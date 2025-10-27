Max Verstappen pakte tijdens de Grand Prix van Mexico een knappe derde plaats en blijft daarmee in de strijd voor de wereldtitel. Toch weet de regerend wereldkampioen dat het nog een zware klus wordt. Volgens Verstappen moet Red Bull Racing een tandje bijzetten om Lando Norris en Oscar Piastri te bedreigen.

In Mexico nam Norris de leiding in het WK over van teamgenoot Piastri, terwijl Verstappen 36 punten achterstand opliep. Met nog vier races te gaan is de achterstand niet onoverkomelijk, maar de Nederlander weet dat het tempo omhoog moet.

Verstappen maant Red Bull tot actie

Na de race maande Verstappen zijn team tot actie. “Het is prima om anders te denken, maar het belangrijkste is dat we sneller moeten zijn”, zei Verstappen tegenover Sky Sports. “We hebben een aantal hele goede races gereden, maar zelfs in de races die we wonnen, is McLaren nog steeds erg sterk als je kijkt naar het bandenmanagement.”

Tijdens het weekend in Mexico bleek al dat Norris ongrijpbaar was. “Als ze over het algemeen meer tempo hebben, heb je geen enkele kans. De zachte banden raakten versleten en het had een mooie strijd tot het einde kunnen worden, maar dat is prima. Soms werkt het in je voordeel en soms tegen je, met een virtual safety car of een safety car.”

Verstappen had zin in gevecht met Leclerc

In de slotfase leek Verstappen nog aan te sluiten bij Ferrari-coureur Charles Leclerc, maar een virtual safety car, veroorzaakt door Carlos Sainz, verhinderde een inhaalactie. Toch bleef de Nederlander strijdlustig. “Ik was erg enthousiast om met Leclerc te strijden. We hebben altijd goede gevechten”, sloot hij af.

Verstappen laat zien dat hij niet op zijn lauweren rust, ook al staat hij achter in het kampioenschap. De derde plaats in Mexico geeft hem hoop, maar hij weet dat het tempo omhoog moet om Norris in te halen en om tot het laatste moment mee te blijven doen in de strijd om de wereldtitel.