Bom barst bij Alonso: woede-uitbarsting richting Hamilton

Fernando Alonso en Lewis Hamilton hebben voor de nodige hilariteit gezorgd bij F1-fans in Mexico. De twee coureurs kwamen elkaar tegen op de baan, en Alonso was niet blij met het gedrag van zijn oud-teamgenoot. Het leverde een cynisch applausje op.

Alonso kende een goede vrijdag op het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad. De Spaanse Aston Martin-coureur hoefde zijn auto in de eerste vrije training niet af te staan aan een rookie, en reed een prima tweede training. Hij sloot de dag af met een achtste tijd, met iets meer dan een halve seconde achterstand op Max Verstappen. Het leek een goede dag te zijn voor de Spanjaard, maar uit onboardbeelden blijkt dat hij overkookte.

Wat is er aan de hand?

Wat er precies was gebeurd, is niet helemaal duidelijk. Op de beelden van Alonso's auto is te zien hoe de Spanjaard achter de Ferrari van Hamilton rijdt. Mogelijk werd hij geblokkeerd, want hij stuurde zijn auto snel naast die van Hamilton, waarna hij naar rechts kijkt en contact zoekt met de Brit.

Cynisch applausje

Het lijkt erop dat Alonso de aandacht van Hamilton lijkt te trekken, want hij de Spanjaard haalt zijn handen van het stuur en geeft een cynisch applausje. Alonso klapt met beide handen buiten de cockpit, en dit liep bijna verkeerd af. Hamilton moest immers zelf ook de bocht maken, en dat betekende dat Alonso moest uitwijken. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen moet snel corrigeren, en weet daarna een pijnlijke crash of touché te voorkomen.

Lastige dag voor Hamilton

Het moment kreeg geen staartje, en beide coureurs gingen weer verder met hun dag. In tegenstelling tot Alonso reed Hamilton niet de volledige dag. In de eerste vrije training moest hij zijn auto afstaan aan test- en reservecoureur Antonio Fuoco. In de tweede vrije training noteerde Hamilton de vijfde tijd, op 0,300 seconden van Verstappen.