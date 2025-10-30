Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten afgelopen weekend in Mexico een veelbesproken duel uit. Het leverde Hamilton uiteindelijk een forse tijdstraf op, terwijl Verstappen met gemak naar het podium wist te rijden. Volgens Jacques Villeneuve heeft Hamilton nu eindelijk respect voor Verstappen.

In de eerste ronde van de Grand Prix van Mexico belandde Verstappen buiten de baan in de eerste bocht. Hij schoot door het gras, en belandde tussen zijn concurrenten weer op de baan. Hamilton hield zijn Ferrari bij de start wél op de baan, maar zag Verstappen wel naderen.

In de zesde ronde zag Verstappen zijn kans, en opende hij in de eerste bocht de aanval op de zevenvoudig wereldkampioen. Hamilton probeerde zijn positie te verdedigen, en duwde Verstappen wijd. De Red Bull-coureur liet zich niet kisten, en zag hoe Hamilton in bocht vier zelf wijd ging. Hij reed niet op de juiste wijze over de escape road, en haalde hier een voordeel uit. Dit leverde hem een tijdstraf van tien seconden op.

Duwde Hamilton Verstappen met opzet van de baan?

Verstappen lette goed op, want een mogelijke crash zou dodelijk zijn geweest voor zijn titelkansen. In de Sky Sports-podcast 'The F1 Show' vraagt commentator Martin Brundle aan voormalig wereldkampioen Jacques Villeneuve hoe hij naar deze zaak kijkt: "Jacques, ik denk niet dat hij het expres doet, want ik vind hem heen onsportieve coureur. Denk jij dat het Lewis iets kan schelen als hij de titelkansen van Max zou schaden, gezien wat er in 2021 is gebeurd?"

Heeft Hamilton respect voor Verstappen?

Villeneuve heeft een duidelijk antwoord klaarliggen voor Brundle. De Canadese oud-coureur stelt dat er iets is veranderd in het hoofd van Hamilton: "Persoonlijk denk ik van niet. Het lijkt erop dat hij eindelijk respect krijgt voor wat Max presteert en de manier waarop hij iedere week races weet te winnen. Ik denk eigenlijk niet dat het hem nog zo zou raken als twee jaar geleden het geval was."