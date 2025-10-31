McLaren ziet Las Vegas niet als potentiële bananenschil

McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zijn verwikkeld in een spannende titelstrijd met Max Verstappen. Met nog vier raceweekenden te gaan hebben ze topprestaties nodig, anders komt Verstappen snel dichtbij. Dat betekent dat ze ook moeten scoren in Las Vegas, en teambaas Andrea Stella verwacht daar geen problemen.

McLaren was vorig jaar sterk in de slotfase van het seizoen. De Grand Prix van Las Vegas vormde toen een uitzondering op de regel, want Norris en Piastri kwamen daar niet verder dan de zesde en zevende plaats. Eenzelfde soort prestatie zou dit jaar een klap betekenen in de strijd met Verstappen. Bij McLaren hopen ze dan ook op een betere prestatie.

Voordat de Formule 1 afreist naar het gokparadijs in de staat Nevada, staat eerst de Grand Prix van Brazilië op het programma. Het circuit van Interlagos in Sao Paulo past goed bij Verstappen, en hij wist er in het verleden meerdere keren te winnen. Het lijkt er daarnaast ook op dat het gaat regenen, wat ook in het voordeel kan zijn van regenrijder Verstappen. Voor McLaren komen er dus twee zeer belangrijke raceweekenden aan.

Wat was er aan de hand?

McLaren-teambaas Andrea Stella weet dat Las Vegas een bottleneck kan vormen in de strijd om de titel. Hij laat aan Motorsport.com weten dat hij zich geen enkele zorgen maakt: "Las Vegas was vorig jaar simpelweg een moeilijke race voor ons. We waren toen niet competitief. We moesten tijdens de race leren hoe we de graining konden beperken en kijken of we nog wat konden doen om de situatie voor onze coureurs te verbeteren."

Waarom verwacht McLaren dit jaar minder problemen?

Stella stelt dat de situatie van vorig jaar niet te vergelijken is met dit jaar. De Italiaanse teambaas wijst naar de banden: "De banden hebben dit seizoen veel minder last van graining dan vorig jaar het geval was. Dat alleen al zou kunnen betekenen dat Las Vegas er voor ons heel anders uit komt te zien. Het wordt echt interessant om te zien hoe dat gaat uitpakken."