is dat mag hij dit weekend bewijzen, de laatste races ging niet echt lekker, ik ben toch echt bang dat hij bezwijkt onder de druk.

      • + 0
      • 23 okt 2025 - 08:39
    snailer

      Posts: 30.409

      Ik ben gewoon weer enorm trots op Verstappen. Zelfs voor hij zijn eerste F1 race reed deed hij de F1 gemoederen al opschudden.
      Dat opschudden is hij blijven doen. En ik denk, nee ik weet, dat hij dit blijft doen ver nadat hij is vertrokken uit F1.

      • + 0
      • 23 okt 2025 - 08:40
    Rimmer

      Posts: 12.914

      Schwantz ziet het hele seizoen lang al die vijfde titel voor zich. Zelfs na Zandvoort bleef hij relatief optimistisch.
      Als Max de titel alsnog pakt dan krijgt Schwantz een visweekend in Oostenrijk met een overnachting in het hotel van Marko cadeau. Want waar zelfs Marko de hoop had opgegeven bleef Schwantz als een ware jezuïet, herstel, Maxuïet geloven. Amen.

      • + 0
      • 23 okt 2025 - 08:44
  Skoda F1

    Posts: 447

    Waarschijnlijk gaat knikker in de kop Lando voor een hattrick in bocht1 dit weekend! En misschien gooit hij wel een strike!

    • + 0
    • 23 okt 2025 - 08:50

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

