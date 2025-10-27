user icon
  • Gepubliceerd op 27 okt 2025 12:09
  • comments 2
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen pakte tijdens de Grand Prix van Mexico een knappe derde plaats en blijft daarmee in de strijd voor de wereldtitel. Toch weet de regerend wereldkampioen dat het nog een zware klus wordt. Volgens Verstappen moet Red Bull Racing een tandje bijzetten om Lando Norris en Oscar Piastri te bedreigen.

In Mexico nam Norris de leiding in het WK over van teamgenoot Piastri, terwijl Verstappen 36 punten achterstand opliep. Met nog vier races te gaan is de achterstand niet onoverkomelijk, maar de Nederlander weet dat het tempo omhoog moet.

Verstappen maant Red Bull tot actie

Na de race maande Verstappen zijn team tot actie. “Het is prima om anders te denken, maar het belangrijkste is dat we sneller moeten zijn”, zei Verstappen tegenover Sky Sports. “We hebben een aantal hele goede races gereden, maar zelfs in de races die we wonnen, is McLaren nog steeds erg sterk als je kijkt naar het bandenmanagement.”

Tijdens het weekend in Mexico bleek al dat Norris ongrijpbaar was. “Als ze over het algemeen meer tempo hebben, heb je geen enkele kans. De zachte banden raakten versleten en het had een mooie strijd tot het einde kunnen worden, maar dat is prima. Soms werkt het in je voordeel en soms tegen je, met een virtual safety car of een safety car.”

Verstappen had zin in gevecht met Leclerc

In de slotfase leek Verstappen nog aan te sluiten bij Ferrari-coureur Charles Leclerc, maar een virtual safety car, veroorzaakt door Carlos Sainz, verhinderde een inhaalactie. Toch bleef de Nederlander strijdlustig. “Ik was erg enthousiast om met Leclerc te strijden. We hebben altijd goede gevechten”, sloot hij af.

Verstappen laat zien dat hij niet op zijn lauweren rust, ook al staat hij achter in het kampioenschap. De derde plaats in Mexico geeft hem hoop, maar hij weet dat het tempo omhoog moet om Norris in te halen en om tot het laatste moment mee te blijven doen in de strijd om de wereldtitel.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (2)

  • da_bartman

    Posts: 6.235

    "Tijdens het weekend in Mexico bleek al dat Norris ongrijpbaar was. “Als ze over het algemeen meer tempo hebben, heb je geen enkele kans. De zachte banden raakten versleten en het had een mooie strijd tot het einde kunnen worden, maar dat is prima. Soms werkt het in je voordeel en soms tegen je, met een virtual safety car of een safety car.”"
    sorry hoor , maar is het raar dat ik hierbij een sterk hak-op-de-tak-gevoel krijg?

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 12:29
  • meister

    Posts: 4.105

    Ze hebben nu al twee keer een gok genomen met de banden en alle twee de keren is het mislukt maar kom volgende race gewoon weer op andere banden starten dan de rest, what could possibly go wrong.

    • + 0
    • 27 okt 2025 - 12:39

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.345
  • Podiums 123
  • Grand Prix 229
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
