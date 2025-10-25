user icon
F1-kampioen wijst grootste probleem van Piastri aan

F1-kampioen wijst grootste probleem van Piastri aan
  Gepubliceerd op 25 okt 2025 18:46
  Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri voert nog altijd het wereldkampioenschap aan in de Formule 1. De Australische McLaren-coureur staat echter onder grote druk, en worstelt al weken met zijn vorm. Volgens Jacques Villeneuve straalt Piastri weinig zelfvertrouwen uit, en komt dit mede door Max Verstappen.

Piastri gold lange tijd als de titelfavoriet in de Formule 1. Hij moest het vooral opnemen tegen zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris, maar in de afgelopen weken is ook Max Verstappen uitgegroeid tot een kanshebber voor de titel. Piastri verdedigt dit weekend in Mexico een voorsprong van veertien WK-punten op Norris, terwijl Verstappen nog maar een achterstand heeft van veertig punten.

'Hij straalt weinig vertrouwen uit'

Voormalig F1-wereldkampioen Jacques Villeneuve is op dit moment niet onder de indruk van de prestaties van Piastri. De Canadees is in Mexico aanwezig als analist van Sky Sports, en is daar uitermate kritisch op Piastri: "Het gaat nu al een tijdje zo. Er straalt op dit moment maar weinig vertrouwen van hem af. Het is gewoon rommelig. Hij rijdt al heel erg rommelig sinds het weekend in Bakoe. En hier kan je het ook weer zien."

De vraag is vooral waardoor het komt dat Piastri nu ineens uit vorm lijkt te zijn. De Australische coureur was eerder immers een soort koele kikker die van niets of niemand onder de indruk leek te zijn.

Wat is er aan de hand?

Villeneuve heeft een duidelijke oorzaak gevonden van Piastri's huidige problemen, hij wijst naar Verstappen: "Wanneer je foutjes gaat maken, dan kost dat je al snel één of twee tienden per ronde."

"Piastri is hier en daar nogal onzuiver in zijn manier van rijden. Hij positioneert zijn auto dan bijvoorbeeld niet helemaal goed op de baan. Dat gaat in zijn hoofd zitten, zeker omdat hij vervolgens Max Verstappen vooraan ziet rijden en dichterbij ziet komen. En dat gaat vervolgens aan hem knagen. Dat zit hem nu gewoon dwars."

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
McLaren
McLaren
