Alonso keihard voor Aston Martin: "We verdienen geen punten"

Alonso keihard voor Aston Martin: "We verdienen geen punten"
  • Gepubliceerd op 26 okt 2025 20:58
  • Door: Jeroen Immink

Fernando Alonso rekent zondag niet op punten tijdens de Grand Prix van Mexico. De Spanjaard vindt zelfs dat Aston Martin die niet verdient, na opnieuw een teleurstellend weekend. De tweevoudig wereldkampioen hoopt dat topontwerper Adrian Newey in de toekomst het verschil kan gaan maken bij het Britse team.

Aston Martin begon het weekend nog hoopvol. Op vrijdag stonden beide coureurs in de top-tien tijdens de tweede vrije training, maar toen het er echt om ging, zakte het team volledig door het ijs. Alonso kwam in de kwalificatie niet verder dan de veertiende plaats, terwijl Lance Stroll zelfs op P19 bleef steken. De frustratie was groot bij het team uit Silverstone. “De auto gaat tijdens het weekend alleen maar achteruit”, klaagde Stroll na afloop tegenover onder meer Motorsport.com. “In de trainingen is de grip nog goed, maar zodra we richting de kwalificatie gaan, is dat compleet verdwenen. Dit resultaat verbaast me niet.”

Alonso hard voor Aston Martin

Ook Alonso liet zich kritisch uit. Volgens hem lag het probleem dit keer al op vrijdag. “Normaal gesproken zitten we op vrijdag bij de eerste vijf, maar dit keer was ik slechts achtste. Toen wist ik al dat het een lastig weekend zou worden”, aldus de 44-jarige Spanjaard. “We verdienen geen punten als we niet snel genoeg zijn. Het is zo simpel als dat.”

De tweevoudig wereldkampioen weet bovendien dat de lay-out van het Autódromo Hermanos Rodríguez Aston Martin nooit goed heeft gelegen. “Mexico en Las Vegas zijn op papier onze slechtste circuits. Dat is elk jaar hetzelfde, en we begrijpen nog steeds niet waarom. Hopelijk weet Adrian Newey volgend jaar meer.” De komst van de legendarische ontwerper moet Aston Martin vanaf 2026 structureel vooruit helpen.

"Het wordt zwaar in Mexico"

Toch geeft Alonso zich niet zomaar gewonnen. “Het wordt zwaar, tenzij er iets geks gebeurt in de race. De eerste drie bochten zijn erg krap, eigenlijk te smal voor twintig auto’s. We moeten proberen zonder schade door de eerste chicane te komen. Als er iets te halen valt en we kunnen vechten voor punten, dan zullen we daar alles voor doen.”

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

