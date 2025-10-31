user icon
icon

McLaren ziet Las Vegas niet als potentiële bananenschil

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren ziet Las Vegas niet als potentiële bananenschil
  • Gepubliceerd op 31 okt 2025 18:46
  • comments 10
  • Door: Bob Plaizier

McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zijn verwikkeld in een spannende titelstrijd met Max Verstappen. Met nog vier raceweekenden te gaan hebben ze topprestaties nodig, anders komt Verstappen snel dichtbij. Dat betekent dat ze ook moeten scoren in Las Vegas, en teambaas Andrea Stella verwacht daar geen problemen.

McLaren was vorig jaar sterk in de slotfase van het seizoen. De Grand Prix van Las Vegas vormde toen een uitzondering op de regel, want Norris en Piastri kwamen daar niet verder dan de zesde en zevende plaats. Eenzelfde soort prestatie zou dit jaar een klap betekenen in de strijd met Verstappen. Bij McLaren hopen ze dan ook op een betere prestatie.

Meer over McLaren F1-rel op komst: 'Mercedes en McLaren hebben budgetcap overschreden'

F1-rel op komst: 'Mercedes en McLaren hebben budgetcap overschreden'

27 okt
 Red Bull ontmaskerd: Manipulatie van McLaren-truc levert boete op

Red Bull ontmaskerd: Manipulatie van McLaren-truc levert boete op

20 okt

Voordat de Formule 1 afreist naar het gokparadijs in de staat Nevada, staat eerst de Grand Prix van Brazilië op het programma. Het circuit van Interlagos in Sao Paulo past goed bij Verstappen, en hij wist er in het verleden meerdere keren te winnen. Het lijkt er daarnaast ook op dat het gaat regenen, wat ook in het voordeel kan zijn van regenrijder Verstappen. Voor McLaren komen er dus twee zeer belangrijke raceweekenden aan.

Wat was er aan de hand?

McLaren-teambaas Andrea Stella weet dat Las Vegas een bottleneck kan vormen in de strijd om de titel. Hij laat aan Motorsport.com weten dat hij zich geen enkele zorgen maakt: "Las Vegas was vorig jaar simpelweg een moeilijke race voor ons. We waren toen niet competitief. We moesten tijdens de race leren hoe we de graining konden beperken en kijken of we nog wat konden doen om de situatie voor onze coureurs te verbeteren."

Waarom verwacht McLaren dit jaar minder problemen?

Stella stelt dat de situatie van vorig jaar niet te vergelijken is met dit jaar. De Italiaanse teambaas wijst naar de banden: "De banden hebben dit seizoen veel minder last van graining dan vorig jaar het geval was. Dat alleen al zou kunnen betekenen dat Las Vegas er voor ons heel anders uit komt te zien. Het wordt echt interessant om te zien hoe dat gaat uitpakken."

monzaron

Posts: 670

Vermoedt dat McLaren mijlenver voor is op de rest. Zij, de rijders laten het beide sporadisch zien wat de wagen in zijn mars heeft. Norris kreeg (dank McLaren) zijn vertrouwen terug, zijn maatje lijkt verslagen, die druk is weg, ook al lijkt het spannend qua punten. Red Bull nog met een update, z... [Lees verder]

  • 1
  • 31 okt 2025 - 21:28
F1 Nieuws Andrea Stella McLaren GP Las Vegas 2025

Reacties (10)

Login om te reageren
  • koppie toe

    Posts: 4.715

    Zijn er meer mensen die vinden dat het laden van deze sait zo lang duurt, zelfs terug naar het hoofdscherm.
    Heb het alleen bij gpvandaag, niet op andere sites.

    • + 0
    • 31 okt 2025 - 20:26
    • monzaron

      Posts: 670

      Misschien moet je ff geschiedenis wissen, daarna opnieuw inloggen hier, werkt goed ;)

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 21:30
    • Pietje Bell

      Posts: 31.696

      Duurt idd iets langer dan anders @Koppie. Beeld is er bijna meteen, maar de rest duurt even. Notificaties kun je bv ook niet meteen bekijken. Op het tabblad zie je dat balletje ook even heen en weer bewegen. Heb ik op geen enkele andere site last van.

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 23:05
    • Pietje Bell

      Posts: 31.696

      En als ik op f5 druk verschijnt er in een flits iets anders.
      Kan niet goed zien wat. Misschien dat de site dan heel snel van boven naar beneden en terug gaat of andersom? Zoiets.

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 23:07
    • koppie toe

      Posts: 4.715

      Ik ervaar het op de telefoon @pietje.
      En daar zijn nu ook de prullenbakken symbolen verdwenen.
      Morgen zal ik proberen naar de red-actie mailen.

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 23:28
    • John6

      Posts: 11.216

      Prullenbakken symbolen verdwenen je kan op dat kruis klikken dan is alles in 1 keer weg, klopt wel die stonden bij elk bericht die zie ik ook niet meer.

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 23:39
  • monzaron

    Posts: 670

    Vermoedt dat McLaren mijlenver voor is op de rest. Zij, de rijders laten het beide sporadisch zien wat de wagen in zijn mars heeft. Norris kreeg (dank McLaren) zijn vertrouwen terug, zijn maatje lijkt verslagen, die druk is weg, ook al lijkt het spannend qua punten. Red Bull nog met een update, zijn moeten toeslaan in Brazilië, pas dan zijn beide rijders van McLaren mentaal verzwakt. En uitkijken voor de stewards , in Mexico geen Brit in die club, in Brazilië zijn ze er wel 😁

    • + 0
    • 31 okt 2025 - 21:28
  • schwantz34

    Posts: 41.218

    Ik gok dat Max flink in gaat lopen in Vegas!

    • + 0
    • 31 okt 2025 - 22:59
    • John6

      Posts: 11.216

      Oscar ramt Lando wel een keer van de baan, als hij de titel wil winnen zal hij harder moeten pushen, ik zeg de komende races haal de bezems maar weer uit de kast.

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 23:42
    • Golf-GTI

      Posts: 1.571

      Ja het is flink gokken in Vegas 🎰🎰🎰🤭. Heb de baan alvast geïnspecteerd. De pitlane is al bijna klaar….

      • + 0
      • 31 okt 2025 - 23:46

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Stella -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Italië
  • Geb. datum 22 feb 1971 (54)
  • Geb. plaats Orvieto, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar