Max Verstappen kwam afgelopen weekend net te kort om de tweede plaats in Mexico af te snoepen van Charles Leclerc. Hij werd gehinderd door een opvallende Virtual Safety Car, die volgens veel mensen onnodig was. Jacques Villeneuve haalt dan ook zeer hard uit naar de FIA.

Verstappen reed een geweldige inhaalrace op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Na een slechte kwalificatie begon hij als vijfde aan de race, en wist hij door een alternatieve strategie veel terrein goed te maken in de slotfase van de race. Hij reed op de derde plaats, en kwam steeds dichter en dichter bij nummer twee Leclerc. Op het moment dat hij de aanval kon inzetten, werd de race echter geneutraliseerd met een Virtual Safety Car.

Carlos Sainz was gespind in het Foro Sol, maar hij wist zijn Williams de escape road in te rijden. Hij stond zo goed als achter de muur, maar toch koos de wedstrijdleiding voor een Virtual Safety Car. Het zorgde ervoor dat Verstappen niet meer kon aanvallen. De FIA verklaarde later dat ze deze keuze hadden gemaakt, omdat ze het bericht hadden ontvangen dat er mogelijk brand was bij de gestrande Williams.

Titel op het spel

Oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve is niet onder de indruk van het besluit van de stewards. De Canadees haalde hard uit in een uitgebreid bericht op sociale media: "Er staat hier een titel op het spel, de ontknoping nadert en het is een geweldige strijd."

FIA onder vuur

Villeneuve stelde dat Verstappen het goed deed: "Hij wist weer dichter bij de leiding te komen in het kampioenschap. Het was echter wel een chaotische race, vooral bij de start. Ik vraag me af hoe willekeurig de straffen zijn die worden uitgedeeld. Soms grijpt de FIA wel in, en soms weer niet. Het is echt een beetje verwarrend. Het ergste van allemaal was die Virtual Safety Car."

'Het was gênant'

Villeneuve snapt er helemaal niets van: "Die werd geactiveerd met nog twee ronden te gaan, toen er op de baan mooie duels werden uitgevochten. Dat was echt een beetje gênant. De auto van Sainz was volledig van de baan, op het langzaamste gedeelte van het circuit. Er was geen enkele reden om in die laatste twee rondjes nog in te grijpen. Er kijken zoveel miljoenen mensen naar de race, en daar moet je ook rekening mee houden."