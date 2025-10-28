Terwijl de titelstrijd alle aandacht opeiste, schreef Oliver Bearman zijn eigen sprookje. De 20-jarige Haas-rookie vocht vanaf P9 naar een sensationele vierde plaats. Het beste resultaat in de geschiedenis van het team. Geen geluk. Puur talent.

Het duel om nooit te vergeten

Bearman wiel-aan-wiel met Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen naast een rookie. Surrealistisch. Zelfs voor Bearman zelf.

"Eerlijk gezegd was ik doodsbang toen ik zij-aan-zij met Max reed." Ontwapenende eerlijkheid na de race. "Het is echt gaaf om wiel aan wiel te vechten met de mensen die ik zag rijden toen ik opgroeide en naar F1 keek."

Die angst was op de baan niet te zien. Bearman verdedigde zijn positie met hand en tand. Race-intelligentie ver boven zijn ervaring. Hij hield stand.

Bearman's Mexico in cijfers:

● Start: P9

● Finish: P4 (beste ooit voor Haas)

● Leidde meerdere ronden tegen Verstappen

● Nul fouten in 71 ronden

● Strategisch volwassen beslissingen

Lof van alle kanten

Fred Vasseur was vol lof. De Ferrari-teambaas volgt zijn junior nauwlettend. "Hij heeft alles samengebracht. Hij maakte nul fouten en dat betaalt zich uit."

Vasseur noemde de race "perfect van start tot finish." Hoge woorden van iemand die perfectie kent. De vierde plaats was geen toeval. Het was een foutloze race.

Tegen het einde koos het team voor zekerheid. P4 consolideren in plaats van alles op alles zetten voor een onwaarschijnlijk podium. Slimme beslissing. Volwassen.

Historisch voor Haas

Voor Haas was het monumentaal. Het team katapulteerde naar P8 in het constructeurskampioenschap. Punten die miljoenen waard zijn.

Voor Oliver Bearman was het meer. Het was het moment waarop belofte transformeerde in realiteit. Van talent naar ster. Die overgang maakte hij in Mexico.

Ferrari ziet het ook. Vasseur's lof was geen beleefdheid. Het was herkenning. Deze jongen heeft toekomst. Grote toekomst.

"Ik vocht met mijn helden"

Na de race klonk Bearman nog steeds verbaasd. Vechten tegen Verstappen. Mensen die hij op tv zag als kind. Nu naast hem op de baan.

"Ik was doodsbang," herhaalde hij. Maar hij deed het toch. Dat is moed. Dat is talent. Dat is een ster in de dop.

Mexico 2025 wordt herinnerd om Norris versus Piastri. Om Verstappen's frustratie. Maar ook om Oliver Bearman. De rookie die durfde te dromen en die droom realiseerde.

Van P9 naar P4. Van angst naar held. Dat is het verhaal.