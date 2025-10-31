user icon
Mercedes erkent fout tijdens GP Mexico: "Dat deden we te laat"

Mercedes erkent fout tijdens GP Mexico: "Dat deden we te laat"
  • Gepubliceerd op 31 okt 2025 18:09
  • Door: Jeroen Immink

Mercedes heeft toegegeven dat het team in de Grand Prix van Mexico te laat ingreep bij het onderlinge gevecht tussen George Russell en Andrea Kimi Antonelli. Door de trage besluitvorming op de pitmuur liep de Duitse renstal mogelijk een beter resultaat mis.

Russell liet zich tijdens de race op het Autódromo Hermanos Rodríguez duidelijk horen over de boordradio. De Brit voelde zich sneller dan zijn jonge teamgenoot Antonelli en drong bij het team aan om van positie te mogen wisselen. “We kunnen voor het podium vechten als ik er voorbij mag”, klonk het rond ronde 35. De pitmuur reageerde echter terughoudend en liet weten dat de coureurs vrij waren om te racen.

Russell kansloos in slotfase

Pas zes ronden later, in ronde 41, kwam alsnog de teamorder — maar toen was het momentum al verdwenen. Russell kon het gat naar voren niet meer dichten en aan het eind van de race wisselden de Mercedes-coureurs nog één keer van positie, zonder dat het resultaat er beter van werd.

Volgens communicatiedirecteur Bradley Lord was de situatie op de pitmuur bijzonder lastig in te schatten. “Kimi reed met het doel om zijn banden te sparen op een éénstopstrategie. Hij deed precies wat van hem gevraagd werd,” legt hij uit in een video van het team. “George zat echter in de vuile lucht achter hem, waardoor zijn banden sneller sleten. Hij had het gevoel dat hij sneller was en kon aanvallen.”

'Teamorder kwam te laat'

Mercedes besloot uiteindelijk wél tot een positiewissel, maar te laat, erkent Lord. “Of we nu hadden gekozen om ze op hun plekken te laten of om te laten wisselen – het feit dat we pas zo laat handelden, werkte niet in ons voordeel. Inhalen in Mexico is al lastig door de lage downforce en de vuile lucht, en dat maakte het nog moeilijker.”

De Brit trekt een duidelijke conclusie uit het voorval. “We hadden sneller moeten beslissen. Of we ze nu vrij lieten racen of meteen lieten wisselen – dit soort twijfel kostte ons gewoon tijd én resultaat.”

Onzin. Als Russell geen enkele poging tot een aanval weet in te zetten ten opzichte van zijn teamgenoot dan gaat Russell natuurlijk ook nooit Bearman voorbij komen. Daarnaast, toen Russell voorbij werd gelaten, nadat Russell riep dat die veel meer pace had, wist Russell helemaal niet te versnell... [Lees verder]

Reacties (2)

  • Larry Perkins

    Posts: 61.126

    'Second Choice George' heeft net zolang bij Wolff lopen janken totdat Toffe Toto het opgaf en Bradley Lord opdracht dan maar bovenstaand persbericht naar buiten te brengen...

    • + 0
    • 31 okt 2025 - 18:30
  • MustFeed

    Posts: 10.356

    Onzin. Als Russell geen enkele poging tot een aanval weet in te zetten ten opzichte van zijn teamgenoot dan gaat Russell natuurlijk ook nooit Bearman voorbij komen. Daarnaast, toen Russell voorbij werd gelaten, nadat Russell riep dat die veel meer pace had, wist Russell helemaal niet te versnellen. Bearman reed weg van Russell. Het enige wat anders was is dat Russell vervolgens de race van Antonelli aan het verzieken was. Oh ja en in de laatste stint reed Antonelli langzaam aan weg van Russell.

    Russell is in races eigenlijk helemaal niet zo sterk. Denk dat Leclerc toch wel iets makkelijker Hamilton verslaat dan dat Russell deed. Dat Antonelli met 19 jaar nu al af en toe beter is dan Russell zegt wel wat over Antonelli, maar eigenlijk veel meer over Russell. Russell leunt ook wel een beetje op zijn paspoort.

    • + 1
    • 31 okt 2025 - 21:35

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 971
  • Podiums 23
  • Grand Prix 148
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (27)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Team profiel

Mercedes
Mercedes
