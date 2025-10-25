user icon
icon

Bom barst bij Alonso: woede-uitbarsting richting Hamilton

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Bom barst bij Alonso: woede-uitbarsting richting Hamilton
  • Gepubliceerd op 25 okt 2025 08:48
  • comments 24
  • Door: Bob Plaizier

Fernando Alonso en Lewis Hamilton hebben voor de nodige hilariteit gezorgd bij F1-fans in Mexico. De twee coureurs kwamen elkaar tegen op de baan, en Alonso was niet blij met het gedrag van zijn oud-teamgenoot. Het leverde een cynisch applausje op.

Alonso kende een goede vrijdag op het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad. De Spaanse Aston Martin-coureur hoefde zijn auto in de eerste vrije training niet af te staan aan een rookie, en reed een prima tweede training. Hij sloot de dag af met een achtste tijd, met iets meer dan een halve seconde achterstand op Max Verstappen. Het leek een goede dag te zijn voor de Spanjaard, maar uit onboardbeelden blijkt dat hij overkookte.

Meer over Lewis Hamilton Johnny Herbert beschuldigt Hamilton van valsspelen: "Hij kreeg zijn verdiende loon"

Johnny Herbert beschuldigt Hamilton van valsspelen: "Hij kreeg zijn verdiende loon"

15 okt
 Hamilton geeft McLaren-coureurs advies voor titelstrijd met Verstappen

Hamilton geeft McLaren-coureurs advies voor titelstrijd met Verstappen

24 okt

Wat is er aan de hand?

Wat er precies was gebeurd, is niet helemaal duidelijk. Op de beelden van Alonso's auto is te zien hoe de Spanjaard achter de Ferrari van Hamilton rijdt. Mogelijk werd hij geblokkeerd, want hij stuurde zijn auto snel naast die van Hamilton, waarna hij naar rechts kijkt en contact zoekt met de Brit.

Cynisch applausje

Het lijkt erop dat Alonso de aandacht van Hamilton lijkt te trekken, want hij de Spanjaard haalt zijn handen van het stuur en geeft een cynisch applausje. Alonso klapt met beide handen buiten de cockpit, en dit liep bijna verkeerd af. Hamilton moest immers zelf ook de bocht maken, en dat betekende dat Alonso moest uitwijken. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen moet snel corrigeren, en weet daarna een pijnlijke crash of touché te voorkomen.

Lastige dag voor Hamilton

Het moment kreeg geen staartje, en beide coureurs gingen weer verder met hun dag. In tegenstelling tot Alonso reed Hamilton niet de volledige dag. In de eerste vrije training moest hij zijn auto afstaan aan test- en reservecoureur Antonio Fuoco. In de tweede vrije training noteerde Hamilton de vijfde tijd, op 0,300 seconden van Verstappen.

Knookie.nl

Posts: 1.022

F1 met voetbal vergelijken.

Alsof je appels met cherrytomaten vergelijkt.

  • 8
  • 25 okt 2025 - 09:45
F1 Nieuws Fernando Alonso Lewis Hamilton Ferrari Aston Martin GP Mexico 2025

Reacties (24)

Login om te reageren
  • Snorremans

    Posts: 99

    Het zal altijd water en vuur blijven die 2...

    • + 2
    • 25 okt 2025 - 08:52
    • Larry Perkins

      Posts: 60.954

      Hoezo?
      Misschien zag Fernando dat Lewis hele mooie lijnen reed en applaudisseerde hij daar voor...
      Waarom moet bijna altijd alles negatief worden uitgelegd...

      • + 4
      • 25 okt 2025 - 10:36
  • John6

    Posts: 11.181

    Dat komt nooit meer goed met die 2, ik vind dit ook wel mooi, racen moeten ze voor de rest niets.

    • + 4
    • 25 okt 2025 - 09:01
    • Knookie.nl

      Posts: 1.022

      Is er ooit iets gebeurd dan tussen die twee??

      Geen idee. Vertel eens?

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 09:43
    • Canson Po

      Posts: 2.766

      eet nog een koekske vent ..

      • + 1
      • 25 okt 2025 - 10:24
  • Paulie

    Posts: 4.788

    Wss is er iets gebeurd wat nul niks voorstels, Fernando begint namelijk al te koken als hij Lewis uit de verte ziet hihi. Komt idd nooit goed tussen hen, en dat moet ook niet, dit soort dingen zijn veel te leuk.. Hij is niet meer in zn prime maar ik zou m toch missen die Fernando

    • + 4
    • 25 okt 2025 - 09:15
  • da_bartman

    Posts: 6.226

    "en dit liep bijna verkeerd af" ik vraag me af of B O.B. zelf altijd gespannen achter het stuur zit, er kan immers zoveel fout gaan.

    • + 6
    • 25 okt 2025 - 09:31
    • Freek-Willem

      Posts: 6.326

      Maar @bart, dit was toch echt bijna een dodelijke crash die Fernando hier wist te voorkomen.

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 10:05
    • OfficialPradero

      Posts: 1.447

      dashcam aan, en opzeok naar ellende ;-)

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 10:35
  • Avb1

    Posts: 266

    De Cristiano Ronaldo van de Formule 1.... Blijft een kleuter en de ander is Messi en die blijft still.

    • + 1
    • 25 okt 2025 - 09:32
    • Knookie.nl

      Posts: 1.022

      F1 met voetbal vergelijken.

      Alsof je appels met cherrytomaten vergelijkt.

      • + 8
      • 25 okt 2025 - 09:45
    • snailer

      Posts: 30.485

      Owwww. Knookie. Ik dacht al. Welke rijders zijn dit dan? Maar het zijn voetballers.

      • + 1
      • 25 okt 2025 - 09:50
    • Knookie.nl

      Posts: 1.022

      Tja, je weet maar nooit hier, Snailer.

      Altijd alert zijn….

      • + 1
      • 25 okt 2025 - 09:58
  • snailer

    Posts: 30.485

    Nou. Ik zit even dat filmpje te bekijken. Wat een woedeuitbarsting zeg. Echt niet normaal. Poeh. De stewards hebben ooit Verstappen een taakstraf gegeven voor een klein duwtje. Dan moet dit toch een race ban zijn. Er uit!

    • + 6
    • 25 okt 2025 - 09:48
  • Skoda F1

    Posts: 463

    Frustratie bij Generatie. Y begint per race op te lopen

    • + 2
    • 25 okt 2025 - 10:12
    • snailer

      Posts: 30.485

      Heb ik niet zo'n pokemon spel gekocht voor mijn dochter? Pokemon generation Y?

      Ik was nogal gefopt, want er moest ook een nieuwe gameboy bij. Hahaha. Nou ja. Ik kan er om lachen. Gescamed door mijn eigen dochter.

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 10:26
    • Skoda F1

      Posts: 463

      Is dat het spel dat Pokemon eigenlijk eigenlijk niet mee zo goed mee kan met de jonge Pokemons en dat moet je dan op allerlei verschillende manieren proberen te verbloemen..

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 13:54
  • ILMOP

    Posts: 1.166

    Alonso moet hulp gaan zoeken. Zo te zien heeft hij het verloop van het seizoen 2007 nog niet verwerkt. Hij grijpt echt alles aan om zijn ongenoegen over Lewis Hamilton te uiten. Dit is niet gezond!! Voor de duidelijkheid: ik ben alles behalve een fan van Lewis Hamilton.

    • + 3
    • 25 okt 2025 - 11:00
  • SennaS

    Posts: 10.660

    Lewis werk als een rode lap op de nog steeds gefrustreerde Alonso. Zonde want ik ben wel fan van hem, mooie kerel en topcoureur (vroeger nog veel beter)
    2007 zit hem nog diep.

    • + 2
    • 25 okt 2025 - 11:25
    • schwantz34

      Posts: 41.149

      Jij weet natuurlijk als geen ander hoe dat aanvoelt met je 21 trauma!

      • + 4
      • 25 okt 2025 - 12:56
    • hupholland

      Posts: 9.319

      waarom zou 2007 Alonso heel diep zitten, maar Hamilton niet? volgens mij verspeelden ze uiteindelijk beiden de titel en eindigden ze precies gelijk. Alonso had vooral moeite met Ron Dennis en McLaren. Alonso is in zijn ogen gewoon een betere coureur, maar hij had niet het geluk dat Hamilton wel had.. Vrienden zullen het nooit worden, maar dit voorval op zich heeft daar weinig mee te maken. Alonso reageert vaker zo en Hamilton rijdt wel vaker dromerig rond. Je kon er dus op wachten dat dit een keer ging gebeuren.

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 14:17
    • hupholland

      Posts: 9.319

      8 seizoenen op rij een WCC auto, daar kan Alonso alleen maar van dromen natuurlijk.
      En als 41-jarige overstappen naar een ander team en gewoon 6 podia pakken in 7 races... het kan dus prima zal Alonso wel denken als hij Hamilton hoort mekkeren.

      • + 0
      • 25 okt 2025 - 14:26
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 424

    Wat een zinvol artikel...

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 14:29
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.497

    Ik denk niet dat Alonso nog gefrustreerd is over 2007. Dat hij steeds voor het verkeerde team koos na Renault allicht wel. Ondertussen zijn hun jaren verstreken en strandde Lewis met 7 titels.

    • + 0
    • 25 okt 2025 - 15:15

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Team Aston Martin
  • Punten 609
  • Podiums 9
  • Grand Prix 187
  • Land ES
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, ES
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar