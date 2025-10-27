De Grand Prix van Mexico leverde niet alleen spektakel op het asfalt, maar ook volop reacties in de internationale pers. In Italië hadden de kranten genoeg om over te schrijven: Lando Norris was ongenaakbaar, Charles Leclerc pakte knap de tweede plaats en Max Verstappen moest genoegen nemen met een derde plek. Vooral de Nederlander kreeg het te verduren in de Italiaanse media.

Verstappen kende een chaotische start van de race door gerommel met Lewis Hamilton, maar wist uiteindelijk op de zachte band zich door het veld heen te snijden. Eenmaal op de derde plaats jaagde de Nederlander op Leclerc, maar omdat Carlos Sainz een virtual safety car veroorzaakte in de slotfase, kreeg hij geen mogelijkheid om de Ferrari in te halen.

La Gazzetta dello Sport kopt stevig: ‘Lando Norris domineert, Leclerc tweede, Verstappen furieus.’ Volgens het blad lag dat niet alleen aan de snelheid van McLaren en Ferrari, maar vooral aan de late Virtual Safety Car die de race compleet op zijn kop zette. “Er was veel chaos in Mexico en dat begon bij Verstappen, die meteen de aanval koos en vervolgens een agressieve strategie hanteerde. Dat bracht hem wel naar de derde plek, waardoor hij het gat in de titelstrijd iets kon verkleinen,” schrijft het sportdagblad.

La Gazetta kritisch op Verstappen

Toch klonk er ook kritiek op de Nederlander. “Het hadden meer punten kunnen zijn zonder die Virtual Safety Car. Verstappen liet niet het beste van zichzelf zien: hij haalde ditmaal niet het maximale uit de Red Bull.” Het blad beoordeelde zijn optreden met een 7, al werd benadrukt dat hij nog altijd meedoet in de strijd om de wereldtitel. Op het podium zou Verstappen zijn woede hebben weggelachen, samen met Leclerc, die zichtbaar genoot van het duel tussen de twee.

De held van het weekend was zonder twijfel Lando Norris. De Brit reed een foutloze race en verdiende volgens de Italianen eindelijk zijn status als nummer één. “Een prachtige pole, een perfecte race,” klinkt het. Norris lijkt zijn vorm te hebben gevonden, maar in Italië kijken ze nu vooral naar zijn teamgenoot. “In Brazilië moet Oscar Piastri reageren,” besluit Gazzetta. “In Mexico was hij onzichtbaar.”