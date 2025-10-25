Red Bull valt McLaren aan na opvallende uitlatingen teambaas

De teams van Red Bull Racing en McLaren hebben de verbale strijdbijl nog lang niet begraven. McLaren-teambaas Andrea Stella deed in Mexico een aantal uitspraken over de updates van Red Bull, en daar is Helmut Marko niet heel erg blij mee.

Red Bull heeft ervoor gekozen om de RB21 door te blijven ontwikkelen. Terwijl andere teams zich al focussen op 2026, komt Red Bull ook in deze fase van het seizoen met nieuwe onderdelen. In Mexico introduceert Red Bull bijvoorbeeld een aangepaste vloer, en dat kan Max Verstappen een voordeel opleveren in zijn titelstrijd met Oscar Piastri en Lando Norris.

McLaren-teambaas Andrea Stella plaatste daar vraagtekens bij op de vrijdag in Mexico. In gesprek met de internationale media liet hij daar ontvallen dat het McLaren problemen zou opleveren als ze nu nog bezig zouden zijn met het doorontwikkelen van de huidige bolide.

Stella wijst naar 2026

Hij wees naar Red Bull, waar ze dat wel doen. Stella stelde dat Red Bull misschien meer ruimte heeft om de auto wat beter en efficiënter te ontwikkelen. Hij wees naar de problemen van begin dit jaar, en vroeg zich hardop af of ze zaken opofferen voor 2026. Stella leek te stellen dat Red Bull denkt dat ze volgend jaar niet competitief zullen zijn, omdat ze met een eigen motor gaan rijden.

Hoe reageert Red Bull?

Red Bull-adviseur Helmut Marko reageerde vol verbazing op de uitspraken van Stella. In gesprek met De Telegraaf ontkende de Oostenrijker de beschuldigingen: "Zo hebben we dit altijd gedaan! Ook in 2021 zijn we de auto gewoon blijven doorontwikkelen en Max werd toen voor het eerst wereldkampioen. En het jaar daarna, toen er nieuwe reglementen gingen gelden, waren we opnieuw competitief!"

Marko verwijst naar 2022, waar Verstappen records brak en op dominante wijze zijn tweede wereldtitel wist te pakken. In 2023 deed hij dat nog eens dunnetjes over.