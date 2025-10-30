user icon
Opmerkelijk: 'Hamilton heeft eindelijk respect voor Verstappen'

Opmerkelijk: 'Hamilton heeft eindelijk respect voor Verstappen'
  Gepubliceerd op 30 okt 2025 16:09
  comments 9
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten afgelopen weekend in Mexico een veelbesproken duel uit. Het leverde Hamilton uiteindelijk een forse tijdstraf op, terwijl Verstappen met gemak naar het podium wist te rijden. Volgens Jacques Villeneuve heeft Hamilton nu eindelijk respect voor Verstappen.

In de eerste ronde van de Grand Prix van Mexico belandde Verstappen buiten de baan in de eerste bocht. Hij schoot door het gras, en belandde tussen zijn concurrenten weer op de baan. Hamilton hield zijn Ferrari bij de start wél op de baan, maar zag Verstappen wel naderen.

In de zesde ronde zag Verstappen zijn kans, en opende hij in de eerste bocht de aanval op de zevenvoudig wereldkampioen. Hamilton probeerde zijn positie te verdedigen, en duwde Verstappen wijd. De Red Bull-coureur liet zich niet kisten, en zag hoe Hamilton in bocht vier zelf wijd ging. Hij reed niet op de juiste wijze over de escape road, en haalde hier een voordeel uit. Dit leverde hem een tijdstraf van tien seconden op.

Duwde Hamilton Verstappen met opzet van de baan?

Verstappen lette goed op, want een mogelijke crash zou dodelijk zijn geweest voor zijn titelkansen. In de Sky Sports-podcast 'The F1 Show' vraagt commentator Martin Brundle aan voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve hoe hij naar deze zaak kijkt: "Jacques, ik denk niet dat hij het expres doet, want ik vind hem heen onsportieve coureur. Denk jij dat het Lewis iets kan schelen als hij de titelkansen van Max zou schaden, gezien wat er in 2021 is gebeurd?"

Heeft Hamilton respect voor Verstappen?

Villeneuve heeft een duidelijk antwoord klaarliggen voor Brundle. De Canadese oud-coureur stelt dat er iets is veranderd in het hoofd van Hamilton: "Persoonlijk denk ik van niet. Het lijkt erop dat hij eindelijk respect krijgt voor wat Max presteert en de manier waarop hij iedere week races weet te winnen. Ik denk eigenlijk niet dat het hem nog zo zou raken als twee jaar geleden het geval was."

Larry Perkins

Posts: 61.087

[i] de vaste laatste alinea ontbreekt juist weer in het bericht: [/i]

In het WK leidt Norris met 1 punt voorsprong op Piastri, terwijl Verstappen op 36 punten volgt. De man uit het Engelse Bristol heeft 357 punten, de man uit het Australische Melbourne staat nu op 356 punten, de man uit Nederlan... [Lees verder]

  • 1
  • 30 okt 2025 - 17:19
  • koppie toe

    Posts: 4.703

    Wow, leuk voor Hamilton dat anderen uit naam van hem spreken.

    Of zou het iets .......

    • + 0
    • 30 okt 2025 - 16:18
    • Paulie

      Posts: 4.839

      ik kan hier eigenlijk geen chocola van maken, ook kan ik er geen touw aan vastknopen, heb beide geprobeerd, zonder succes....

      • + 0
      • 30 okt 2025 - 16:59
    • koppie toe

      Posts: 4.703

      Nou ja ze roepen iets in de ruimte en lijkt alsof ze weten wat Hamilton denkt ofzo.
      Sjaak is hier de chocolade en Brundle het touw vermoed ik.

      • + 0
      • 30 okt 2025 - 17:17
  • monzaron

    Posts: 667

    Verhaal leest een beetje vreemd, iets met vertaling of zoiets 🧐

    • + 0
    • 30 okt 2025 - 16:45
    • laagvliegerT

      Posts: 1.747

      Je moet ook geen verhalen hier lezen. Alleen de laatste alinea's.

      • + 0
      • 30 okt 2025 - 16:50
    • monzaron

      Posts: 667

      Volgende keer meteen omlaag scrollen dan, thnx 😉

      • + 0
      • 30 okt 2025 - 17:02
    • Larry Perkins

      Posts: 61.087

      de vaste laatste alinea ontbreekt juist weer in het bericht:

      In het WK leidt Norris met 1 punt voorsprong op Piastri, terwijl Verstappen op 36 punten volgt. De man uit het Engelse Bristol heeft 357 punten, de man uit het Australische Melbourne staat nu op 356 punten, de man uit Nederland heeft 321 punten bij elkaar gereden en de loeilelijke man uit het Britse King’s Lynn moet het met 258 punten doen. De strijd is nog allesbehalve gestreden dit seizoen.

      • + 0
      • 30 okt 2025 - 17:19
  • TheStijg

    Posts: 4.001

    Ik heb dit een paar keer gelezen, maar vind het nog steeds een uitdaging...
    1) Wie is of zijn "hij"?
    2) Wat is de relatie met 2021 precies?

    "Jacques, ik denk niet dat hij het expres doet, want ik vind hem heen onsportieve coureur. Denk jij dat het Lewis iets kan schelen als hij de titelkansen van Max zou schaden, gezien wat er in 2021 is gebeurd?"

    • + 0
    • 30 okt 2025 - 17:08
  • Rimmer

    Posts: 12.945

    BREAKING BREAKING BREAKING

    Jaques’ nieuwe album, de lang verwachte opvolger van Private Paradis, is vandaag, geheel onverwacht, gereleased!!
    De release stond gepland voor medio 2026 maar is om onduidelijke redenen naar voren gehaald. Wellicht met het oog op de naderende feestdagen.

    Hoe dan ook, een van de eerste exemplaren is al in het bezit van ondergetekende.
    En man oh man wat een feest voor de zintuigen.
    Of het nou gaat om de buitengewoon mooi ontworpen album cover, de braille tekst aan de binnenkant of het oorstrelende “I forgive you Michael”, het is een groot feest der herkenning.
    Het al eerder aangekondigde duet met Piet Veerman ontbreekt uiteraard niet. Luister daarvoor de bonustrack (track 22) en op 2:12:03 komt Piet erbij. Heerlijk.
    Een echte aanrader voor wie van goede muziek houdt met het typische nasale stemgeluid van Jaques die voor dit album alles uit de kast haalde incl Ralf.

    • + 0
    • 30 okt 2025 - 17:19

