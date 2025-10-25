user icon
McLaren waarschuwt Red Bull voor 2026: "Ze nemen enorm risico"

McLaren waarschuwt Red Bull voor 2026: "Ze nemen enorm risico"
  • Gepubliceerd op 25 okt 2025 07:36
  • comments 14
  • Door: Jeroen Immink

McLaren-teambaas Andrea Stella ontkent dat zijn team te vroeg zou zijn gestopt met het doorontwikkelen van de huidige Formule 1-wagen. Volgens de Italiaan was het juist een bewuste en strategisch noodzakelijke keuze — en hint hij er fijntjes op dat Red Bull Racing daar in 2026 nog spijt van kan krijgen.

De titelstrijd in de Formule 1 is spannender dan ooit, mede doordat Red Bull zijn 2025-auto langer is blijven verbeteren. Het team van Max Verstappen introduceerde in Mexico opnieuw een geüpdatete vloer, na eerdere updates in Monza en Singapore. Daardoor ontstond het beeld dat McLaren de ontwikkeling te vroeg had stilgelegd, maar Stella wil daar niets van weten.

McLaren focust zich al op 2026

“Als we langer aan deze auto hadden gewerkt, hadden we het 2026-project schade toegebracht,” zei hij tegenover de internationale pers in Mexico. “Wij willen niet één seizoen goed zijn, maar de komende jaren om de titel meedoen. Daarvoor moet je de juiste prioriteiten stellen. Bovendien zaten we aerodynamisch al dicht bij de limiet — nog winst boeken zou enorm veel tijd kosten.”

Volgens Stella ligt de focus daarom volledig op het nieuwe tijdperk van 2026. “Bij de nieuwe auto vinden we wekelijks forse stappen in downforce. Daar ligt de echte winst. Bovendien hebben we als topteam minder windtunneltijd en CFD-simulaties. Dat dwingt ons om slimmer te werken. De progressie aan de 2025-wagen was simpelweg te klein om verder te investeren.”

Stella sneert naar Red Bull

De McLaren-teambaas zegt geen moment spijt te hebben van die keuze. “We hebben het maximale gehaald uit het huidige concept. Soms brengen teams updates die averechts werken, puur omdat het op aerodynamisch vlak zo gevoelig ligt.”

Tegelijkertijd sneerde Stella subtiel richting Red Bull. “Zij kunnen misschien langer doorontwikkelen omdat ze andere zorgen hebben voor 2026,” doelde hij op het motorproject met Ford. “Misschien nemen ze dat risico bewust, maar wij hebben gekozen voor de lange termijn.”

da_bartman

Posts: 6.226

"Fijn als het hen alsnog lukt de wereldtitel te halen, " fijn? fijn? Man, man. Het WDC is het grootste goed in deze sport. Als je nog de kans hebt om die binnen te slepen doe je daar alles aan.

  • 6
  • 25 okt 2025 - 09:39
Andrea Stella McLaren Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (14)

Reacties (14)
  • Rocks

    Posts: 1.043

    Als je jezelf gelooft heb je gelijk 😎

    • + 1
    • 25 okt 2025 - 08:30
  • HermanInDeZon

    Posts: 288

    Is een bezorgdheid die ik ook heb ... dat ze bij Red Bull nu vooral heel korte termijn aan het denken zijn.
    Fijn als het hen alsnog lukt de wereldtitel te halen, riskant omdat ze wel eens met twee keer niks kunnen eindigen.

    Als je dan het verhaal hoort dat Horner bijvoorbeeld al veel vroeger 2025 had opgegeven (en dat nu dan deels is teruggedraaid sinds zijn vertrek?) ... die man heeft toch echt wel de nodige periodes van succes op zijn CV.

    • + 2
    • 25 okt 2025 - 08:35
    • Avb1

      Posts: 266

      In 2021 deden ze hetzelfde.....

      • + 4
      • 25 okt 2025 - 09:30
    • da_bartman

      Posts: 6.226

      "Fijn als het hen alsnog lukt de wereldtitel te halen, " fijn? fijn? Man, man. Het WDC is het grootste goed in deze sport. Als je nog de kans hebt om die binnen te slepen doe je daar alles aan.

      • + 5
      • 25 okt 2025 - 09:39
    • Freek-Willem

      Posts: 6.325

      Precies @bart. De kans dat RBR dit jaar nog de wdc wint zou wel eens groter kunnen zijn dan de kans dat ze hem volgend jaar winnen. Wellicht is dit een negatief teken aan de wand voor hoe RBR er voor staat voor de ontwikkeling van de auto van 2026 en ze denken dan maar voor 2025

      • + 2
      • 25 okt 2025 - 10:01
  • John6

    Posts: 11.181

    Die paar kleine updates waar ze mee kwamen en nog gaan komen, toevallig werken die perfect, ik geloof helemaal niet dat dit invloed heeft op 2026.

    McLaren mag dat denken en hopen, dat is een ander verhaal.

    • + 4
    • 25 okt 2025 - 08:40
    • NicoS

      Posts: 19.526

      Toch lief dat McLaren zo meeleeft met RBR……vind je niet…..;)

      • + 1
      • 25 okt 2025 - 11:28
  • Dikkedop

    Posts: 758

    Dit is toch gewoon (red) bullshit!? Ze mogen toch geen centjes van dit jaar uitgeven aan de auto voor volgend jaar? Wat zouden ze dan voor voordeel kunnen hebben? Tijd? Mankracht? Als je het mij vraagt werkt dat toch prima naast elkaar!

    • + 3
    • 25 okt 2025 - 08:53
    • Knookie.nl

      Posts: 1.022

      Je geeft zelf het antwoord: 🙂
      Tijd en mankracht.
      Ipv tijd te besteden aan de ontwikkeling van de auto van volgend jaar, besteden ze het aan de auto van dit jaar.

      Wat naar mijn mening overigens prima zou kunnen, omdat de RBR in het begin van dit jaar nou niet heel erg stabiel overkwam. En wellicht hebben ze dus tijd en mankracht over en zetten ze dat nu in.

      En dan kan Stella löllen wat tie wil, maar zit er wel naast.

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 09:24
    • snailer

      Posts: 30.482

      Geld overhevelen kan niet. Maar geld van dit jaar en een auto met dat geld dit jaar op de rit zetten voor 2026 kan wel.

      Daarnaast. Wat mensen vergeten is dat nu een plank met ideeen wordt gemaakt, onbeperkt ontwerpen tekenen en die in een plan gieten voor het bouwen. Dat kost geen enkele extra euro aan salaris. Zodra de calender van 31 december 2025 verspringt naar 1 januari 2026 springt kunnen ze dan gaan bakken en braden. De achterstand hoeft niet zo groot te zijn als men denkt.

      De cap heeft er voor gezorgd dat teams anders zijn gaan werken en men veel meer gepland ontwerpt.


      Denk zo dat de grootste zorg voor teams de motor is inclusief de hybride component.

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 09:42
    • Canson Po

      Posts: 2.766

      RBR is ook zeer goed in doorontwikkelen tijdens het jaar, dat zijn ze bij Mclaren net even vergeten blijkbaar, dat zie je nu ook hoe snel ze de boel hebben kunnen omgooien.

      Trouwens die updates die recent kwamen en komen zijn reeds x aantal maanden geleden voorbereid dit doe je niet op een weekje he, ze zijn al lang met volle focus bezig aan 26 me dunkt.

      • + 1
      • 25 okt 2025 - 10:21
    • snailer

      Posts: 30.482

      Daarbij is de baan ook een verlengde geworden van de windtunnel. Data wordt tijdens de races 'gratis' verzameld. Computer simulaties en windtunnel tijd die ook beperkt zijn worden er niet door geraakt.

      Ik begreep van een bekende nl journaille die elke race weekend er bij is en video's maakt na elke dag, dat de volgende dingen zijn geraakt.
      - koeling, wat waarschijnlijk alle teams voor Mexico hebben aangepakt.
      - Kleine aanpassingen van de monza vloer update.
      - Soort van quote. Er zijn wat kleine aero updates die eerder gemist zijn.

      Het lijkt mij dat de twee laatste punten wat recenter in de pipeline zijn gezet.

      De man vertelde ook dat Tsunoda wel de nieuwe voorvleugel heeft en uiteraard de update ivm koeling. Maar nog niet een paar van de kleine aanpassingen. Hier was hij niet specifieker.

      Nog steeds kan je zien dat RBR hard werkt en telkens just in time is voor 1 auto. Tsunoda ijlt daarom net effe na.

      Ik heb ergens afgelopen week Marko horen zeggen dat er no een update zou komen.

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 13:18
  • da_bartman

    Posts: 6.226

    Het is een bevestiging van dat je goed bezig bent als je een waarschuwing van je concurrent krijgt

    • + 2
    • 25 okt 2025 - 10:56
  • Larry Perkins

    Posts: 60.952

    En gisteren werd nog wel rondbazuint dat McLaren en RBR de onderlinge strijdbijl hadden begraven.

    Geef je op een briefje dat Red Bull in De Telegraaf McLaren gaat aanvallen na deze opvallende uitlatingen van de McLaren-teambaas...

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 10:59

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

