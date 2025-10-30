user icon
icon

Russell met de grond gelijk gemaakt na kritiek op Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Russell met de grond gelijk gemaakt na kritiek op Verstappen
  • Gepubliceerd op 30 okt 2025 17:22
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

George Russell beleefde afgelopen weekend een frustrerende Grand Prix in Mexico. Hij was vooral niet te spreken over de situatie bij de start, en was van mening dat er hier straffen voor mochten worden uitgedeeld. Ralf Schumacher vindt dat een vreemde beredenering van Russell.

De start van de Grand Prix van Mexico was één grote chaos. Meerdere coureurs schoten wijd, en Max Verstappen sneed zelfs de eerste bocht af. Hij belandde tussen zijn rivalen in toen hij zijn Red Bull-bolide weer veilig het asfalt op wist te sturen. Hij was zeker niet de enige coureur die van de baan was geschoten, maar voor deze momenten werden geen straffen uitgedeeld.

Meer over Max Verstappen FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

28 okt
 Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

19 okt

Dat gebeurde wel toen Lewis Hamilton een paar rondes later in bocht vier van de baan schoot, en daar een voordeel uithaalde. Dit zorgde ervoor dat hij een tijdstraf van tien seconden kreeg. Veel mensen vroegen zich af waarom Verstappen geen straf had gekregen. Russell was na afloop ook niet tevreden, en plaatste zijn vraagtekens bij deze situatie.

Hoe kijkt Schumacher naar de beweringen van Russell?

De uitgesproken Russell krijgt nu zelf kritiek voor deze situatie. Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher is van mening dat de Mercedes-coureur iets te ver gaat. Hij haalt uit in de podcast Backstage Boxengasse: "Russell... Tsja, dit is de klassieker! Wie het hardst kan klagen, krijgt nog wat extra aandacht. Dit keer werkte dat gelukkig niet. Daar ben ik eerlijk gezegd best wel blij mee!"

Steun voor Verstappen

Volgens de Duitse oud-coureur was het niet logisch om te stellen dat Verstappen een straf verdiende. Schumacher heeft een hele andere kijk op de veelbesproken situatie: "Ik vind het terecht dat Verstappen daar geen straf voor heeft gekregen. Hij wurmde zich er niet tussen en hij liet de twee anderen er gewoon weer netjes voorbij, dus dat was echt helemaal in orde. Het was gewoon weer typisch Max!"

F1 Nieuws Max Verstappen George Russell Ralf Schumacher Mercedes Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.345
  • Podiums 123
  • Grand Prix 229
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar