Max Verstappen noteerde vrijdag de snelste tijd in Mexico, maar écht tevreden was hij allerminst. De Nederlander sloot de tweede vrije training af als nummer één, maar waarschuwde meteen dat Red Bull Racing nog het nodige werk te doen heeft. Vooral in de long runs ging het volgens hem ‘best slecht’.

Verstappen kwam in de eerste sessie nog niet in actie. Arvid Lindblad kreeg de kans om meters te maken in de RB21 van Red Bull Racing. In VT2 mocht Verstappen zelf aan de slag en dat leek aanvankelijk goed te gaan. Met nieuwe updates op de auto zette hij de snelste tijd neer, voor Charles Leclerc en Andrea Kimi Antonelli.

Verstappen allerminst tevreden

Toch overheerste er geen blijdschap. “Ik moest lang wachten vandaag, maar op de zachte banden konden we een redelijke ronde rijden. Voor de rest ging het best slecht”, reageerde Verstappen na afloop in de paddock. “De korte run op de mediums was niet geweldig en in de longruns lijken we echt moeite te hebben. Dat baart mij zorgen voor de race.”

Een verklaring voor het gebrek aan grip heeft de viervoudig wereldkampioen nog niet. “De balans was niet verkeerd, maar er was gewoon geen grip. Zodra je aan een racerun begint, worden de banden te heet en dan ben je kansloos.”

'Wordt lastig om dit op te lossen'

Zaterdag krijgt Verstappen de kans om het tij te keren. De derde vrije training begint om 19.30 uur Nederlandse tijd, gevolgd door de kwalificatie om 23.00 uur. “Het wordt lastig om het op te lossen, maar we zullen zien. Je kunt snel zijn over één ronde, maar zonder racetempo win je niets.”

Ook de concurrentie had het zwaar in Mexico. Lando Norris eindigde als vierde, terwijl zijn teamgenoot bij McLaren - Oscar Piastri - niet verder kwam dan de twaalfde plek.