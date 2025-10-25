user icon
Marko maakt zich grote zorgen over Verstappen: "Norris rijdt zo bij ons weg!"
  • Gepubliceerd op 25 okt 2025 12:46
  • comments 17
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen was op de vrijdag in Mexico de snelste man op de baan, maar dat betekende niet dat hij tevreden was. Verstappen was kritisch, en stelde dat de lange runs er niet goed uitzagen. Red Bull-adviseur Helmut Marko echoot de kritiek van zijn stercoureur.

Verstappen sloeg de eerste vrije training over op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Hij stond zijn auto af aan rookie Arvid Lindblad, waarna Verstappen in de tweede vrije training de baan opkwam met de aangepaste vloer. Verstappen noteerde direct de snelste tijd, en zette de McLarens op achterstand. Na afloop stelde hij echter dat hij zich grote zorgen maakte over de longruns, en dat Red Bull op deze manier helemaal nergens is.

Wat is er aan de hand?

Red Bull-adviseur Helmut Marko deelt die kritiek, en sprak zich na afloop uit bij Motorsport.com: "Over één ronde zijn we competitief, maar in de longruns veel minder. Vooral op de mediums verliezen we veel terrein. Vergeleken met Norris is het echt heel erg lastig. Gelukkig niet zozeer ten opzichte van Piastri, die nog steeds worstelt. We moesten dat oplossen, al is het goede nieuws dat Yuki er vandaag dichter bij zat en dat hij ook nuttige feedback heeft opgeleverd."

'Norris rijdt zo weg bij ons'

Verstappen heeft Marko op de hoogte gebracht van hoe hij naar de prestaties kijkt: "Over één ronde is Max positief, maar in de longruns sprak hij van 'non-grip'. Het was echt rijden op ijs, zei hij, en hij kwam ook vaak dwars te staan. We moeten iets vinden, anders wordt het tegen Norris heel erg lastig, en zelfs tegen Ferrari en Mercedes. Als je kijkt naar Norris in de longruns, dan rijdt hij echt zo weg. Als het zo blijft, dan is hij vertrokken."

Komt het allemaal goed?

Verstappen gaf aan dat alles wat hij over één rondje deed, ook kon bijdragen aan de longruns. Nu lijkt alles anders te zijn, en daar moet Marko om lachen: "Als ik dat zou weten, dan had ik al wel tegen de engineers gezegd wat we moeten veranderen! Ik heb geen idee, al hebben we wel genoeg data en kunnen we richting zaterdag hopelijk iets vinden."

Het geeft Marko vertrouwen. Hij heeft goede hoop dat ze het kunnen omdraaien: "Ja, en nu is het probleem niet zo enorm groot als dat we eerder hebben gehad op vrijdagen."

ILMOP

Posts: 1.166

Waarom zo bot reageren op een normale reactie van SennaDaSilva. Ongelooflijk!!

  • 18
  • 25 okt 2025 - 14:04
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (17)

  • snailer

    Posts: 30.485

    Dit klopt echt van geen kant. Marko maakt zichgeen zorgen. Dat zou hij doen als er niets meer gedaan wordt.: Als we niets doen dan rijdt Norris weg van het veld en dan zou het zomaar kunnen dat we ook achter Mercedes en Ferrari komen.

    Uiteraard wordt er hard gewerkt aan de longruns via setup.

    En de ervaring leert dat er wel meestal stappen worden gemaakt. Niet altijd na de vrijdag. Denk aan Baku vorig jaar waar de veranderingen averechts werkten. En in bijvoorbeeld Hongarije konden ze ook geen verbetering vinden na de vrijdag en voor kwalificatie.

    • + 1
    • 25 okt 2025 - 12:51
  • SennaDaSilva

    Posts: 4.066

    Ik lees ook nog dat Tsunoda zich graag wil opofferen voor Verstappen in zijn titelstrijd. Dan hadden ze hem ook beter in VT1 aan de kant kunnen zetten m.b.t Lindblad i.p.v. Max. Dan had Max meer tijd gehad om de juiste raceafstelling te vinden.

    Of is het regelentair vastgelegd dat een team dat niet mag uitmaken en dat beide rijders tich keer per jaar plaats moet maken?

    • + 4
    • 25 okt 2025 - 13:18
    • Totalia

      Posts: 1.746

      Ja beide coureurs moeten een keer inleveren

      • + 5
      • 25 okt 2025 - 13:31
    • Cicero

      Posts: 1.555

      Misschien gewoon je verdiepen in de sport ipv domme dingen zeggen?

      • + 2
      • 25 okt 2025 - 13:36
    • ILMOP

      Posts: 1.166

      Waarom zo bot reageren op een normale reactie van SennaDaSilva. Ongelooflijk!!

      • + 18
      • 25 okt 2025 - 14:04
    • Pietje Bell

      Posts: 31.612

      "Misschien gewoon je verdiepen in de sport ipv domme dingen zeggen?"

      Misschien moet je zelf eerst even nadenken voordat je hier iemand van domme dingen zeggen beticht!

      Een vraag is nooit dom. Er neerbuigend op reageren is wel dom en grof.

      • + 15
      • 25 okt 2025 - 14:09
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.496

      @Cicero
      "Twijfel is het begin van wijsheid."
      Mvg
      Aristoteles

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 14:52
    • F1jos

      Posts: 4.756

      Het is wel dom om het niet te vragen en daardoor in het ongewisse te blijven.

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 15:13
  • Pietje Bell

    Posts: 31.612

    Buemi heeft vannacht in de sim in MK gezeten. Van Buren is zelf aan het racen.

    www.instagram.com/p/DQMHpEjDQ0Y/

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 13:21
  • Totalia

    Posts: 1.746

    Einde seizoen: Max 440 p. Norris 440 p. Piastri 426 punten …Max kampioen wegens de meeste overwinningen
    Jongens maak je niet druk het gaat als volgt:
    Mex. Max 25 p. Norris 18 en piastri 15 p.
    Bra. Max 33p. Norris 25 en piastri 21 p. Totaal
    USA max 18 p. Norris 25 en piastri 15 p.
    Qat. Max 33 P. Norris 25 en piastri 21
    Ara. Max 25p. Piastri 18 en Norris 15 p.

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 13:29
    • Totalia

      Posts: 1.746

      Met andere woorden de laatste race beslist alles na een zenuwslopende periode vanaf Nu

      • + 2
      • 25 okt 2025 - 13:37
    • Cicero

      Posts: 1.555

      Je hebt zelfs norris nog een keer laten winnen.
      Ik denk niet dat het zo gaat, want ik denk dat Ferrari en Mercedes ook nog punten gaan afsnoepen

      • + 1
      • 25 okt 2025 - 13:39
  • mordor

    Posts: 2.067

    Mcl heeft al vanaf race1 een ijzersterke fundamentele auto, en staan niet voor niets fier bovenaan. RB is een terminaal patient, die na het toedienen van een goed werkend medicijn, een sterke opleving geniet. De vraag blijft altijd hoe lang het medicijn blijft werken...

    • + 1
    • 25 okt 2025 - 13:52
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.496

    Als ze bij McLaren niet gaan oppassen, zullen ook Ferrari en Mercedes nog een duit doen in het zakje van Max.
    Waarvoor graag dan wel wat erkenning hé.

    • + 1
    • 25 okt 2025 - 14:55

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

