user icon
icon

Vasseur hekelt FIA-straf Hamilton en wijst naar Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Vasseur hekelt FIA-straf Hamilton en wijst naar Verstappen
  • Gepubliceerd op 28 okt 2025 16:09
  • comments 16
  • Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton was afgelopen weekend één van de grootste verliezers van de Grand Prix van Mexico. Na een tijdstraf van tien seconden verdween het podium uit zicht, en na afloop reageerde Brit verongelijkt. Ook Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur plaatst vraagtekens bij de straf, en wijst naar Max Verstappen.

De eerste bocht speelde een sleutelrol in het verloop van de Mexicaanse Grand Prix. In de eerste ronde schoten veel coureurs, waaronder Max Verstappen, hier van de baan. De stewards bekeken de zaak, maar er werd geen straf uitgedeeld. Dat deden ze wel toen Hamilton in de zesde ronde van de baan schoot na een duel met Max Verstappen. Hij kreeg een tijdstraf van tien seconden, en kwam uiteindelijk niet verder dan de achtste plaats.

Meer over FIA Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

19 okt
 Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

19 okt

Hoe kijkt Vasseur naar de straf?

Ook Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur was niet heel blij met het oordeel van de stewards. Bij de internationale media haalde hij hard uit: "Het heeft ons de vierde plaats gekost. Enerzijds is er natuurlijk de straf, omdat we de aanwijzingen van de wedstrijdleiding niet hebben opgevolgd. Maar tien seconden... Ik kan me niet herinneren dat iemand anders ergens tien seconden voor kreeg."

Ferrari wijst naar Verstappen

Vasseur gebruikt Max Verstappen als voorbeeld, die de eerste bocht afsneed in de eerste ronde: "Als je het volledige plaatje bekijkt: Max sneed daarvoor de bocht af, hij ging dwars door het gras bij de chicane, zo'n honderd meter. Ik vind het eerlijk gezegd niet dat het heel goed gemanaged werd. Dat je in Mexico bent, komt daar nog eens bij. Ik zeg niet dat je de straf aan het circuit moet aanpassen, maar je moet wel begrijpen wat je veroorzaakt."

Ferrari oneens met de straf

Balend gaat Vasseur verder met het verdedigen van Hamilton: "Lewis kreeg tien seconden. Daardoor vielen we ver terug in de groep en konden we niet inhalen. Als het na de pitstop was gebeurd, had je geen problemen gehad om terug te komen. Dit heeft ons waarschijnlijk wel de vierde plek gekost. Zelfs met vijf seconden straf waren we denk ik nog steeds vierde geworden. Maar met tien seconden..."

NicoS

Posts: 19.563

Tien seconden…., nee deze straf is nog nooit eerder uitgedeeld….;)

  • 5
  • 28 okt 2025 - 16:23
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Frédéric Vasseur Ferrari Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (16)

Login om te reageren
  • powered by bye

    Posts: 499

    Leclerc had ook geen zin om achter Lewis te rijden maar daar hoor je hm niet over

    • + 4
    • 28 okt 2025 - 16:22
  • NicoS

    Posts: 19.563

    Tien seconden…., nee deze straf is nog nooit eerder uitgedeeld….;)

    • + 5
    • 28 okt 2025 - 16:23
    • schwantz34

      Posts: 41.188

      Als je de laatste pakkumbeet 5 jaar terug gaat kijken, denk ik dat Max maar zo fier aan kop gaat in het "10 seconden straf" klassement met al die dubieuze beslissingen tegen hem door voornamelijk Britse stuwartsen!

      • + 1
      • 28 okt 2025 - 17:41
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.807

    Altijd je eigen vlees verdedigen - dat is ook wat een teambaas hoort te doen.

    • + 3
    • 28 okt 2025 - 16:27
  • AirJan

    Posts: 1.393

    Klein detail is dat Verstappen direct plaatsen terug gaf aan de mensen die hij buiten de baan ingehaald had. Hamilton bleef lekker vol gas door racen.
    10 seconden is natuurlijk veel meer dan hij er mee won, maar blijkbaar staat die straf in het regelboek.
    Gewoon grindbakken terug langs de baan, dan blijven ze allemaal netjes binnen de lijntjes racen.

    • + 1
    • 28 okt 2025 - 16:40
    • snailer

      Posts: 30.549

      Als et even veel tijd is of minder, dan is het geen straf en zou iedereen bewust de bochten afsteken.

      Ik ben niet zo van het straffen, maar een straf hoort een straf te zijn. Niet een precieze compensatie voor het voordeel.

      • + 3
      • 28 okt 2025 - 16:53
  • hupholland

    Posts: 9.344

    als hij gewoon de bocht had proberen te nemen nadat hij zich verremde was hij mogelijk ook teruggevallen tot achter Russell/Bearman/Antonelli. Wat dat betreft was de straf eigenlijk wel perfect. Max werd een bocht eerder door Hamilton van de baan gereden, Verstappen had daar recht op ruimte. Hamilton werd in bocht 4 niet van de baan gedwongen, maar remde zelf veels te laat en besloot toen maar om binnendoor te gaan om niet teveel terrein te verliezen en zelfs tijd en een positie te winnen. Heel dom om het zo opzichtig te doen.

    • + 3
    • 28 okt 2025 - 16:40
  • Aajd Flupke

    Posts: 11

    Waarom zegt Ferrari niet tegen Lewis dat hij die plaatsen moet teruggeven. Het is natuurlijk makkelijk om de schuld elders te plaatsen ipv kijken wat er misgaat in je eigen organisatie

    • + 1
    • 28 okt 2025 - 16:46
    • Freek-Willem

      Posts: 6.340

      Gegokt en verloren. Plaatsen teruggeven was net zo veel verlies

      • + 0
      • 28 okt 2025 - 16:49
    • snailer

      Posts: 30.549

      Die race engineer van Hamilton is helemaal niet in staat dit te communiceren. Dat is de slechtste race engineer ooit.

      • + 1
      • 28 okt 2025 - 16:55
    • Freek-Willem

      Posts: 6.340

      Volgens mij is het bij Max ook niet gezegd. Lewis had dit ook Elf moeten weten. Maar ik vermoed dat ie gegokt heeft.

      • + 0
      • 28 okt 2025 - 17:42
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.513

    Moeilijk... Straf leek mij streng op dat moment.

    • + 0
    • 28 okt 2025 - 16:49
  • Regenrace

    Posts: 2.092

    Zeik niet zo kaal oud wijf. Draag je straf als een man.

    • + 1
    • 28 okt 2025 - 16:59
  • Sander

    Posts: 1.522

    "Enerzijds is er natuurlijk de straf, omdat we de aanwijzingen van de wedstrijdleiding niet hebben opgevolgd".
    Vasseur weet blijkbaar niets eens waar de straf voor gegeven werd. Want juist voor dit feit werden ze niet bestraft. Ze komen er eigenlijk nog goede vanaf.
    Dat Leclerc die positie niet aan HAM terug gaf in ronde éém en dat HAM die positie niet terug gaf na het gras maaien is mij nog steeds een raadsel. Hun engineers hadden dit op kunnen lossen.

    • + 1
    • 28 okt 2025 - 17:09
  • StevenQ

    Posts: 9.804

    Vasseur mag van geluk spreken dat de Ferrari's niet bestraft werden voor het van de baan drukken van Max bij de start

    • + 1
    • 28 okt 2025 - 17:16

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar