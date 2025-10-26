Max Verstappen is als derde gefinisht in de Grand Prix van Mexico. Na een slechte kwalificatie had Verstappen weinig vertrouwen in een goed resultaat, maar hij wist na een goed uitgekiende strategie toch het podium te bereiken. Het zorgde voor grote tevredenheid bij de Red Bull-coureur.

Verstappen startte als vijfde, en kwam zeer goed weg bij de start van de race. Hij zat naast de Ferrari's, maar maakte een remfout waardoor hij over het gras schoot. Verstappen vocht daarna een aantal felle duels uit, en profiteerde van het feit dat hij op de mediumbanden was gestart. Hierdoor hoefde hij pas later te stoppen, en kon hij op zijn zachte banden gaan jagen op Charles Leclerc.

In de laatste paar rondjes kwam hij dichter en dichterbij Leclerc, maar de stilgevallen Williams van Carlos Sainz gooide roet in het eten. De wedstrijdleiding koos voor een Virtual Safety Car, waardoor Verstappen geen kans had om aan te vallen.

Grote glimlach

Het maakte Verstappen weinig uit, want hij had zijn achterstand in het wereldkampioenschap weten te verkleinen. Met een grote grijns op zijn gezicht sprak hij met interviewer van dienst James Hinchcliffe: "Mijn begin van de race was heel hectisch, ik crashte bijna. Iedereen om mij heen reed op de softs, en wij stonden op de mediums, dus dat was lastig. Het draaide in de eerste stint om overleven. Toen we de softs onder de auto schroefden, waren we competitiever en blijer."

Verstappen kan wel leven met het resultaat: "Het was een lastig weekend voor ons, maar dat we om de tweede plek konden vechten na alles wat er was gebeurd in bocht 1, dan is dit echt een heel sterk resultaat."

Hoe kijkt Verstappen naar de VSC?

Over de ietwat controversiële VSC wilde Verstappen niet te veel zeggen: "Je wint soms en je verliest soms. Soms werkt de Safety Car in je voordeel en soms zit het tegen."