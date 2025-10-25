Oscar Piastri voert nog altijd het wereldkampioenschap aan in de Formule 1. De Australische McLaren-coureur staat echter onder grote druk, en worstelt al weken met zijn vorm. Volgens Jacques Villeneuve straalt Piastri weinig zelfvertrouwen uit, en komt dit mede door Max Verstappen.

Piastri gold lange tijd als de titelfavoriet in de Formule 1. Hij moest het vooral opnemen tegen zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris, maar in de afgelopen weken is ook Max Verstappen uitgegroeid tot een kanshebber voor de titel. Piastri verdedigt dit weekend in Mexico een voorsprong van veertien WK-punten op Norris, terwijl Verstappen nog maar een achterstand heeft van veertig punten.

'Hij straalt weinig vertrouwen uit'

Voormalig F1-wereldkampioen Jacques Villeneuve is op dit moment niet onder de indruk van de prestaties van Piastri. De Canadees is in Mexico aanwezig als analist van Sky Sports, en is daar uitermate kritisch op Piastri: "Het gaat nu al een tijdje zo. Er straalt op dit moment maar weinig vertrouwen van hem af. Het is gewoon rommelig. Hij rijdt al heel erg rommelig sinds het weekend in Bakoe. En hier kan je het ook weer zien."

De vraag is vooral waardoor het komt dat Piastri nu ineens uit vorm lijkt te zijn. De Australische coureur was eerder immers een soort koele kikker die van niets of niemand onder de indruk leek te zijn.

Wat is er aan de hand?

Villeneuve heeft een duidelijke oorzaak gevonden van Piastri's huidige problemen, hij wijst naar Verstappen: "Wanneer je foutjes gaat maken, dan kost dat je al snel één of twee tienden per ronde."

"Piastri is hier en daar nogal onzuiver in zijn manier van rijden. Hij positioneert zijn auto dan bijvoorbeeld niet helemaal goed op de baan. Dat gaat in zijn hoofd zitten, zeker omdat hij vervolgens Max Verstappen vooraan ziet rijden en dichterbij ziet komen. En dat gaat vervolgens aan hem knagen. Dat zit hem nu gewoon dwars."