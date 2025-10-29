Lewis Hamilton was afgelopen weekend één van de grote verliezers van de Grand Prix van Mexico. De Brit ontving een forse tijdstraf na een duel met Max Verstappen, en daar was hij het niet mee eens. Volgens Robert Doornbos is Hamilton na de race nog met data naar de wedstrijdleiding gestapt.

Hamilton begon als derde aan de race, en had een prima start. Hij hield het hoofd koel toen er in de eerste ronde meerdere coureurs van de baan schoten. Na een paar ronden zag hij de Red Bull van Max Verstappen steeds groter worden in zijn spiegels. De Nederlander wilde Hamilton aanvallen, en dat resulteerde in een mooi duel.

Verstappen zag zijn kans in bocht 1, en passeerde Hamilton daar volgens de regels. De Nederlander werd echter buiten de baan gedrukt, waarna ook George Russell en Oliver Bearman betrokken raakten bij het duel. In bocht 4 schoot Hamilton rechtdoor, en reed hij op de verkeerde wijze de baan op. Hamilton haalde hier een voordeel uit, en de stewards gaven hem daar een tijdstraf van tien seconden voor. Hamilton kwam hierdoor niet verder dan de achtste plaats. Hij was het na afloop niet eens met zijn straf.

Hamilton was het er niet mee eens

Oud-coureur en huidig analist Robert Doornbos bekeek het duel met verregaande interesse. Bij Ziggo Sport stelt Doornbos dat hij iets heeft gehoord over het moment: "Ik heb begrepen dat Lewis met de data naar de wedstrijdleiding is gestapt. Hij heeft daar gezegd dat je dat olifantenpaadje niet kunt halen met die snelheid."

Had Hamilton een punt?

De Nederlander Doornbos kan Hamiltons frustratie heel erg goed begrijpen. Hij spreekt zijn steun uit: "Dat gaat gewoon niet. Je hebt daar ook totaal geen grip en er ligt geen rubber: 'Vandaar dat ik rechtdoor ben geschoten'. Hij is echter niet gestraft omdat hij daar dat paadje niet heeft gevolgd, maar hij is bestraft omdat hij de positie en de voorsprong niet teruggaf. Dat had hij dus wel moeten weten. Hij zat aan de buitenkant van Max."