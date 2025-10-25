Marko maakt zich grote zorgen over Verstappen: "Norris rijdt zo bij ons weg!"

Max Verstappen was op de vrijdag in Mexico de snelste man op de baan, maar dat betekende niet dat hij tevreden was. Verstappen was kritisch, en stelde dat de lange runs er niet goed uitzagen. Red Bull-adviseur Helmut Marko echoot de kritiek van zijn stercoureur.

Verstappen sloeg de eerste vrije training over op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Hij stond zijn auto af aan rookie Arvid Lindblad, waarna Verstappen in de tweede vrije training de baan opkwam met de aangepaste vloer. Verstappen noteerde direct de snelste tijd, en zette de McLarens op achterstand. Na afloop stelde hij echter dat hij zich grote zorgen maakte over de longruns, en dat Red Bull op deze manier helemaal nergens is.

Wat is er aan de hand?

Red Bull-adviseur Helmut Marko deelt die kritiek, en sprak zich na afloop uit bij Motorsport.com: "Over één ronde zijn we competitief, maar in de longruns veel minder. Vooral op de mediums verliezen we veel terrein. Vergeleken met Norris is het echt heel erg lastig. Gelukkig niet zozeer ten opzichte van Piastri, die nog steeds worstelt. We moesten dat oplossen, al is het goede nieuws dat Yuki er vandaag dichter bij zat en dat hij ook nuttige feedback heeft opgeleverd."

'Norris rijdt zo weg bij ons'

Verstappen heeft Marko op de hoogte gebracht van hoe hij naar de prestaties kijkt: "Over één ronde is Max positief, maar in de longruns sprak hij van 'non-grip'. Het was echt rijden op ijs, zei hij, en hij kwam ook vaak dwars te staan. We moeten iets vinden, anders wordt het tegen Norris heel erg lastig, en zelfs tegen Ferrari en Mercedes. Als je kijkt naar Norris in de longruns, dan rijdt hij echt zo weg. Als het zo blijft, dan is hij vertrokken."

Komt het allemaal goed?

Verstappen gaf aan dat alles wat hij over één rondje deed, ook kon bijdragen aan de longruns. Nu lijkt alles anders te zijn, en daar moet Marko om lachen: "Als ik dat zou weten, dan had ik al wel tegen de engineers gezegd wat we moeten veranderen! Ik heb geen idee, al hebben we wel genoeg data en kunnen we richting zaterdag hopelijk iets vinden."

Het geeft Marko vertrouwen. Hij heeft goede hoop dat ze het kunnen omdraaien: "Ja, en nu is het probleem niet zo enorm groot als dat we eerder hebben gehad op vrijdagen."