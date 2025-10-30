Antonelli wil met Mercedes in gesprek na veelbesproken teamorder

Het team van Mercedes beleefde afgelopen weekend een verhitte Mexicaanse Grand Prix. George Russell verloor na een momentje met Max Verstappen en Lewis Hamilton veel plekken, en vroeg daarna om een teamorder. Andrea Kimi Antonelli ging uiteindelijk aan de kant voor zijn teamgenoot, maar stelde na afloop wel dat hij hierover in gesprek wil met het team.

In de openingsfase van de Grand Prix in Mexico-Stad vochten Verstappen en Hamilton een fel duel uit. Beide coureurs schoten op een gegeven moment van de baan, en dat zorgde ervoor dat Verstappen moest inhouden. Hierdoor werd de achteropkomende Russell wijd geduwd, en daardoor verloor hij posities aan Antonelli en Oliver Bearman.

In de rondes daarna reed Russell vlak achter zijn teamgenoot Antonelli, die het maar niet voor elkaar kreeg om de Haas van Bearman te passeren. Russell kreeg ook nog te maken met Oscar Piastri, die hem probeerde in te halen. Russell vond dat hij sneller was dan Antonelli, en smeekte rondenlang om een teamorder. Uiteindelijk vroeg Mercedes aan Antonelli of hij aan de kant wilde gaan, waarna Russell het niet voor elkaar kreeg om plekken te winnen. In de slotfase liep hij Antonelli dan ook passeren.

Verbazing bij Antonelli

Antonelli was zich na afloop niet bewust van het feit dat Russell om een teamorder vroeg. De jonge Italiaan sprak zich uit bij de internationale media in Mexico: "Ik wist niet dat hij dat via de boordradio vroeg. Ik kreeg alleen van het team te horen dat ik in de vierde bocht moest wisselen, wat me in eerste instantie nogal verraste. Maar ja, ik respecteer hun beslissing."

Antonelli kondigt gesprekken aan

Antonelli was echter niet heel blij met deze actie van het team. De Italiaanse coureur kondigt interne gesprekken aan: "We moeten dit evalueren en ik zou graag willen begrijpen waarom deze beslissing is genomen, zodat we verder kunnen gaan. Maar goed, nu richten we ons op Brazilië."