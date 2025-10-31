Lando Norris is bezig aan een indrukwekkende tweede seizoenshelft in de Formule 1. De Brit kreeg de afgelopen maanden de nodige kritiek te verduren vanwege zijn openheid na fouten, maar volgens Jacques Villeneuve is dat juist de kracht van de McLaren-coureur. De oud-wereldkampioen ziet in Norris een voorbeeld van mentale groei en volwassenheid.

Na de Grand Prix van Saoedi-Arabië leek Norris zijn kans op de wereldtitel te verspelen. Hij verloor toen de leiding in het WK aan teamgenoot Oscar Piastri en zat midden in een lastige periode. Na zijn uitvalbeurt in Zandvoort keek hij zelfs aan tegen een achterstand van 34 punten. Maar de McLaren-rijder gaf niet op: in vijf raceweekenden tijd reed hij het gat volledig dicht en veroverde hij de koppositie weer terug, met een dominante zege in Mexico als kers op de taart.

Villeneuve lyrisch over Norris

Volgens Villeneuve is die ommekeer het gevolg van Norris’ unieke mentaliteit. “Lando is altijd eerlijk geweest over zijn fouten,” zegt hij in The F1 Show van Sky Sports. “Hij nam de schuld op zich, zelfs als het niet zijn fout was. Veel mensen zagen dat als een teken van zwakte, maar ik vond het juist een superkracht. Alleen in deze tijd – met sociale media en alle meningen – wordt dat vaak verkeerd begrepen. Mensen denken dat kwetsbaarheid zwak is, maar het tegendeel is waar.”

Villeneuve ziet Norris in topvorm

De Canadees denkt dat Norris zijn les leerde na een mindere fase in Azerbeidzjan. “Dat weekend was een wake-upcall. Hij profiteerde niet toen Oscar een slecht weekend had. Maar daarna kwam hij sterker terug, net als vorig jaar toen hij met Max Verstappen streed. Hij zette een stap in Singapore, nog één in Austin, en in Mexico was hij geweldig. Als een coureur zo in de zone komt, wordt hij bijna onverslaanbaar.”