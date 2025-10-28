user icon
Red Bull's Mexico-mysterie - van dominant naar machteloos in zeven dagen
  • Gepubliceerd op 28 okt 2025 07:47
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Een week geleden domineerde Max Verstappen in Austin. De RB21 was de maatstaf. Onverslaanbaar. Zeven dagen later in Mexico was diezelfde auto onherkenbaar. Machteloos, traag, worstelend. Hoe verliest een topteam in een week zo de weg? 

Verstappens frustratie was voelbaar 

"De auto is zwak." Verstappen na P5 in kwalificatie. Geen woorden van troost. "We hebben geen enkele pace. Elke ronde die ik dit weekend heb gereden, was niet goed." Zeldzaam openlijke frustratie. 

De RB21 voelde zich niet thuis op 2.200 meter hoogte. Die ijle lucht in Mexico-Stad is de grote gelijkmaker. En dit jaar neutraliseerde het Red Bull volledig. 

Verstappen probeerde alles. Het team probeerde alles. "Het ligt niet aan een gebrek aan proberen," zei hij. "Maar we hebben het gewoon niet gevonden." Dat is een engineer die het opgee ft. 

De drie cruciale problemen: 

● Downforce verlies door 25% dunnere lucht 

● Koeling ineffectief door minder luchtdeeltjes 

● Motor werkt harder, meer kans op problemen 

Honda-voordeel verdween dit jaar mysterieus

Historisch juist sterk op hoogte 

Het bizarre: Red Bull was historisch sterk in Mexico. De Honda-motor had voordeel op hoogte. Efficiëntere turbo, sneller opspoolend, beter omgaand met lage luchtdruk. 

Dit jaar? Het tegenovergestelde. Het team vond de balans niet. "We hebben van alles geprobeerd," legde Verstappen uit. De wanhoop droop ervan af. 

De ijle lucht heeft drie effecten. Minder downforce omdat vleugels niets pakken. Slechte koeling omdat er geen lucht is. En de turbo moet keihard werken om genoeg zuurstof in de motor te persen. 

Knap derde of teleurstellend derde? 

Verstappen eindigde als derde. Knap, gezien de problemen. Of teleurstellend, gezien de snelheid van vorige week? Beiden waar. 

Hij was nooit in de positie om McLaren of Ferrari echt uit te dagen. De late virtual safety car hielp hem op het podium. Maar het was vechten, niet domineren. 

"We hebben het gewoon niet gevonden," herhaalde Verstappen na de race. Een wereldkampioen die toegeeft dat zijn team de setup miste. Dat gebeurt zelden.

Het mysterie blijft onopgelost

Wat ging er mis? Waarom verdween het historische Honda-voordeel? Waarom vond Red Bull de balans niet? Het team heeft geen antwoorden. 

Mexico was een pijnlijke herinnering. Zelfs het meest dominante team is kwetsbaar. De ijle lucht gooit de kaarten opnieuw. En dit jaar pakte Red Bull een slechte hand. 

De titelstrijd? Die is weer wijd open. McLaren domineert nu. Red Bull zoekt antwoorden. En Verstappen? Die hoopt dat de resterende circuits hem beter liggen. 

Van Austin-dominantie naar Mexico-machteloosheid in zeven dagen. Het technische mysterie dat niemand kan verklaren. 

Reacties (1)

  • SennaS

    Posts: 10.718

    Dominant naar machteloos, niks bijzonders dit seizoen. Kennelijk zijn coureurs sterk afhankelijk van de performance van de auto, zoals ook bij andere teams.
    Is niet nieuw en dit seizoen. De bovenliggende partij verschilt per circuit en omstandigheden .

    • 28 okt 2025 - 16:11

