Het team van Red Bull Racing maakte afgelopen weekend bekend dat ze voorlopig nog niet gaan kiezen wie in 2026 de teamgenoot van Max Verstappen wordt. Zijn huidige teamgenoot Yuki Tsunoda mag daardoor blijven dromen, en daar begrijpt Jacques Villeneuve niets van. Hij is kritisch op Red Bull.

Tsunoda vormt sinds de Japanse Grand Prix een rijdersduo met Verstappen. De Japanner werd naar voren geschoven als de vervanger van Liam Lawson, die in de eerste twee races van het seizoen niets voor elkaar kreeg. Bij Red Bull hadden ze de hoop dat Tsunoda Verstappen ruggensteun kon geven, maar dat is dus niet gelukt.

Tsunoda wist afgelopen weekend in Mexico geen punten te scoren, terwijl hij een week eerder wel goede zaken deed door als zevende over de streep te komen in Austin. De Japanner staat op de zeventiende plaats in het wereldkampioenschap met 28 WK-punten.

'Ze houden hem de hand boven het hoofd!'

Oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve is kritisch op Red Bull. In de Sky Sports-podcast 'The F1 Show' stelt hij dat ze Tsunoda de hand boven het hoofd houden: "Ik begrijp niet hoe een team kan zeggen: 'Oh, hij heeft een goed weekend gehad'. Het ging misschien beter dan in andere weekenden, maar is dit een goed weekend? Hij ligt nog steeds heel erg ver achter op zijn teamgenoot."

Zware kritiek

Volgens Villeneuve is Tsunoda niet in staat om iets goeds naar het team te brengen: "Hij brengt geen snelheid met zich mee, hij scoort geen punten en hij kan Max niet helpen in de strijd voor het kampioenschap. Hij heeft ook veel ervaring. We hebben het beste van hem al gezien, hij is op de weg terug."

Hoe wordt Tsunoda behandeld?

Voor Villeneuve is het duidelijk, hij vindt dat Red Bull de zaak niet goed aanpakt: "Het lijkt erop dat ze hem voor de één of andere reden overbeschermen. Maar nee, je kan niet zeggen dat het een goed weekend was. Het was misschien zijn minst slechte weekend, maar het was geen goed weekend."