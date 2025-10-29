user icon
'Woedende Hamilton stapte naar FIA na zware straf voor duel met Verstappen'
  Gepubliceerd op 29 okt 2025 12:09
  13
  Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton was afgelopen weekend één van de grote verliezers van de Grand Prix van Mexico. De Brit ontving een forse tijdstraf na een duel met Max Verstappen, en daar was hij het niet mee eens. Volgens Robert Doornbos is Hamilton na de race nog met data naar de wedstrijdleiding gestapt.

Hamilton begon als derde aan de race, en had een prima start. Hij hield het hoofd koel toen er in de eerste ronde meerdere coureurs van de baan schoten. Na een paar ronden zag hij de Red Bull van Max Verstappen steeds groter worden in zijn spiegels. De Nederlander wilde Hamilton aanvallen, en dat resulteerde in een mooi duel.

Verstappen zag zijn kans in bocht 1, en passeerde Hamilton daar volgens de regels. De Nederlander werd echter buiten de baan gedrukt, waarna ook George Russell en Oliver Bearman betrokken raakten bij het duel. In bocht 4 schoot Hamilton rechtdoor, en reed hij op de verkeerde wijze de baan op. Hamilton haalde hier een voordeel uit, en de stewards gaven hem daar een tijdstraf van tien seconden voor. Hamilton kwam hierdoor niet verder dan de achtste plaats. Hij was het na afloop niet eens met zijn straf.

Hamilton was het er niet mee eens

Oud-coureur en huidig analist Robert Doornbos bekeek het duel met verregaande interesse. Bij Ziggo Sport stelt Doornbos dat hij iets heeft gehoord over het moment: "Ik heb begrepen dat Lewis met de data naar de wedstrijdleiding is gestapt. Hij heeft daar gezegd dat je dat olifantenpaadje niet kunt halen met die snelheid."

Had Hamilton een punt?

De Nederlander Doornbos kan Hamiltons frustratie heel erg goed begrijpen. Hij spreekt zijn steun uit: "Dat gaat gewoon niet. Je hebt daar ook totaal geen grip en er ligt geen rubber: 'Vandaar dat ik rechtdoor ben geschoten'. Hij is echter niet gestraft omdat hij daar dat paadje niet heeft gevolgd, maar hij is bestraft omdat hij de positie en de voorsprong niet teruggaf. Dat had hij dus wel moeten weten. Hij zat aan de buitenkant van Max."

da_bartman

Posts: 6.236

nee hij kreeg ook geen straf voor het niet volgen van het paadje. Hij kreeg de straf voor "Leaving the track, gaining a lasing advantage" en dat is gewoon een feit waar niets tegen in te brengen valt.

  • 11
  • 29 okt 2025 - 12:14
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Robert Doornbos Red Bull Racing Ferrari GP Mexico 2025

Reacties (13)

Login om te reageren
  • StevenQ

    Posts: 9.805

    Hij kreeg geen straf voor het duel met Max, hij kreeg straf voor het niet volgen van het aangegeven pad

    • + 2
    • 29 okt 2025 - 12:10
    • da_bartman

      Posts: 6.236

      nee hij kreeg ook geen straf voor het niet volgen van het paadje. Hij kreeg de straf voor "Leaving the track, gaining a lasing advantage" en dat is gewoon een feit waar niets tegen in te brengen valt.

      • + 10
      • 29 okt 2025 - 12:14
    • NicoS

      Posts: 19.570

      Het ene is het gevolg van het andere.
      Dus feitelijk klopt het wel. Had hij het pad gevolgd, dan had hij geen straf gekregen, maar had hij waarschijnlijk achter het vechtende groepje terecht gekomen.

      • + 2
      • 29 okt 2025 - 12:37
    • Rimmer

      Posts: 12.939

      Hij werd onderzocht voor het niet nemen van het paadje.
      Daaruit bleek dat er geen straf moest volgen omdat hij simpelweg nog te hard reed om dat paadje überhaupt te kunnen redden en hem dat dus niet verweten kon worden.
      Meneer lag echter achter Max en na de omweg buitenom lag hij ineens mijlenver voor. Dat is leaving the track and gaining an advantage. Hij moest die plek teruggeven om een straf te ontlopen.
      (Teruggeven aan Max ging al niet meer omdat Max vervolgens werd ingehaald door Bearman maar dat terzijde, hij ondernam ook geen poging tot teruggeven)

      Wat Lewis en Sjors niet snappen is dat Max bij de start al voorbij Russell was , daarmee fair and square de derde plek pakte en daarna zelfs de Ferrari’s begon in te halen. Hij dat echter aan de buitenkant en werd zodoende op het gras gedwongen.
      Max reed de route over het gras en keerde daarna veilig terug op de baan achter de Ferrari op P3. Dat was de plek die hij al rechtmatig had toen hij van de baan werd gedwongen. Max verliet dus noodgedwongen (je mag immers geen aanrijding veroorzaken “causing a collision”) de baan en had geen voordeel want hij won geen plaatsen.
      Dus Max werd terecht niet gestraft. Maar op de een of andere manier kunnen Sjors en Sjimmie dat allebei niet begrijpen/verkroppen. Niet toevallig zijn beide rijders van het type dat gelooft de beste van de wereld te zijn en in dat zelf verzonnen narratief past geen Max Verstappen.

      • + 5
      • 29 okt 2025 - 12:47
    • Rimmer

      Posts: 12.939

      P3 is P4 natuurlijk.. Max kwam achter beide Ferrari’s terug op P4.

      • + 0
      • 29 okt 2025 - 13:05
  • gridiron

    Posts: 2.906

    Daar heb je toch geen data voor nodig, dat "voetbad" is smaller dan de auto, om nog maar over de bocht te zwijgen die dat pad maakt.

    • + 0
    • 29 okt 2025 - 12:12
  • Aajd Flupke

    Posts: 12

    Lewis is nu wel echt van het paadje

    • + 1
    • 29 okt 2025 - 12:45
    • schwantz34

      Posts: 41.198

      Ja de geit is weer vanouds aan het mekkeren over al het onrecht wat ham door Max is aangedaan.

      • + 1
      • 29 okt 2025 - 13:07
  • MustFeed

    Posts: 10.349

    "Ik heb begrepen dat Lewis met de data naar de wedstrijdleiding is gestapt. Hij heeft daar gezegd dat je dat olifantenpaadje niet kunt halen met die snelheid."

    Dan zou Hamilton volledig aan het zwetsen zijn want hij ging op zijn gas toen hij de baan verliet. Als hij gewoon was blijven remmen kan hij makkelijk die route volgen.

    Eigenlijk had Hamilton een dubbele straf moeten krijgen.

    En als dit bericht van Doornbos klopt dan kan je Hamilton diskwalificeren voor liegen tegen de stewards.

    • + 2
    • 29 okt 2025 - 12:53
    • MustFeed

      Posts: 10.349

      Ook even uit de telemetrie dan. Moment dat Hamilton de baan verliet heeft hij zijn rem losgelaten en is er tot korstondig ~40% throttle input. Dat is vrij weinig in een Formule 1 wagen maar wel voldoende zodat zijn snelheid oploopt buiten de baan van 102 tot 104 km/u. Als Hamilton gewoon blijft remmen zou zijn snelheid natuurlijk veel lager zijn geweest en dan kan Hamilton gewoon netjes de route volgen die hij had moeten volgen.

      • + 1
      • 29 okt 2025 - 12:58
  • John6

    Posts: 11.205

    Ze hadden bij Ferrari tegen Lewis moeten zeggen, gas los tot er weer aansluiting was, dan was er niets aan de hand.

    • + 0
    • 29 okt 2025 - 12:56
  • hupholland

    Posts: 9.349

    Hamilton had ook gewoon bocht 5 kunnen halen, precies zoals Verstappen het ook deed. En tientallen andere coureurs voorheen. Maar hij moest en zou afsteken. En dan nog klagen en l*lsmoesjes ook. Maar goed, dat hoort er tegenwoordig allemaal bij helaas. T is 1 en al geklaag, overal.

    • + 0
    • 29 okt 2025 - 13:09
  • jd2000

    Posts: 7.372

    Rij je achtien jaar in de F1 en het is te moeilijk en je kent de regels nog steeds niet.

    • + 0
    • 29 okt 2025 - 13:09

