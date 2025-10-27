user icon
FIA deelt statement na bizar incident met Lawson

FIA deelt statement na bizar incident met Lawson
  Gepubliceerd op 27 okt 2025 09:26
  • comments 5
  Door: Bob Plaizier

De Grand Prix van Mexico zat afgelopen weekend vol met opmerkelijke momenten. Liam Lawson kreeg in de openingsfase van de race de schrik van zijn leven, toen hij bijna twee marshalls aanreed. De FIA opent een onderzoek en ze zijn met een statement naar buiten gekomen.

Lawson kende een ongelukkige race, en hij raakte betrokken bij een incident in de eerste bocht van de race. Zijn Racing Bulls-bolide raakte hierbij beschadigd, en hij moest een bezoekje brengen aan de pits. Toen hij de pitlane uit kwam rijden, en hij bocht 1 instuurde, stonden daar ineens twee marshalls op de baan. De twee mannen wisten net op tijd weg te rennen, maar het scheelde niet veel of er had zich een enorme tragedie afgespeeld.

Wat zegt de FIA?

Lawson schrok zich rot, en verklaarde na de race dat zijn team de FIA om opheldering had gevraagd. De FIA deelde daarna een statement: "Na een incident in bocht 1 werd de wedstrijdleiding geïnformeerd dat er debris op de baan lagen bij de apex van die bocht."

"In ronde 3 werden de marshalls gewaarschuwd en in staat van paraatheid gebracht om het circuit op te gaan en de debris op te ruimen zodra alle auto's bocht 1 waren gepasseerd."

Wat gebeurde er met Lawson?

De FIA stelt dat ze daarna hebben ingegrepen, die instructie kwam echter niet goed aan. Volgens de autosportfederatie wordt nu onderzocht wat er aan de hand was: "Zodra duidelijk werd dat Lawson de pits in was gegaan, werd de instructie om marshalls in te zetten ingetrokken en werd er in dat gebied een dubbele vlag getoond. We onderzoeken nog steeds wat er daarna is gebeurd."

Tweede statement

Lawson viel een paar rondjes later uit, maar was na afloop niet te spreken over het incident. De FIA deelde na de race nog een statement, deze ging over de Virtual Safety Car die in de slotfase werd geactiveerd na een spin van Carlos Sainz.

Reacties (5)

Login om te reageren
  • BoerTeun

    Posts: 1.465

    En wat is het statement dan?

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 09:44
    • Ronnie Peterson

      Posts: 182

      Dat zij niks verkeerd hebben gedaan maar dat het aan de marshalls zelf ligt, omdat zij het intrekken van de melding hebben genegeerd.

      Volgens mij moet het zo zijn dat de FIA de initiële instructie niet uitstuurt voordat ze 100% zeker weten dat er niemand de pits in duikt, en er dus daadwerkelijk een groot gat is tussen de man op P20 en de koploper.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 10:33
  • Brummbär

    Posts: 674

    Ach het was Dubbel geel en dat betekend dat bijvoorbeeld een auto gestopt, obstakel op of naast de baan, marshals bezig op de baan of iets dat de baan of een deel ervan blokkeert. In zo’n zone moet een coureur zijn snelheid flink verminderen, moet niet inhalen en moet hij ervoor voorbereid zijn om van lijn te veranderen of zelfs te stoppen indien nodig.

    Dus eigenlijk was er niks aan de hand.

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 10:43
  • Diederik

    Posts: 38

    Wat is er toch mis met het woord "brokstukken"? Voor mijn part noem je het "rommel" of "rotzooi", maar ik zie niet in waarom we het in het Nederlands over "debris" of "debri" zouden moeten hebben.

    Behalve misschien als je aan iemand wil vragen of die een zekere Franse kaas kan aangeven. In dat specifieke geval mag je het wat mij betreft fonetisch gebruiken.

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 12:38
    • Ronnie Peterson

      Posts: 182

      Mijn collega heet "de Brie" van achteren. Vraag me elk race-weekend weer af of hij op de baan gelegen heeft, of dat het toch gewoon rommel/rotzooi/brokstukken was/waren.

      • + 0
      • 27 okt 2025 - 12:43

