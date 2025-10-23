McLaren is het kwijt: "Verstappen blijft een uitzonderlijke coureur!"

Voormalig Formule 1-coureur Christian Danner denkt dat McLaren zwaar onder druk staat door de naderende Max Verstappen. Nu de Nederlander de voorsprong van McLaren van 104 punten naar 40 punten heeft verkleind, wordt het spannend voor de laatste vijf races.

In gesprek met Sport.de vertelt Danner hoe McLaren met de druk omgaat ten opzichte van Max Verstappen. De Duitse oud-coureur ziet Verstappen namelijk de druk opleggen bij zowel Lando Norris als Oscar Piastri.

'Er zijn veel zenuwen'

Het gehele team van McLaren staat onder druk, zo merkt Danner op: "De zenuwen staan ​​al gespannen; dat zie je bijvoorbeeld aan de manier waarop Zak Brown zich opwond over Nico Hulkenberg – volkomen onnodig na de botsing in de sprintrace."

Max Verstappen moet gemiddeld acht punten per Grand Prix-weekend inhalen op het McLaren-duo, mocht hij wereldkampioen willen worden. Met nog vijf races te gaan en twee sprintraces is dit niet geheel onwaarschijnlijk. Ook McLaren beseft zich dat maar al te goed.

'Verstappen was al afgeschreven'

Als Verstappen wereldkampioen zou worden, dan kwam dit uit de dode hoek. Veel media en fans hadden de Nederlander al afgeschreven en dachten dat er na vier jaar tijd een nieuwe wereldkampioen zou komen aanzetten. Toch lijkt Max Verstappen weer op koers te liggen voor zijn vijfde wereldkampioenschap. De Nederlander zou dan een gedeeld record hebben met Michael Schumacher.

"Hij werd door velen in de pers praktisch afgeschreven. De algemene mening was: als hij niet de beste auto heeft, wint hij niet. Ik heb me daar altijd tegen verzet, want Max Verstappen is en blijft een uitzonderlijke, topklasse." Verstappen heeft in de afgelopen vijf races drie keer gewonnen. De andere winnaars waren Oscar Piastri en George Russell. Als de Nederlander zo door blijft gaan, maakt hij een enorme kans op de wereldtitel van 2025.

Komend weekend komt de Formule 1 naar Mexico. De Nederlandse wereldkampioen heeft hier al vijf keer gewonnen, dus ook dit seizoen is daar een mogelijkheid voor. Als Verstappen hier een goede prestatie levert, komt hij nog dichter bij de McLarens.