Mercedes heeft toegegeven dat het team in de Grand Prix van Mexico te laat ingreep bij het onderlinge gevecht tussen George Russell en Andrea Kimi Antonelli. Door de trage besluitvorming op de pitmuur liep de Duitse renstal mogelijk een beter resultaat mis.

Russell liet zich tijdens de race op het Autódromo Hermanos Rodríguez duidelijk horen over de boordradio. De Brit voelde zich sneller dan zijn jonge teamgenoot Antonelli en drong bij het team aan om van positie te mogen wisselen. “We kunnen voor het podium vechten als ik er voorbij mag”, klonk het rond ronde 35. De pitmuur reageerde echter terughoudend en liet weten dat de coureurs vrij waren om te racen.

Russell kansloos in slotfase

Pas zes ronden later, in ronde 41, kwam alsnog de teamorder — maar toen was het momentum al verdwenen. Russell kon het gat naar voren niet meer dichten en aan het eind van de race wisselden de Mercedes-coureurs nog één keer van positie, zonder dat het resultaat er beter van werd.

Volgens communicatiedirecteur Bradley Lord was de situatie op de pitmuur bijzonder lastig in te schatten. “Kimi reed met het doel om zijn banden te sparen op een éénstopstrategie. Hij deed precies wat van hem gevraagd werd,” legt hij uit in een video van het team. “George zat echter in de vuile lucht achter hem, waardoor zijn banden sneller sleten. Hij had het gevoel dat hij sneller was en kon aanvallen.”

'Teamorder kwam te laat'

Mercedes besloot uiteindelijk wél tot een positiewissel, maar te laat, erkent Lord. “Of we nu hadden gekozen om ze op hun plekken te laten of om te laten wisselen – het feit dat we pas zo laat handelden, werkte niet in ons voordeel. Inhalen in Mexico is al lastig door de lage downforce en de vuile lucht, en dat maakte het nog moeilijker.”

De Brit trekt een duidelijke conclusie uit het voorval. “We hadden sneller moeten beslissen. Of we ze nu vrij lieten racen of meteen lieten wisselen – dit soort twijfel kostte ons gewoon tijd én resultaat.”