McLaren: "Piastri was in elke bocht langzamer dan Norris"
  • Gepubliceerd op 26 okt 2025 08:11
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren kende in Mexico een kwalificatie met twee gezichten. Lando Norris pakte de pole position, terwijl Oscar Piastri volledig de mist inging en de achtste tijd reed. Teambaas Andrea Stella kwam na afloop met een verklaring over de rampzalige sessie van Piastri.

Kampioenschapsleider Piastri lijkt het spoor bijster te zijn. In de afgelopen paar raceweekenden maakte hij veel foutjes, en in Mexico leek hij de hele kwalificatie te worstelen. Hij bereikte met de hakken over de sloot Q3, en daar kreeg hij het niet voor elkaar om te vechten met de andere toppers. De achtste tijd was een enorme teleurstelling, al zal hij op de startopstelling wel een plekje opschuiven door een gridstraf van Carlos Sainz.

Wat was er aan de hand?

McLaren-teambaas Andrea Stella probeerde na afloop bij Sky Sports de problemen van Piastri te verklaren: "Er zijn zaken die we moeten bekijken bij Oscars kant van de garage. Het was lastiger voor hem om de auto onder de knie te krijgen als de omstandigheden veranderen, zoals ook in Austin het geval is. Het is iets wat we moeten bekijken, en veranderen voor morgen."

Waar verloor Piastri tijd?

Piastri leek op elk punt van het Autodromo Hermanos Rodriguez langzamer te zijn dan zijn teamgenoot Norris. Opvallend genoeg geeft Stella dat ook toe: "Oscar verloor, in vergelijking met Norris, in bijna elke bocht een paar milliseconden. Het draait er nu dus om om hem het juiste gevoel te geven in deze omstandigheden, zodat hij net dat kleine beetje meer kan gaan pushen in elke bocht. Het is lastig om net een beetje meer te pushen zonder problemen."

Kan Piastri zich nog herstellen?

Stella ziet het zonnig in, en verwacht dat Piastri 'gewoon' kan gaan scoren in de Grand Prix. Hij sluit zijn verhaal op een positieve toon af: "Ik denk dat de racepace van onze twee coureurs sterk is. Ik weet zeker dat Oscar in staat is om een paar posities goed te maken."

Underkutter

Posts: 590

Er is daar bij McLaren iemand die een paar schroefjes in de motor van Piastri heeft gegooid, dat lijkt me de enige verklaring voor het verschil. Norris moet kampioen worden en niet Piastri.

  • 5
  • 26 okt 2025 - 09:14
Oscar Piastri Andrea Stella McLaren GP Mexico 2025

Reacties (6)

  • The Apex

    Posts: 431

    Al die ViaPlay-analisten riepen allemaal in koor Piastri. Daarna Max Verstappen.
    Maar wees eerlijk: in de basis is Norris de snellere bij McLaren. Zonder DNF Zandvoort stond Norris bovenaan, goed die punten vind ik dan ook een mooie compensatie.
    Toen Piastri in Baku het helemaal verklooide, voelde ik aan: nu geef je de rest hoop. Dat weekend is de inleiding geweest.
    Om eerlijk te zijn: tot aan Monza wist ik echt niet wie de beste bij McLaren zou worden. Maar daarna is duidelijk te zien dat Norris het momentum terug kreeg.
    Verstappen is afhankelijk van die twee plus zijn eigen RB. Belangrijkste is: voor Piastri eindigen.

    • + 2
    • 26 okt 2025 - 09:04
  • Underkutter

    Posts: 590

    Er is daar bij McLaren iemand die een paar schroefjes in de motor van Piastri heeft gegooid, dat lijkt me de enige verklaring voor het verschil. Norris moet kampioen worden en niet Piastri.

    • + 5
    • 26 okt 2025 - 09:14
    • De Vogel is Geland

      Posts: 607

      Laten we niet vergeten dat dit circuit hem niet ligt.

      • + 2
      • 26 okt 2025 - 09:18
    • Rode Stier 33

      Posts: 896

      Austin lag hem ook niet...
      Heeft ook iets met kwaliteiten te maken.

      • + 1
      • 26 okt 2025 - 09:25
    • da_bartman

      Posts: 6.228

      Toch denk ik dat Piastri een hele goede race gaat rijden. Dit baseer ik op zijn racepace in VT3

      • + 2
      • 26 okt 2025 - 09:41
  • Avb1

    Posts: 275

    Ik zou gelijk vertrekken als ik hem was ze saboteren......

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 09:50

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

