De Grand Prix van Mexico zat afgelopen weekend vol met opmerkelijke momenten. Liam Lawson kreeg in de openingsfase van de race de schrik van zijn leven, toen hij bijna twee marshalls aanreed. De FIA opent een onderzoek en ze zijn met een statement naar buiten gekomen.

Lawson kende een ongelukkige race, en hij raakte betrokken bij een incident in de eerste bocht van de race. Zijn Racing Bulls-bolide raakte hierbij beschadigd, en hij moest een bezoekje brengen aan de pits. Toen hij de pitlane uit kwam rijden, en hij bocht 1 instuurde, stonden daar ineens twee marshalls op de baan. De twee mannen wisten net op tijd weg te rennen, maar het scheelde niet veel of er had zich een enorme tragedie afgespeeld.

Wat zegt de FIA?

Lawson schrok zich rot, en verklaarde na de race dat zijn team de FIA om opheldering had gevraagd. De FIA deelde daarna een statement: "Na een incident in bocht 1 werd de wedstrijdleiding geïnformeerd dat er debris op de baan lagen bij de apex van die bocht."

"In ronde 3 werden de marshalls gewaarschuwd en in staat van paraatheid gebracht om het circuit op te gaan en de debris op te ruimen zodra alle auto's bocht 1 waren gepasseerd."

Wat gebeurde er met Lawson?

De FIA stelt dat ze daarna hebben ingegrepen, die instructie kwam echter niet goed aan. Volgens de autosportfederatie wordt nu onderzocht wat er aan de hand was: "Zodra duidelijk werd dat Lawson de pits in was gegaan, werd de instructie om marshalls in te zetten ingetrokken en werd er in dat gebied een dubbele vlag getoond. We onderzoeken nog steeds wat er daarna is gebeurd."

Tweede statement

Lawson viel een paar rondjes later uit, maar was na afloop niet te spreken over het incident. De FIA deelde na de race nog een statement, deze ging over de Virtual Safety Car die in de slotfase werd geactiveerd na een spin van Carlos Sainz.