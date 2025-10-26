Het team van McLaren kende in Mexico een kwalificatie met twee gezichten. Lando Norris pakte de pole position, terwijl Oscar Piastri volledig de mist inging en de achtste tijd reed. Teambaas Andrea Stella kwam na afloop met een verklaring over de rampzalige sessie van Piastri.

Kampioenschapsleider Piastri lijkt het spoor bijster te zijn. In de afgelopen paar raceweekenden maakte hij veel foutjes, en in Mexico leek hij de hele kwalificatie te worstelen. Hij bereikte met de hakken over de sloot Q3, en daar kreeg hij het niet voor elkaar om te vechten met de andere toppers. De achtste tijd was een enorme teleurstelling, al zal hij op de startopstelling wel een plekje opschuiven door een gridstraf van Carlos Sainz.

Wat was er aan de hand?

McLaren-teambaas Andrea Stella probeerde na afloop bij Sky Sports de problemen van Piastri te verklaren: "Er zijn zaken die we moeten bekijken bij Oscars kant van de garage. Het was lastiger voor hem om de auto onder de knie te krijgen als de omstandigheden veranderen, zoals ook in Austin het geval is. Het is iets wat we moeten bekijken, en veranderen voor morgen."

Waar verloor Piastri tijd?

Piastri leek op elk punt van het Autodromo Hermanos Rodriguez langzamer te zijn dan zijn teamgenoot Norris. Opvallend genoeg geeft Stella dat ook toe: "Oscar verloor, in vergelijking met Norris, in bijna elke bocht een paar milliseconden. Het draait er nu dus om om hem het juiste gevoel te geven in deze omstandigheden, zodat hij net dat kleine beetje meer kan gaan pushen in elke bocht. Het is lastig om net een beetje meer te pushen zonder problemen."

Kan Piastri zich nog herstellen?

Stella ziet het zonnig in, en verwacht dat Piastri 'gewoon' kan gaan scoren in de Grand Prix. Hij sluit zijn verhaal op een positieve toon af: "Ik denk dat de racepace van onze twee coureurs sterk is. Ik weet zeker dat Oscar in staat is om een paar posities goed te maken."