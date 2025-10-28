user icon
FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"

FIA aangevallen na benadelen Verstappen: "Dit is gewoon gênant"
  • Gepubliceerd op 28 okt 2025 11:22
  • comments 19
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen kwam afgelopen weekend net te kort om de tweede plaats in Mexico af te snoepen van Charles Leclerc. Hij werd gehinderd door een opvallende Virtual Safety Car, die volgens veel mensen onnodig was. Jacques Villeneuve haalt dan ook zeer hard uit naar de FIA.

Verstappen reed een geweldige inhaalrace op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Na een slechte kwalificatie begon hij als vijfde aan de race, en wist hij door een alternatieve strategie veel terrein goed te maken in de slotfase van de race. Hij reed op de derde plaats, en kwam steeds dichter en dichter bij nummer twee Leclerc. Op het moment dat hij de aanval kon inzetten, werd de race echter geneutraliseerd met een Virtual Safety Car.

Carlos Sainz was gespind in het Foro Sol, maar hij wist zijn Williams de escape road in te rijden. Hij stond zo goed als achter de muur, maar toch koos de wedstrijdleiding voor een Virtual Safety Car. Het zorgde ervoor dat Verstappen niet meer kon aanvallen. De FIA verklaarde later dat ze deze keuze hadden gemaakt, omdat ze het bericht hadden ontvangen dat er mogelijk brand was bij de gestrande Williams.

Titel op het spel

Oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve is niet onder de indruk van het besluit van de stewards. De Canadees haalde hard uit in een uitgebreid bericht op sociale media: "Er staat hier een titel op het spel, de ontknoping nadert en het is een geweldige strijd."

FIA onder vuur

Villeneuve stelde dat Verstappen het goed deed: "Hij wist weer dichter bij de leiding te komen in het kampioenschap. Het was echter wel een chaotische race, vooral bij de start. Ik vraag me af hoe willekeurig de straffen zijn die worden uitgedeeld. Soms grijpt de FIA wel in, en soms weer niet. Het is echt een beetje verwarrend. Het ergste van allemaal was die Virtual Safety Car."

'Het was gênant'

Villeneuve snapt er helemaal niets van: "Die werd geactiveerd met nog twee ronden te gaan, toen er op de baan mooie duels werden uitgevochten. Dat was echt een beetje gênant. De auto van Sainz was volledig van de baan, op het langzaamste gedeelte van het circuit. Er was geen enkele reden om in die laatste twee rondjes nog in te grijpen. Er kijken zoveel miljoenen mensen naar de race, en daar moet je ook rekening mee houden."

NicoS

Posts: 19.560

Beetje rook, nou nou wat een levensgevaarlijke situatie was dat zeg….
Er was geen gevaar, wel was er gevaar toen er marshalls op de baan liepen terwijl de race in volle gang was. Dat was gevaarlijk….

  • 11
  • 28 okt 2025 - 11:53
Reacties (19)

  • dumdumdum

    Posts: 2.698

    Nee Jacques. De Virtual Safety Car werd geactiveerd omdat de auto van Sainz begon te roken en er brandgevaar was. Het einde was wel een anticlimax, maar dat kan je de race director niet kwalijk nemen. Veiligheid staat voorop.

    • + 4
    • 28 okt 2025 - 11:31
    • SEN1

      Posts: 2.652

      Daar heb je ook een brandblussertje voor 😉

      • + 2
      • 28 okt 2025 - 11:45
    • NicoS

      Posts: 19.560

      Beetje rook, nou nou wat een levensgevaarlijke situatie was dat zeg….
      Er was geen gevaar, wel was er gevaar toen er marshalls op de baan liepen terwijl de race in volle gang was. Dat was gevaarlijk….

      • + 11
      • 28 okt 2025 - 11:53
    • Pietje Bell

      Posts: 31.653

      Er kwam een heeeel klein rookpluimpje uit die nauwelijks te zien was!!

      • + 1
      • 28 okt 2025 - 12:06
    • hupholland

      Posts: 9.341

      moet men dan gaan kijken naar de situatie in de race? In principe is dit gewoon snel en veilig opgelost, dat is het belangrijkste. Als hier zelfs nog discussie over is dan weet je wel zeker dat je het nooit voor iedereen goed kunt doen. Dit is precies zoals het moet. De enige die je misschien wat kwalijk kunt nemen is Sainz, al stond er achter het hek wel een kraan iets in de weg.

      • + 1
      • 28 okt 2025 - 12:42
  • Skoda F1

    Posts: 472

    Max ligt er niet wakker van derde is prima. Soms heb je pech met de safetycar! En Soms heb je Mazzel en win je het WK..

    • + 1
    • 28 okt 2025 - 11:48
    • NicoS

      Posts: 19.560

      Dat is het punt ook niet, wel wordt misschien het meest spannende moment van de race de nek omgedraaid. Dit had met een gele vlag prima opgelost kunnen worden. Het punt waar de auto van Sainz stond was totaal ongevaarlijk.
      Begint steeds meer naar Indycar te rieken waar ze al een neutralisatie erin gooien als er een meeuw op de baan heeft gescheten….

      • + 8
      • 28 okt 2025 - 12:01
  • Regenrace

    Posts: 2.089

    Al weer 6 Verstappen berichten vandaag. Lust u nog peultjes?

    • + 4
    • 28 okt 2025 - 11:53
    • Paulie

      Posts: 4.816

      Maar tot op heden niemand vol lof over Verstappen, peultjes zijn alleen lekker met lof, beter meld zich iemand die vol lof zit, anders zijn de rapen gaar, eten we schotel met peultjes lof en gare rapen, kliekje mieteren we in de stal zodat Larry's schoonmoeder ook wat heeft.

      • + 1
      • 28 okt 2025 - 12:02
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.661

    "Achteraf is het in den poepert kijken van 'n koe...of hond...of de vriendin...maar ik heb wel gezegd wat ik wilde zeggen"....aldus 'n gedesillusioneerde Sjakie.

    • + 2
    • 28 okt 2025 - 11:59
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.661

      Plusje voor mezelf voor het woordje "gedesillusioneerde".

      • + 4
      • 28 okt 2025 - 12:11
    • Snork

      Posts: 22.017

      Hoe kan jij jezelf plussen Ouw?

      • + 1
      • 28 okt 2025 - 12:44
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.661

      Nou, plussen niet, maar mezelf plezieren wel..

      Dat plusje komt van een van m'n vrienden denk.

      • + 1
      • 28 okt 2025 - 12:57
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.661

      En niet verder vertellen, maar Avb1 en ik zijn een en dezelfde persoon.

      • + 0
      • 28 okt 2025 - 12:59
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.661

      Dus dat plusje komt van hem vandaan denk.

      • + 0
      • 28 okt 2025 - 13:00
  • Rode Stier 33

    Posts: 901

    Max was er zelf heel nuchter onder en gaf aan dat hij meestal niet te klagen heeft gehad qua timing van een (V)SC.... Hij is gelukkig niet zo een zeurende diva als sommige anderen 😉

    • + 3
    • 28 okt 2025 - 12:02
  • NicoS

    Posts: 19.560

    Het was een beetje het gevoel dat een speler alleen op doel afstevent om de winnende goal te maken, en net op het moment dat hij wil schieten de scheidsrechter fluit omdat het tijd is…

    • + 1
    • 28 okt 2025 - 12:12
  • SennaS

    Posts: 10.713

    De fia kan niet altijd meezitten.
    Na hun human error in 2021 zijn ze de regels strikter aan het naleven.

    • + 1
    • 28 okt 2025 - 13:05
    • schwantz34

      Posts: 41.185

      Ah, daar heb je die zwaar getraumatiseerde Hamiton fan ook weer!

      • + 3
      • 28 okt 2025 - 13:10

