Norris bewierookt vanwege karakter: "Dat is juist een superkracht"
  • Gepubliceerd op 31 okt 2025 14:47
  • comments 1
  • Door: Jeroen Immink

Lando Norris is bezig aan een indrukwekkende tweede seizoenshelft in de Formule 1. De Brit kreeg de afgelopen maanden de nodige kritiek te verduren vanwege zijn openheid na fouten, maar volgens Jacques Villeneuve is dat juist de kracht van de McLaren-coureur. De oud-wereldkampioen ziet in Norris een voorbeeld van mentale groei en volwassenheid.

Na de Grand Prix van Saoedi-Arabië leek Norris zijn kans op de wereldtitel te verspelen. Hij verloor toen de leiding in het WK aan teamgenoot Oscar Piastri en zat midden in een lastige periode. Na zijn uitvalbeurt in Zandvoort keek hij zelfs aan tegen een achterstand van 34 punten. Maar de McLaren-rijder gaf niet op: in vijf raceweekenden tijd reed hij het gat volledig dicht en veroverde hij de koppositie weer terug, met een dominante zege in Mexico als kers op de taart.

Villeneuve lyrisch over Norris

Volgens Villeneuve is die ommekeer het gevolg van Norris’ unieke mentaliteit. “Lando is altijd eerlijk geweest over zijn fouten,” zegt hij in The F1 Show van Sky Sports. “Hij nam de schuld op zich, zelfs als het niet zijn fout was. Veel mensen zagen dat als een teken van zwakte, maar ik vond het juist een superkracht. Alleen in deze tijd – met sociale media en alle meningen – wordt dat vaak verkeerd begrepen. Mensen denken dat kwetsbaarheid zwak is, maar het tegendeel is waar.”

Villeneuve ziet Norris in topvorm

De Canadees denkt dat Norris zijn les leerde na een mindere fase in Azerbeidzjan. “Dat weekend was een wake-upcall. Hij profiteerde niet toen Oscar een slecht weekend had. Maar daarna kwam hij sterker terug, net als vorig jaar toen hij met Max Verstappen streed. Hij zette een stap in Singapore, nog één in Austin, en in Mexico was hij geweldig. Als een coureur zo in de zone komt, wordt hij bijna onverslaanbaar.”

 

 

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Ernie5335

    Posts: 5.647

    Norris bewierookt? Heb andere rook voor dit figuur die vaak een ander beschuldigde zijn eigen tekortkomingen te hebben veroorzaakt. Lijkt wel een beetje op Sjors... Rare jongens, die Britten.

    • + 0
    • 31 okt 2025 - 15:33

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.364
  • Podiums 42
  • Grand Prix 148
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (25)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
