Max Verstappen sloeg de eerste vrije training voor de Grand Prix van Mexico over, maar dat betekent niet dat hij zich afzijdig hield. Volgens Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies was de viervoudig wereldkampioen juist opvallend betrokken bij alles wat er gebeurde in de pitstraat.

De openingssessie in Mexico-Stad had een ander gezicht dan normaal. Maar liefst negen rookies mochten aan de bak, waaronder Arvid Lindblad, die de Red Bull van Verstappen tijdelijk overnam. De Nederlander zelf koos een plek aan de pitmuur, waar hij het team op de voet volgde. Mekies moest bij Sky Sports glimlachen toen hij naar Verstappen werd gevraagd.

Mekies geniet van Verstappen

“Max is overal bij betrokken,” aldus Mekies. “Hij wil niets van de data missen, Het blijft interessant om alle auto's op de baan te bekijken vanuit verschillende oogpunten en te proberen om zoveel mogelijk te compenseren voor het feit dat je zelf niet in de auto zit. Hij kijkt net zoals iedereen tot detail in de data, maar het is geweldig dat hij zoveel betrokken is.”

De Fransman ging ook kort in op de updates die het team in Mexico testte. “We hebben een paar nieuwe onderdelen bekeken op beide wagens. Hier in Mexico draait het vooral om koeling en remmen, dus het ging vooral om kleine, maar belangrijke aanpassingen,” legde hij uit.

Verstappen gaat vol voor wereldtitel

Verstappen kampt nog altijd met een achterstand van veertig punten in het WK, maar Mekies ziet geen tekenen van stress. “Niemand pusht harder dan Max, maar hij doet dat op een gezonde manier. Het is geen negatieve druk, eerder motivatie. Hij wil in elke ronde het maximale eruit halen.”

De Red Bull-teambaas benadrukt dat het team niet te ver vooruit wil kijken. “We richten ons niet op standen of kampioenschappen. Eerst verzamelen we data, dan analyseren we de banden, en van daaruit bouwen we verder. Zo pakken we het stap voor stap aan,” besloot Mekies.