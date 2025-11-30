user icon
icon

McLaren deelt bijzondere waarschuwing uit aan Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren deelt bijzondere waarschuwing uit aan Verstappen

Max Verstappen moet vandaag in Qatar voor Lando Norris finishen om zijn titeldroom in leven te houden. Verstappen start vanmiddag als derde, en dat betekent dat hij de aanval moet gaan openen. McLaren-teambaas Andrea Stella verwacht dat Verstappen zich netjes aan de regels gaat houden.

Verstappen krijgt dit weekend zijn laatste kans om zijn droom van de vijfde wereldtitel in leven te houden. Hij weet dat Norris vandaag de wereldtitel kan pakken, maar hij weet ook dat het de andere kant op kan gaan. Norris kwalificeerde zich gisteren als tweede, terwijl zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri de pole position pakte. Verstappen staat vlak achter de twee papaja-coureurs, en hij weet dat de start het beste moment is om in te halen.

Meer over McLaren Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Nieuwe dreun voor McLaren: FIA komt met dringende waarschuwing voor 'WK-Showdown'

Nieuwe dreun voor McLaren: FIA komt met dringende waarschuwing voor 'WK-Showdown'

27 nov

Verstappen kondigde op zaterdagavond al aan dat hij de aanval zou gaan openen bij de start. Hij liet meerdere keren weten dat hij niets te verliezen heeft, en dat hij gaat aanvallen. Bij McLaren kunnen ze dit als een waarschuwing zien, want Verstappen doet niet bepaald rustig aan als hij alles geeft.

McLaren verwacht dat Verstappen zich gaat gedragen

McLaren-teambaas Andrea Stella weet tot wat Verstappen in staat is. De Italiaan spreekt duidelijke taal tegenover de internationale media: "Wat betreft bocht één en ronde één: Ik denk dat elke coureur weet dat hij, als hij wil blijven vechten om de titel, de race moet uitrijden. En dat geldt ook voor Max. We hebben echt veel respect voor Max, en hij is zeker een kanshebber. Hij wil races winnen. Hij wil niet op een manier winnen waarbij hij acties gebruikt die mogelijk buiten de grenzen vallen."

Ook McLaren-coureurs moeten oppassen

Volgens Stella weten ook Norris en Piastri dat ze zich moeten gaan gedragen: "De aanbeveling om ervoor te zorgen dat we de finishvlag zien, is de gebruikelijke en normale aanbeveling die we onze coureurs elke zondag geven tijdens onze briefing. Ze weten dat heel erg goed, dus ik denk dat ze gewoon hun race zullen rijden en ernaar uitkijken om die race ook uit te rijden."

LucaF1

Posts: 489

hahahaha

  • 1
  • 30 nov 2025 - 12:08
F1 Nieuws Max Verstappen Andrea Stella McLaren Red Bull Racing GP Qatar 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • LucaF1

    Posts: 489

    hahahaha

    • + 1
    • 30 nov 2025 - 12:08
  • Rimmer

    Posts: 13.060

    Tuurlijk gedraagt Max zich.
    Die weet allang dat de titel voorbij is en hij gaat Lando niet met een domme actie beroven die titel. Max heeft lang te genoeg om titles gevochten om te weten dat je je niet meer met de strijd moet bemoeien als je niet meer meedoet.
    Hij zal dus kijken of er bij de start een redelijke mogelijkheid ligt en anders gaat hij van het gas en gelooft het wel. En zo hoort het ook. Al die stoere praatjes van Marko en RB ten spijt is het gewoon klaar. Lando wordt kampioen en Max waarschijnlijk nog tweede denk ik. Maar dat is omdat Lando de titel straks pakt en Oscar volgende week gebroken en ongemotiveerd rondrijdt.

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 12:11
    • tour71

      Posts: 1.587

      Kijk even de start 2023 qatar. Zou leuk zijn als history repeats tussen team mates

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 12:16
  • tour71

    Posts: 1.587

    Statistisch gezien is norris aan de beurt om een enorme blunder te maken. ik zeg in bocht 2

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 12:14
  • Spannenburg

    Posts: 134

    Ze schijten in hun broek 😄

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 12:14
  • jd2000

    Posts: 7.465

    Angst regeert bij McLaren.

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 12:15

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar