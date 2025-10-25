user icon
Red Bull valt McLaren aan na opvallende uitlatingen teambaas

Red Bull valt McLaren aan na opvallende uitlatingen teambaas
  • Gepubliceerd op 25 okt 2025 09:26
  • comments 31
  • Door: Bob Plaizier

De teams van Red Bull Racing en McLaren hebben de verbale strijdbijl nog lang niet begraven. McLaren-teambaas Andrea Stella deed in Mexico een aantal uitspraken over de updates van Red Bull, en daar is Helmut Marko niet heel erg blij mee.

Red Bull heeft ervoor gekozen om de RB21 door te blijven ontwikkelen. Terwijl andere teams zich al focussen op 2026, komt Red Bull ook in deze fase van het seizoen met nieuwe onderdelen. In Mexico introduceert Red Bull bijvoorbeeld een aangepaste vloer, en dat kan Max Verstappen een voordeel opleveren in zijn titelstrijd met Oscar Piastri en Lando Norris.

McLaren-teambaas Andrea Stella plaatste daar vraagtekens bij op de vrijdag in Mexico. In gesprek met de internationale media liet hij daar ontvallen dat het McLaren problemen zou opleveren als ze nu nog bezig zouden zijn met het doorontwikkelen van de huidige bolide. 

Stella wijst naar 2026

Hij wees naar Red Bull, waar ze dat wel doen. Stella stelde dat Red Bull misschien meer ruimte heeft om de auto wat beter en efficiënter te ontwikkelen. Hij wees naar de problemen van begin dit jaar, en vroeg zich hardop af of ze zaken opofferen voor 2026. Stella leek te stellen dat Red Bull denkt dat ze volgend jaar niet competitief zullen zijn, omdat ze met een eigen motor gaan rijden.

Hoe reageert Red Bull?

Red Bull-adviseur Helmut Marko reageerde vol verbazing op de uitspraken van Stella. In gesprek met De Telegraaf ontkende de Oostenrijker de beschuldigingen: "Zo hebben we dit altijd gedaan! Ook in 2021 zijn we de auto gewoon blijven doorontwikkelen en Max werd toen voor het eerst wereldkampioen. En het jaar daarna, toen er nieuwe reglementen gingen gelden, waren we opnieuw competitief!"

Marko verwijst naar 2022, waar Verstappen records brak en op dominante wijze zijn tweede wereldtitel wist te pakken. In 2023 deed hij dat nog eens dunnetjes over.

snailer

Posts: 30.485

Ik zie ook niet dat Red Bull bij dat interview McLaren aanvalt.

  • 13
  • 25 okt 2025 - 10:13
Reacties (31)

  • snailer

    Posts: 30.485

    o o o. Wat wordt er weer gewaarschuwd en aangevallen.

    • + 5
    • 25 okt 2025 - 09:43
  • mario

    Posts: 14.426

    "In gesprek met De Telegraaf ontkende de Oostenrijker de beschuldigingen:"

    Ik zie niet dat Stella beschuldigingen uit richting RBR hoor... Hij geeft alleen z'n mening...

    • + 5
    • 25 okt 2025 - 09:49
    • snailer

      Posts: 30.485

      Ik zie ook niet dat Red Bull bij dat interview McLaren aanvalt.

      • + 13
      • 25 okt 2025 - 10:13
    • mario

      Posts: 14.426

      @snailer: Dat staat ook niet in het artikel.... Het andere wel...

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 10:24
    • NicoS

      Posts: 19.526

      Gaan we ons serieus druk maken omdat de schrijvert woorden gebruikt die de betrokkenen zelf niet gebruiken?

      • + 2
      • 25 okt 2025 - 11:32
    • Runningupthathill

      Posts: 18.443

      Je zou van een zelfrespecterende schrijver/site toch verwachten dat ze een deftige, correcte titel kunnen schrijven?

      • + 3
      • 25 okt 2025 - 11:54
    • snailer

      Posts: 30.485

      Ik lees hier geen testikels. Want dat zijn het.

      Geef het toe. De header is veel erger. Dat zijn verschrompelde testikels.

      • + 3
      • 25 okt 2025 - 13:00
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.617

    Ik denk dat die ouwe baas koste wat kost nog 'n titel voor Max en Redbull binnen wil halen.
    Waarom?.....ik denk dat die ouwe het einde voelt naderen en toch nog die vijfde wil hebben voor hij het lootje legt....
    Alleen daarom al gun ik hem en Max die vijfde.

    • + 1
    • 25 okt 2025 - 09:49
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.617

      Hij is en blijft tenslotte toch mijn ouwvriend!

      • + 1
      • 25 okt 2025 - 09:56
    • snailer

      Posts: 30.485

      De oude baas rijst nog steeds 24 weekenden de hele wereld rond.
      Hij is nogsteeds een eindbaas. (Wordt die term nog steeds gebruikt trouwens?)
      Hij is ook nog eens zeer doelgericht.

      Ik vermoed dat hij een grote rol heeft gespeeld bij het vertrek van Horner als adviseur

      Knetter verziekend hard. Mentaal krachtig.

      En ik mag hopen dat ik maar een procent van zijn drive bezit op die leeftijd.

      Marko is in ieder geval niet bezig met zijn eind. Die zal in het harnas vertrekken. Daar waar andere karakters in F1 konstant twijfelen of ze moeten blijven gaat ouw Marko door.

      Hate him or love him. De Oude baas zou vol respect over moete worden gesproken. Wat jij meestal wel doet. Maar velen niet.

      • + 9
      • 25 okt 2025 - 10:22
    • snailer

      Posts: 30.485

      arghhh rijst.... knopje om te editen graag!

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 10:22
    • mario

      Posts: 14.426

      @snailer: "arghhh rijst.... knopje om te editen graag!"

      Gewoon eerst ff je bericht goed nalezen en verbeteren alvorens op "verzenden/reageer op deze reactie" te klikken... Blijkbaar heb je wel de kennis in huis om je eigen foutjes eruit te halen... Dus waarom niet ff zelf checken??? Scheelt een hoop frustratie....

      Edit-knop totaal niet nodig!!! Dan gaan velen hier eerst vanalles roeptoeteren en dan binnen de gestelde tijd hun bericht aanpassen....
      Of je maakt een edit-knop en een knop waarmee je het originele bericht nog wel tevoorschijn kunt halen... Dan laten die personen het wel om eerst rotzooi te schoppen en daarna aanpassen...

      • + 1
      • 25 okt 2025 - 10:28
    • Hemex

      Posts: 1.352

      Edit-knop voor de schrijvert daarentegen is zeer dringend nodig.

      • + 5
      • 25 okt 2025 - 11:57
    • F1jos

      Posts: 4.755

      Gelukkig rijst hier niet de pannen uit.

      • + 2
      • 25 okt 2025 - 12:48
    • snailer

      Posts: 30.485

      mario zegt: "Gewoon eerst ff je bericht goed nalezen"

      Tsjah. Die feedback geef ik mezelf ook altijd. In de tijd dat ik nog freelance redacteur was gebruikte ik tools om me te beschermen.

      Maar goed. Nu helpt Trutta me als ik het zou vragen. Maar mijn ai slavin doet niets zonder het te vragen. Vraag me af of ze het zou hebben opgemerkt. Rijst is een correct Nederlands woord

      • + 1
      • 25 okt 2025 - 13:04
    • snailer

      Posts: 30.485

      o. Ennuh edit knop totaal wel nodig.

      • + 1
      • 25 okt 2025 - 13:05
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 424

      @marionetje

      Je likt nogal te frezen for zoon editknopje...

      Bang dat men jouw belachelijke chronische afkeer jegens Verstappen/RBR hier massaal aanpakt, en dan de moeite neemt om die woorden weer aan te passen?! 🤣 Maak jezelf nou niet zo groot, joh...

      • + 2
      • 25 okt 2025 - 13:20
    • mario

      Posts: 14.426

      @Glaasjeteveel?: Je kunt flirten wat je wilt, maar ik ga niet met je op date hoor....

      • + 1
      • 25 okt 2025 - 14:51
    • mario

      Posts: 14.426

      @snailer: "Rijst" is dan wel een bestaand woord, maar je zinsopbouw klopt dan dus niet meer... En het wordt tegenwoordig allemaal onder AI gegooid en dat is het in feite niet, in ieder geval niet wat jij doet.... AI maakt gewoon gebruik van een "speech-to-text" engine en dat heeft niets met AI te maken... Zelfde als je info wilt weten over iets, je krijgt dan gewoon een resultaat te zien dat normaal gesproken ook bovenaan in het zoekresultatenlijstje zou komen te staan... In dat geval roept AI dan dus gewoon een "simpele" zoekmachine aan...
      En daarbij is AI op dit moment helemaal nog niet zo slim, alhoewel velen denken van wel, maar dat komt omdat AI ondertussen al wel veel slimmer is dan het merendeel van de bevolking 😉Ondanks dat het nog niet zo slim is, is het natuurlijk wel belangrijk dat het steeds meer gebruikt wordt zodat die systemen steeds meer kunnen leren... En zoals altijd worden dit soort innovaties altijd in no time gebruikt door mensen met verkeerde intenties.... Maarja, dat is al zo oud als de weg naar Rome...

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 15:01
    • mario

      Posts: 14.426

      "chronische afkeer jegens Verstappen/RBR"
      Je kunt het wel elke keer blijven roepen, maar dat maakt het nog geen waarheid knul.... Dat ik niets heb met RBR, al sinds de oprichting en met Max na een paar jaar flink voor hem gejuicht heb niet meer interessant vind is niet hetzelfde als haat of afkeer hoor...
      Misschien moet je toch eens bij je oude basisschooldocent langs gaan om te vragen hoe het nou allemaal precies zit... Misschien kan hij/zij het jou nog eens uitleggen en hopelijk begrijp je het dan wel...

      • + 1
      • 25 okt 2025 - 15:05
  • Freek-Willem

    Posts: 6.326

    Ik had het kunnen weten.

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 10:07
  • Larry Perkins

    Posts: 60.953

    Dit is een vrijbrief om toch weer ducktapejes weg te halen en meer. Zo zorgt Stella met zijn vreselijke oorlogstaal er dus persoonlijk voor dat Lando geen wereldkampioen wordt. Handig...

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 10:48
    • Golf-GTI

      Posts: 1.551

      Pssst dat mag niet van Mario!

      • + 1
      • 25 okt 2025 - 13:05
    • Larry Perkins

      Posts: 60.953

      Wie is dat die Mario @Golf-GTI?

      Andretti?
      Kart?
      Cipollini?
      Balotelli?
      .............?

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 14:27
    • Golf-GTI

      Posts: 1.551

      Nee gewoon die Mario die hier altijd loopt te z…..en

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 15:08
  • Dikkedop

    Posts: 758

    Red Bull Shit dus

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 10:58
  • monzaron

    Posts: 645

    We hebben gereageerd 😁en daar gaat het hier om🤡

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 12:05
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 424

    De woorden van Stella komen wel overeen met wat iemand hier gisteren van een Engels platform had geplukt, van een doorgaans betrouwbaar persoon, werd vermeld.

    Kwam erop neer dat de RBPT-motor zeker nog niet competitief gaat zijn. Horner wilde daarom al snel alle focus op 2026 verleggen, maar dat werd niet breed gedragen. Het team wilde liever 2026 opgeven en de motor gedurende dat seizoen op kracht krijgen, maar nu alles op alles zetten om dit jaar nog voor het WDC te gaan.

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 13:04
    • schwantz34

      Posts: 41.149

      Een topteam als RBR kan zich echt wel tegelijkertijd focussen op dit én volgend seizoen, anders zou het immers een tobteam zijn en juist geen topteam...

      • + 1
      • 25 okt 2025 - 13:10
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 424

      Natuurlijk kan RBR dat, doen ze al járen.
      Denk dat het budget-technisch bedoeld was. Dit jaar alle (financiële) ballen op de huidige bolide. Want dat sluimert een beetje door de woorden van Stella. Zij zouden budgetair nu niet meer met updates kunnen komen, lijkt hij te zeggen...

      • + 1
      • 25 okt 2025 - 13:27
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.496

    RBR is altijd al sterk geweest in de laatste rechte lijn.
    Mclaren heeft het vel van de beer mogelijk te snel verkocht. Nu zitten ze op de blaren en Max op hete kolen.
    Leuke finale. Maar als tifoso ook niet meer dan dat 😏.

    • + 1
    • 25 okt 2025 - 15:06

