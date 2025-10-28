Vasseur hekelt FIA-straf Hamilton en wijst naar Verstappen

Lewis Hamilton was afgelopen weekend één van de grootste verliezers van de Grand Prix van Mexico. Na een tijdstraf van tien seconden verdween het podium uit zicht, en na afloop reageerde Brit verongelijkt. Ook Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur plaatst vraagtekens bij de straf, en wijst naar Max Verstappen.

De eerste bocht speelde een sleutelrol in het verloop van de Mexicaanse Grand Prix. In de eerste ronde schoten veel coureurs, waaronder Max Verstappen, hier van de baan. De stewards bekeken de zaak, maar er werd geen straf uitgedeeld. Dat deden ze wel toen Hamilton in de zesde ronde van de baan schoot na een duel met Max Verstappen. Hij kreeg een tijdstraf van tien seconden, en kwam uiteindelijk niet verder dan de achtste plaats.

Hoe kijkt Vasseur naar de straf?

Ook Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur was niet heel blij met het oordeel van de stewards. Bij de internationale media haalde hij hard uit: "Het heeft ons de vierde plaats gekost. Enerzijds is er natuurlijk de straf, omdat we de aanwijzingen van de wedstrijdleiding niet hebben opgevolgd. Maar tien seconden... Ik kan me niet herinneren dat iemand anders ergens tien seconden voor kreeg."

Ferrari wijst naar Verstappen

Vasseur gebruikt Max Verstappen als voorbeeld, die de eerste bocht afsneed in de eerste ronde: "Als je het volledige plaatje bekijkt: Max sneed daarvoor de bocht af, hij ging dwars door het gras bij de chicane, zo'n honderd meter. Ik vind het eerlijk gezegd niet dat het heel goed gemanaged werd. Dat je in Mexico bent, komt daar nog eens bij. Ik zeg niet dat je de straf aan het circuit moet aanpassen, maar je moet wel begrijpen wat je veroorzaakt."

Ferrari oneens met de straf

Balend gaat Vasseur verder met het verdedigen van Hamilton: "Lewis kreeg tien seconden. Daardoor vielen we ver terug in de groep en konden we niet inhalen. Als het na de pitstop was gebeurd, had je geen problemen gehad om terug te komen. Dit heeft ons waarschijnlijk wel de vierde plek gekost. Zelfs met vijf seconden straf waren we denk ik nog steeds vierde geworden. Maar met tien seconden..."