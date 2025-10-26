user icon
icon

Verstappen kan weer lachen: "Dit is echt een heel sterk resultaat!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen kan weer lachen: "Dit is echt een heel sterk resultaat!"
  • Gepubliceerd op 26 okt 2025 23:04
  • comments 16
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen is als derde gefinisht in de Grand Prix van Mexico. Na een slechte kwalificatie had Verstappen weinig vertrouwen in een goed resultaat, maar hij wist na een goed uitgekiende strategie toch het podium te bereiken. Het zorgde voor grote tevredenheid bij de Red Bull-coureur.

Verstappen startte als vijfde, en kwam zeer goed weg bij de start van de race. Hij zat naast de Ferrari's, maar maakte een remfout waardoor hij over het gras schoot. Verstappen vocht daarna een aantal felle duels uit, en profiteerde van het feit dat hij op de mediumbanden was gestart. Hierdoor hoefde hij pas later te stoppen, en kon hij op zijn zachte banden gaan jagen op Charles Leclerc.

Meer over Max Verstappen Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

19 okt
 Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

19 okt

In de laatste paar rondjes kwam hij dichter en dichterbij Leclerc, maar de stilgevallen Williams van Carlos Sainz gooide roet in het eten. De wedstrijdleiding koos voor een Virtual Safety Car, waardoor Verstappen geen kans had om aan te vallen.

Grote glimlach

Het maakte Verstappen weinig uit, want hij had zijn achterstand in het wereldkampioenschap weten te verkleinen. Met een grote grijns op zijn gezicht sprak hij met interviewer van dienst James Hinchcliffe: "Mijn begin van de race was heel hectisch, ik crashte bijna. Iedereen om mij heen reed op de softs, en wij stonden op de mediums, dus dat was lastig. Het draaide in de eerste stint om overleven. Toen we de softs onder de auto schroefden, waren we competitiever en blijer."

Verstappen kan wel leven met het resultaat: "Het was een lastig weekend voor ons, maar dat we om de tweede plek konden vechten na alles wat er was gebeurd in bocht 1, dan is dit echt een heel sterk resultaat."

Hoe kijkt Verstappen naar de VSC?

Over de ietwat controversiële VSC wilde Verstappen niet te veel zeggen: "Je wint soms en je verliest soms. Soms werkt de Safety Car in je voordeel en soms zit het tegen."

schwantz34

Posts: 41.174

Alleen de allerbeste coureur ter wereld kan met zo'n onwijs moeilijk te volbrengen strategie zo'n baggerweekend simply lovely (tijdens een bloedhete race ook nog) omdraaien tot een superzwaar bevochten p3. Die flut VSC situatie as doodzonde anders was hij zelfs nog 2e geworden ook nog.

  • 6
  • 26 okt 2025 - 23:17
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (16)

Login om te reageren
  • jd2000

    Posts: 7.362

    Vermakelijke race. Ondanks een slechte auto kansen wk levend gehouden,

    • + 1
    • 26 okt 2025 - 23:09
    • reespees

      Posts: 80

      WK ligt wel in de ICU, maar is technisch gezien nog in leven

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 23:37
  • mordor

    Posts: 2.072

    Ik heb genoten van de gevechten op de basn, en de super prestatie van bearman. (Had hij zijn positie kunnen houden zonder lastste pitstop?). Jammer vsn vsc, masr keurige schadebeperking van Max

    • + 2
    • 26 okt 2025 - 23:11
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.635

    "Over de ietwat controversiële VSC wilde Verstappen niet te veel zeggen:

    "Je wint soms en je verliest soms. Soms werkt de Safety Car in je voordeel en soms zit het tegen...en ik moet niet zeuren natuurlijk...ik heb m'n eerste wereldtitel te danken aan 'n Safety Car.....aldus 'n blije en goedgemutste Max.

    • + 4
    • 26 okt 2025 - 23:11
    • hupholland

      Posts: 9.329

      de SC in Imola heb je het dan over? of de SC/rode vlag in Silverstone? die in Abu Dhabi kwam idd precies op tijd om dat recht te trekken.

      • + 4
      • 26 okt 2025 - 23:19
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 458

      Ja? Staat al in het artikel... En nu?

      • + 2
      • 26 okt 2025 - 23:20
  • Ferdi12

    Posts: 717

    Ik vond het onnodig dat VSC er kwam, de Williams stond op een plek waar er geen gevaarlijke situatie zou kunnen ontstaan. Maar goed, toch een knappe race gereden.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 23:11
    • hupholland

      Posts: 9.329

      als een auto voor een bandenstapel staat, dan staat hij in principe altijd op een plek waar het gevaarlijk zou kunnen worden. Dat was helaas net het geval. Maar goed, Max was er ook nog niet langs hoor, maar t was wel een anticlimax zo idd.

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 23:22
  • hupholland

    Posts: 9.329

    de VSC was gewoon terecht, jammer maar helaas. Als Sainz die auto ff 3 meter doorrijdt staat ie wel netjes achter het hek. En idd, een mooi podium voor Max, het leek weer van kwaad tot erger te gaan, net als vorig jaar, maar heel geduldig gereden en op het eind kwam het allemaal mooi naar m toe. De resterende 4 races zouden beter moeten gaan, dus wie weet wat er nog mogelijk is, maar Norris en McLaren waren dit weekend wel heel erg sterk. Maar t is nog niet gedaan, Max staat weer 4 punten dichter bij de leider in het kampioenschap.

    • + 1
    • 26 okt 2025 - 23:16
  • schwantz34

    Posts: 41.174

    Alleen de allerbeste coureur ter wereld kan met zo'n onwijs moeilijk te volbrengen strategie zo'n baggerweekend simply lovely (tijdens een bloedhete race ook nog) omdraaien tot een superzwaar bevochten p3. Die flut VSC situatie as doodzonde anders was hij zelfs nog 2e geworden ook nog.

    • + 6
    • 26 okt 2025 - 23:17
    • NicoS

      Posts: 19.543

      Dacht eerst even dat het een moeilijk verhaal zou worden om al die auto’s voor hem te passeren, maar gelukkig hadden die hun banden al aardig opgerookt in de duels die ze moesten strijden, waardoor ze een tweede stop moesten maken.
      Daarna kon hij in vrije lucht de aanval op Leclerc openen.
      De stint op de softs was indrukwekkend, hij liet zich niet verleiden om in het begin teveel van z’n banden te vragen, waardoor hij op het einde genoeg over had. De VSC was het enige smetje, maar goed dat gebeurt soms.
      Al met al toch een redelijk goed weekend…..

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 23:34
    • Larry Perkins

      Posts: 60.991

      In ieder geval heeft Max zijn kans(je) intact gehouden.
      Stel nou eens dat dit op dit afwijkende circuit de laatste stuiptrekkingen (gechargeerd gezegd) van McLaren waren en het voor RBR wat afstelling een one-off was. Dan kan het nog langer spannend blijven...

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 23:48
  • John6

    Posts: 11.194

    Marko zei het nog, Max kan op het podium komen, ik zei al die ouwe is gek, maar eerlijk is eerlijk hij had wel gelijk.

    • + 3
    • 26 okt 2025 - 23:21
  • BenettonB194

    Posts: 1.438

    Max Verstappen is als derde gefinisht in de Grand Prix van Brazilië

    Mexico bedoel je denk ik. Del m’n post maar na het aanpassen

    • + 1
    • 26 okt 2025 - 23:31
  • Remco_F1

    Posts: 3.206

    Schade beperkt wanneer het moet en met nog 116 punten te verdelen is Max nog altijd in de race. Leuk feitje: Norris deed het vorig ook goed in Mexico daarna in Abu Dhabi werd hij eerste, verder geen Mclaren coureurs in de top 2 in de aankomende races, terwijl Max op dit moment meer punten pakt dan vorig jaar in deze fase v.d. race kalender.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 23:32
  • Larry Perkins

    Posts: 60.991

    Max Verstappen van Red Bull eindigde als derde en zei: "Het was erg hectisch, het begin van de race voor mij. We hadden een hele goede start, maar daarna was het zo'n lange aanloop naar bocht één en zaten we aan de buitenkant, en vervolgens gingen bocht drie en vier wijd.
    Ik moest op die kerb blijven, bleef de hele weg doorrijden en crashte bijna op het gras. En zelfs daarna gebeurde er nog van alles.
    Iedereen om mij heen reed op zachte banden en ik op medium banden. Dat leek me nogal een uitdaging, dus ik probeerde de eerste stint te overleven en het zo lang mogelijk vol te houden op de banden.

    Toen we eenmaal op de zachte banden reden, waren we denk ik iets competitiever. Het was een moeilijk weekend voor ons, maar met de strijd om P2 en alles wat er in de eerste paar ronden is gebeurd, denk ik dat het nog steeds een heel sterk resultaat is."

    Over de safety car: "Ik bedoel, je wint soms, je verliest soms. Soms werkt de safety car in je voordeel en soms tegen je." (BieBieCie, automatische vertaling uit het Engels)

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 23:38

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
713
2
Ferrari
356
3
Mercedes
353
4
Red Bull Racing
346
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Haas F1
62
9
Sauber
60
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar