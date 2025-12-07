Het team van McLaren staat vandaag niet op pole position in Abu Dhabi, maar ze staan wel op pole position voor de titel. Als Lando Norris als tweede finisht, dan heeft hij de titel binnen. Max Verstappen start de race vanaf de echte pole, en McLaren-teambaas Andrea Stella weet dat ze een zware klus voor de boeg hebben.

Verstappen was de grote ster van de kwalificatie op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi. Hij noteerde twee snelle tijden, die allebei goed genoeg waren voor de pole position. WK-leider Norris kon nog enigszins bij hem in de buurt komen, maar weet ook dat Verstappen gaat vechten bij de start. Voor McLaren is het het voordeel dat ze twee ijzers in het vuur hebben, want Oscar Piastri zal de race vanaf de derde plaats starten.

Verstappen moet vandaag in Abu Dhabi twaalf punten gaan goedmaken op Norris, en dat is een zware opgave. Norris heeft aan een podiumplek genoeg, en hij zal er dan ook voor moeten zorgen dat hij niet te ver wegzakt bij de start.

Sterke positie

Bij McLaren waren ze redelijk tevreden met dit resultaat, maar teambaas Andrea Stella wil zeker nog niet te vroeg gaan juichen. Na afloop van de kwalificatie sprak hij zich uit bij De Telegraaf: "We zitten in een sterke positie. Maar we beseffen dat we competitieve coureurs om ons heen hebben op de eerste en de tweede rij. Desalniettemin hebben we het als team gewoon in eigen hand."

McLaren blijft nadenken

Stella wil dat Norris en Piastri bij de start ervoor zorgen dat ze geen posities gaan verliezen: "We zullen ervoor gaan zorgen dat we deze sterke positie behouden en dat we ons op het hoogste niveau gaan voorbereiden. Om er zo zeker van te zijn dat de titel naar één van onze coureurs gaat na de finish."

McLaren gaat dus vol voor de dubbel. De Britse renstal werd enkele maanden geleden in Singapore al kampioen bij de constructeurs.