Perez vindt dat Verstappen de titel verdient: "Ik denk dat het gaat lukken"

Sergio Pérez is vier jaar lang de teamgenoot van Max Verstappen geweest. Bijna een jaar geleden kreeg de Mexicaan te horen dat hij zijn spullen mocht gaan pakken en werd vervangen door Liam Lawson. Pérez vindt dat Verstappen de enige coureur is die de titel van 2025 verdient.

Het duo reed samen van 2021 tot en met 2024. Pérez is in 2023 zelfs vicekampioen geworden terwijl Verstappen wereldkampioen werd. Na teleurstellende resultaten in 2024 werd de Mexicaan ontslagen door Red Bull Racing.

'Ik had de comeback van Verstappen niet verwacht'

In gesprek met Sky Sports vertelde de toekomstige Cadillac-coureur: "Dit had ik nooit verwacht. Max is eigenlijk de sensatie van het jaar. Hij zorgt ervoor dat iedereen naar de Formule 1 blijft kijken. Op de een of andere manier hebben ze het seizoen weten om te draaien."

Volgens Pérez zou Verstappen zomaar zijn vijfde wereldtitel kunnen halen. "Nu McLaren wat aan het rommelen is, denk ik dat hij echt een kans heeft om het voor elkaar te krijgen. Ik vind dat hij dit kampioenschap het meest verdient, omdat hij zo fenomenaal heeft gereden. Ik denk ook dat het hem lukt."

Pérez is volgend jaar terug

Na vier jaar bij Red Bull te hebben gereden rijdt Pérez volgend seizoen samen met Valtteri Bottas bij Cadillac. Het nieuwe en elfde team gaat een start maken met twee ervaren coureurs. Zowel Bottas als Pérez zijn wel eens vice-kampioen geworden in hun Formule 1-carrière.

Sergio Pérez heeft in zijn carrière voor vijf constructeurs gereden en Cadillac wordt de zesde. McLaren, Sauber, Racing Point, Force India en Red Bull gingen Cadillac voor. Pérez heeft in de tussentijd zes overwinningen en 39 podiums op zijn naam staan. De Mexicaan heeft zijn debuut gemaakt in 2011, dus gaat al een aantal jaren mee. Hij heeft nooit eerder samengewerkt met Bottas als teamgenoot.