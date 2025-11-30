Max Verstappen moet vandaag in Qatar voor Lando Norris finishen om zijn titeldroom in leven te houden. Verstappen start vanmiddag als derde, en dat betekent dat hij de aanval moet gaan openen. McLaren-teambaas Andrea Stella verwacht dat Verstappen zich netjes aan de regels gaat houden.

Verstappen krijgt dit weekend zijn laatste kans om zijn droom van de vijfde wereldtitel in leven te houden. Hij weet dat Norris vandaag de wereldtitel kan pakken, maar hij weet ook dat het de andere kant op kan gaan. Norris kwalificeerde zich gisteren als tweede, terwijl zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri de pole position pakte. Verstappen staat vlak achter de twee papaja-coureurs, en hij weet dat de start het beste moment is om in te halen.

Verstappen kondigde op zaterdagavond al aan dat hij de aanval zou gaan openen bij de start. Hij liet meerdere keren weten dat hij niets te verliezen heeft, en dat hij gaat aanvallen. Bij McLaren kunnen ze dit als een waarschuwing zien, want Verstappen doet niet bepaald rustig aan als hij alles geeft.

McLaren verwacht dat Verstappen zich gaat gedragen

McLaren-teambaas Andrea Stella weet tot wat Verstappen in staat is. De Italiaan spreekt duidelijke taal tegenover de internationale media: "Wat betreft bocht één en ronde één: Ik denk dat elke coureur weet dat hij, als hij wil blijven vechten om de titel, de race moet uitrijden. En dat geldt ook voor Max. We hebben echt veel respect voor Max, en hij is zeker een kanshebber. Hij wil races winnen. Hij wil niet op een manier winnen waarbij hij acties gebruikt die mogelijk buiten de grenzen vallen."

Ook McLaren-coureurs moeten oppassen

Volgens Stella weten ook Norris en Piastri dat ze zich moeten gaan gedragen: "De aanbeveling om ervoor te zorgen dat we de finishvlag zien, is de gebruikelijke en normale aanbeveling die we onze coureurs elke zondag geven tijdens onze briefing. Ze weten dat heel erg goed, dus ik denk dat ze gewoon hun race zullen rijden en ernaar uitkijken om die race ook uit te rijden."