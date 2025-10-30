George Russell beleefde afgelopen weekend een frustrerende Grand Prix in Mexico. Hij was vooral niet te spreken over de situatie bij de start, en was van mening dat er hier straffen voor mochten worden uitgedeeld. Ralf Schumacher vindt dat een vreemde beredenering van Russell.

De start van de Grand Prix van Mexico was één grote chaos. Meerdere coureurs schoten wijd, en Max Verstappen sneed zelfs de eerste bocht af. Hij belandde tussen zijn rivalen in toen hij zijn Red Bull-bolide weer veilig het asfalt op wist te sturen. Hij was zeker niet de enige coureur die van de baan was geschoten, maar voor deze momenten werden geen straffen uitgedeeld.

Dat gebeurde wel toen Lewis Hamilton een paar rondes later in bocht vier van de baan schoot, en daar een voordeel uithaalde. Dit zorgde ervoor dat hij een tijdstraf van tien seconden kreeg. Veel mensen vroegen zich af waarom Verstappen geen straf had gekregen. Russell was na afloop ook niet tevreden, en plaatste zijn vraagtekens bij deze situatie.

Hoe kijkt Schumacher naar de beweringen van Russell?

De uitgesproken Russell krijgt nu zelf kritiek voor deze situatie. Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher is van mening dat de Mercedes-coureur iets te ver gaat. Hij haalt uit in de podcast Backstage Boxengasse: "Russell... Tsja, dit is de klassieker! Wie het hardst kan klagen, krijgt nog wat extra aandacht. Dit keer werkte dat gelukkig niet. Daar ben ik eerlijk gezegd best wel blij mee!"

Steun voor Verstappen

Volgens de Duitse oud-coureur was het niet logisch om te stellen dat Verstappen een straf verdiende. Schumacher heeft een hele andere kijk op de veelbesproken situatie: "Ik vind het terecht dat Verstappen daar geen straf voor heeft gekregen. Hij wurmde zich er niet tussen en hij liet de twee anderen er gewoon weer netjes voorbij, dus dat was echt helemaal in orde. Het was gewoon weer typisch Max!"