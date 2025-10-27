user icon
icon

Italiaanse pers kritisch op Verstappen: "Hij haalde niet het maximale eruit"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Italiaanse pers kritisch op Verstappen: "Hij haalde niet het maximale eruit"
  • Gepubliceerd op 27 okt 2025 18:46
  • comments 10
  • Door: Jeroen Immink

De Grand Prix van Mexico leverde niet alleen spektakel op het asfalt, maar ook volop reacties in de internationale pers. In Italië hadden de kranten genoeg om over te schrijven: Lando Norris was ongenaakbaar, Charles Leclerc pakte knap de tweede plaats en Max Verstappen moest genoegen nemen met een derde plek. Vooral de Nederlander kreeg het te verduren in de Italiaanse media.

Verstappen kende een chaotische start van de race door gerommel met Lewis Hamilton, maar wist uiteindelijk op de zachte band zich door het veld heen te snijden. Eenmaal op de derde plaats jaagde de Nederlander op Leclerc, maar omdat Carlos Sainz een virtual safety car veroorzaakte in de slotfase, kreeg hij geen mogelijkheid om de Ferrari in te halen.

Meer over Max Verstappen Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

19 okt
 Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

19 okt

La Gazzetta dello Sport kopt stevig: ‘Lando Norris domineert, Leclerc tweede, Verstappen furieus.’ Volgens het blad lag dat niet alleen aan de snelheid van McLaren en Ferrari, maar vooral aan de late Virtual Safety Car die de race compleet op zijn kop zette. “Er was veel chaos in Mexico en dat begon bij Verstappen, die meteen de aanval koos en vervolgens een agressieve strategie hanteerde. Dat bracht hem wel naar de derde plek, waardoor hij het gat in de titelstrijd iets kon verkleinen,” schrijft het sportdagblad.

La Gazetta kritisch op Verstappen

Toch klonk er ook kritiek op de Nederlander. “Het hadden meer punten kunnen zijn zonder die Virtual Safety Car. Verstappen liet niet het beste van zichzelf zien: hij haalde ditmaal niet het maximale uit de Red Bull.” Het blad beoordeelde zijn optreden met een 7, al werd benadrukt dat hij nog altijd meedoet in de strijd om de wereldtitel. Op het podium zou Verstappen zijn woede hebben weggelachen, samen met Leclerc, die zichtbaar genoot van het duel tussen de twee.

De held van het weekend was zonder twijfel Lando Norris. De Brit reed een foutloze race en verdiende volgens de Italianen eindelijk zijn status als nummer één. “Een prachtige pole, een perfecte race,” klinkt het. Norris lijkt zijn vorm te hebben gevonden, maar in Italië kijken ze nu vooral naar zijn teamgenoot. “In Brazilië moet Oscar Piastri reageren,” besluit Gazzetta. “In Mexico was hij onzichtbaar.”

Larry Perkins

Posts: 61.032

Ja, was wel een aardige blunder van Max om de Virtual Safety Car in te schakelen...

(wazig artikel)

  • 12
  • 27 okt 2025 - 19:00
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Dale U

    Posts: 1.774

    De boekhouder was furieus, Max was behoorlijk berustend met die VSC, La Gazetta maakt wat onnodige stennis.

    • + 9
    • 27 okt 2025 - 18:52
  • Larry Perkins

    Posts: 61.032

    Ja, was wel een aardige blunder van Max om de Virtual Safety Car in te schakelen...

    (wazig artikel)

    • + 12
    • 27 okt 2025 - 19:00
    • MustFeed

      Posts: 10.344

      Ja, wat een absurd artikel. Het is niet zo dat Tsunoda liet zien dat het beter kon dus waar exact baseren ze dit op? Dit is gewoon een uiting van iemand die hoopt om iets negatiefs te kunnen schrijven. Het werkt alleen niet zo goed wanneer je geen fatsoenlijk argument daarvoor hebt.

      • + 9
      • 27 okt 2025 - 19:06
    • Pleen

      Posts: 710

      Ik snap hem ook niet joh. Had ie na de race moeten doen!

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 22:34
  • monzaron

    Posts: 662

    Deze kom ook uit de gazetta, alleen het eersts gedeelte omgezet naar NL rest vond ik niet zo boeiiend 😊 Drie coureurs in de dertiger punten met nog vier races te gaan. Het leek wel een wereldkampioenschap dat door McLarens werd gedomineerd en in plaats daarvan denkt die Satan van Max Verstappen om het levend te houden tot de laatste geblokte vlag van het seizoen. Het Red Bull-fenomeen heeft in de laatste 5 GP's 68 punten van de top teruggehaald en gisteren in Mexico had hij de vreselijke tweeling Lando Norris en Oscar Piastri nog een paar punten kunnen knabbelen, als er in de laatste drie ronden niet de vasthoudendheid van Ferrari-courer Charles Leclerc, die zich met zijn nagels vastklampte aan de tweede plaats, en een "virtuele veiligheidsauto" die de show beslist verpestte. Het McLaren-duo blijft oorlog voeren (met sportiviteit) en de Nederlander blijft daarmee een omslachtige schaduw achter hen, waardoor het idee van de onverwachte fout die hen de vijfde titel op rij zou kunnen opleveren.

    • + 5
    • 27 okt 2025 - 20:10
  • jd2000

    Posts: 7.370

    Vraag me af,wat hij er nog meer uit had kunnen halen.

    • + 3
    • 27 okt 2025 - 20:12
    • monzaron

      Posts: 662

      Denk ik ook, de baan wordt alleen gebruikt tijdens de formule 1. De baan was dus ‘smerig’. Vrijdag mochten de rookies dr baan al een beetje schoon racen in vt1, pas rond q3 werd de baan optimaal, wat in de wedstrijd tot uiting kwam. Helaas kreeg de gele banden van Verstappen teveel te lijden in het begin van de stint, de 2de stint met rood was machinaal super met ronde 63-64 met exact dezelfde tijden 😁

      • + 1
      • 27 okt 2025 - 21:21
  • De Vogel is Geland

    Posts: 620

    Haha die pizzabakkers snuiven teveel tipo 00

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 22:29
  • snailer

    Posts: 30.529

    Niks er van gelezen. Maar ik begrijp de gedachte van die Italiaan.

    Verstappen trok vo in de aanval. Het veroorzaakte dat de banden er vrij snel aan gingen die eerste stint. De grap is dat hij waarschijnlijk door rustig aan te doen ongeveer op de zelfde plek hebben gereden. Maar wel mogelijk dichter op Leclerc. Wie weet had dan de VSC niets uitgemaakt en was Verstappen P2 geworden. Maar eigenlijk denk ik dat niet. Hij wint vooral veel omdat hij altijd in de aanval gaat, verlangt dat de strategie een aanvallende intetie heeft. En dat hij voor elke mogelijkheid gaat. Dat is zijn succesfactor.

    Ik heb van al die acties van Verstappen enorm genoten. (De samenvatting) Zo ook bijvoorbeeld in Hongarije, waar ik denk ik de enige ben die hem driver of the day vond.

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 22:39
  • Aajd Flupke

    Posts: 9

    Als ze al zo over Max schreven, hoe geweldig vonden ze Lewis dan? Met zijn teamgenoot op #2. En wat vonden ze van de geweldige race van Yuki, die helemaal uitgeput was van het helpen van Max?

    • + 0
    • 28 okt 2025 - 00:23

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.345
  • Podiums 123
  • Grand Prix 229
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar