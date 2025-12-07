user icon
McLaren bereidt zich voor op extreme strijd met Verstappen

McLaren bereidt zich voor op extreme strijd met Verstappen

Het team van McLaren staat vandaag niet op pole position in Abu Dhabi, maar ze staan wel op pole position voor de titel. Als Lando Norris als tweede finisht, dan heeft hij de titel binnen. Max Verstappen start de race vanaf de echte pole, en McLaren-teambaas Andrea Stella weet dat ze een zware klus voor de boeg hebben.

Verstappen was de grote ster van de kwalificatie op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi. Hij noteerde twee snelle tijden, die allebei goed genoeg waren voor de pole position. WK-leider Norris kon nog enigszins bij hem in de buurt komen, maar weet ook dat Verstappen gaat vechten bij de start. Voor McLaren is het het voordeel dat ze twee ijzers in het vuur hebben, want Oscar Piastri zal de race vanaf de derde plaats starten.

Verstappen moet vandaag in Abu Dhabi twaalf punten gaan goedmaken op Norris, en dat is een zware opgave. Norris heeft aan een podiumplek genoeg, en hij zal er dan ook voor moeten zorgen dat hij niet te ver wegzakt bij de start. 

Sterke positie

Bij McLaren waren ze redelijk tevreden met dit resultaat, maar teambaas Andrea Stella wil zeker nog niet te vroeg gaan juichen. Na afloop van de kwalificatie sprak hij zich uit bij De Telegraaf: "We zitten in een sterke positie. Maar we beseffen dat we competitieve coureurs om ons heen hebben op de eerste en de tweede rij. Desalniettemin hebben we het als team gewoon in eigen hand."

McLaren blijft nadenken

Stella wil dat Norris en Piastri bij de start ervoor zorgen dat ze geen posities gaan verliezen: "We zullen ervoor gaan zorgen dat we deze sterke positie behouden en dat we ons op het hoogste niveau gaan voorbereiden. Om er zo zeker van te zijn dat de titel naar één van onze coureurs gaat na de finish."

McLaren gaat dus vol voor de dubbel. De Britse renstal werd enkele maanden geleden in Singapore al kampioen bij de constructeurs.

Knalpijp

Posts: 2.259

Piastri heeft maar één optie om kampioen te worden, hij moet Norriss eraf rijden en dan op eigen kracht Max inhalen.

  • 4
  • 7 dec 2025 - 12:26
Reacties (7)

  • Sauber

    Posts: 479

    McLaren zou er verstandiger aan doen naar de eigen coureurs te kijken in plaats van naar Verstappen. Kans dat na bocht 1 Verstappen al kampioen is en er twee papaya auto’s naast de baan staan.

    • + 3
    • 7 dec 2025 - 12:37
    • John6

      Posts: 11.374

      Precies dat maakt je gelijk al zwakker alleen naar een ander kijken, ze hebben het hele jaar al de snelste auto, en zie waar we nu zijn.

      Waar ze geen rekening mee kunnen houden is de spanning die de McLaren Boys hebben, en hun nadeel naar Max toe is dat hij er van geniet en er ook nog eens sneller van gaat rijden.

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 12:59
  • Erwinnaar

    Posts: 5.266

    Allemaal ophouden want het eindigt zometeen in een simpele 2e of 3e plek van Norris. Die gaat gewoon achter Verstappen of desnoods Piastri hangen en rijdt de race als een ware Alain Prost uit. Veel makkelijker als dat kan je geen kampioen worden.

    Verstappen wordt het niet op eigen kracht in ieder geval.

    Optie: hij laat zich inhalen en gaat daarna bowlen.

    • + 2
    • 7 dec 2025 - 12:43
    • RonHymer

      Posts: 77

      En dan crashed Colapinto in 1 vd laatste ronden.. We went motor racing Toto

      • + 1
      • 7 dec 2025 - 12:46
    • Erwinnaar

      Posts: 5.266

      Allemaal wensdenken.

      Het leukste en vervolgens het trieste: die tribune vol met teletekst supporters druipen weer af en misdragen zich in het hotel. Ook als die wel kampioen wordt trouwens.

      • + 0
      • 7 dec 2025 - 12:55
  • Erwinnaar

    Posts: 5.266

    En voor mij met stip op 1 het meest irritante woordje wat ik niet meer kan uitstaan of horen:


    PAPAYA.

    Gadverdamme.

    • + 0
    • 7 dec 2025 - 13:06

