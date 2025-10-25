McLaren-teambaas Andrea Stella ontkent dat zijn team te vroeg zou zijn gestopt met het doorontwikkelen van de huidige Formule 1-wagen. Volgens de Italiaan was het juist een bewuste en strategisch noodzakelijke keuze — en hint hij er fijntjes op dat Red Bull Racing daar in 2026 nog spijt van kan krijgen.

De titelstrijd in de Formule 1 is spannender dan ooit, mede doordat Red Bull zijn 2025-auto langer is blijven verbeteren. Het team van Max Verstappen introduceerde in Mexico opnieuw een geüpdatete vloer, na eerdere updates in Monza en Singapore. Daardoor ontstond het beeld dat McLaren de ontwikkeling te vroeg had stilgelegd, maar Stella wil daar niets van weten.

McLaren focust zich al op 2026

“Als we langer aan deze auto hadden gewerkt, hadden we het 2026-project schade toegebracht,” zei hij tegenover de internationale pers in Mexico. “Wij willen niet één seizoen goed zijn, maar de komende jaren om de titel meedoen. Daarvoor moet je de juiste prioriteiten stellen. Bovendien zaten we aerodynamisch al dicht bij de limiet — nog winst boeken zou enorm veel tijd kosten.”

Volgens Stella ligt de focus daarom volledig op het nieuwe tijdperk van 2026. “Bij de nieuwe auto vinden we wekelijks forse stappen in downforce. Daar ligt de echte winst. Bovendien hebben we als topteam minder windtunneltijd en CFD-simulaties. Dat dwingt ons om slimmer te werken. De progressie aan de 2025-wagen was simpelweg te klein om verder te investeren.”

Stella sneert naar Red Bull

De McLaren-teambaas zegt geen moment spijt te hebben van die keuze. “We hebben het maximale gehaald uit het huidige concept. Soms brengen teams updates die averechts werken, puur omdat het op aerodynamisch vlak zo gevoelig ligt.”

Tegelijkertijd sneerde Stella subtiel richting Red Bull. “Zij kunnen misschien langer doorontwikkelen omdat ze andere zorgen hebben voor 2026,” doelde hij op het motorproject met Ford. “Misschien nemen ze dat risico bewust, maar wij hebben gekozen voor de lange termijn.”